執筆之際，正是寒流襲港的時候。在嚴寒的疫境中，前線同事忙於在醫院救人醫人，總辦事處的同事則忙於協調與各界抗疫的統籌工作，大家繼續堅守崗位，全力以赴。

經歷了之前幾波的疫情，經驗告訴我們要經常提醒自己不時處於備戰狀態，「為最壞的情況作好準備」，萬一面對疫情再來，就必須機動地立即作出人手調配、服務調整等對策，如啟動社區治療設施、更新出院條件和增設支援熱線等。

撰文︰醫院管理局聯網服務總監楊諦岡醫生



今波的疫情，開始相繼有醫護、長者和兒童染疫，相信大家從新聞都得知Omicron變異病毒株的傳播力強，感染人數上升速度驚人。我們變陣雖快，但似乎病毒的攻擊來得更快更猛烈，嚴重超出我們的負荷。

醫護人員在亞博照顧確診患者。

計劃追不上變化，但醫護仍奮力去追，同事日以繼夜，超時工作，忘記疲倦，甚至有確診無病徵同事在家等待被送往社區隔離設施期間，心繫我們，在家支援，幫忙分擔在戰場上打仗同事的工作。當同事看到病人在戶外臨時帳篷等待入院，此情此景，誰不心痛？醫護亦然。面對這個困境，醫護比病人家屬更焦急更想盡快安頓好他們，因為救人是我們的天職。

現時我們醫管局同事，每日都是總動員在打仗，不管你是甚麼崗位、不管你是前線或後勤，大家都盡力與病毒對戰。感激同事在這嚴寒的疫境中，仍然全力以赴，我也希望市民可以盡快接種疫苗，保護自己，保護醫護，這也是令我們同事繼續撐下去的最大支持。

願各界繼續齊心，大家攜手抗疫，就如我們當年戰勝「沙士」般團結。

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

