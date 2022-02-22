直擊酒樓點心車變快測棒車　未行夠一圈被煞停　職員稱不能再賣

第五波疫情嚴峻，市民紛紛搶購快速檢測包，望及早識別有否中招。《香港01》昨日（21日）報道，有市民就流傳一張攝於沙田石門富臨皇宮酒樓的照片，推車仔侍應不賣點心，而是售賣快速測試棒；另外有服裝連鎖店上星期起亦開始首賣快測包，拓展「新銷售路」。

《香港01》今日（22日）上午到沙田石門的富臨酒樓直擊，現場的確有由點心車變身的「快測棒車」，一度在茶客間游走。惟反應未算熱烈，只有一位茶客問津。不過當交收之際，酒樓部長突現身煞停交易，「快測棒車」未行夠一圈就被收起。有職員透露，酒樓方面收到指示不能再賣，但未知原因。



有年長的茶客走上前查詢，舉起一着手指，表示想買一盒。(王海圖攝)

酒樓職員一度叫賣︰做緊優惠 快啲過嚟買

位於石門的富臨酒樓分店，今早尚見「快測棒車」蹤影，停泊在酒樓一角。據現場觀察，有酒樓部長示意點心姐姐「走一轉睇吓賣唔賣得晒。」點心姐姐遂推着車，在茶客間穿梭，熟練地叫着：「有檢測包，做緊優惠，快啲過嚟買。」

未幾，隨即有年長茶客上前查詢，舉起一根手指，表示想買一盒，點心姐姐以拿起「點心」的手勢，取出一盒檢測包。正當在交收之際，另一名部長衝前制止，終止交易，斥點心姐姐︰「你都唔識講，唔好亂講呀！」茶客未及反應，點心姐姐只能無奈收起檢測包。

一名部長衝前制止，茶客未及反應，點心姐姐只能無奈收起檢測包，部長其後將「快測棒車」推走。(王海圖攝)

「快測棒車」停泊在酒樓一角，標價50元一盒。（王海圖攝）

部長其後將「快測棒車」推走，並將一大箱檢測包收起。有職員有所忌諱指，收到指示不能再賣，但未知原因，其後又藉詞「今日賣晒啦」作推搪。

酒樓開價較鄰近藥房貴10元

市民郭先生指，鄰近藥房賣40元一盒，對酒樓開價50元感驚訝，「感覺好怪，但如果方便，有需要都無妨，不過對藥房信心更強。」他估計酒樓只想方便市民，順道出售檢測包，但亦反映酒樓經營困難，「酒樓應該唔會賣呢啲嘢，只係經營手法啫，如果送會比較好。」

周女士就慨嘆難覓檢測包，有考慮在酒樓買，她笑言：「價錢都OK，但最好免費啦。自己檢測唔使去排隊，隊排咁耐天氣又凍。」她又指，以往點心車只會推點心，如今變成賣檢測包，感到十分無奈，「疫情咁耐希望盡快完結。」

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