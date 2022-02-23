最新疫情｜多8674宗確診　鄧炳強太太確診　社交距離進一步收緊

第五波新冠病毒疫情持續擴散，今日（23日）公布多8674宗確診，昨日多7990宗呈報個案，多24人離世。保安局局長鄧炳強的太太及家傭確診，鄧炳強測試陰性，將家居檢疫及在家工作。

當局進一步收緊社交距離措施，戶外運動必須戴口罩，食肆堂食一律收緊至二人一枱。



保安局局長鄧炳強。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

【20:13】保安局局長鄧炳強太太及家傭確診。鄧炳強今早快速測試結果為陰性，其後他的深喉唾液樣本化驗結果同為陰性。

鄧太今日中午進行新冠病毒抗原快速測試，初步結果為陽性。局長、其太太和家人隨後交回深喉唾液樣本作化驗，鄧太和家傭的化驗結果確認為陽性，他們正按衞生署衞生防護中心指引在家等候送院或往隔離設施。

衞生署衞生防護中心經評估後將局長及其餘家人列為密切接觸者，局長及其餘家人將按「居安抗疫」計劃，在家進行14天家居檢疫，期間須按該計劃的要求進行醫學監測，包括在指定日子進行檢測。檢疫期間，鄧炳強會在家工作。保安局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。保安局會繼續嚴格執行各項防疫措施，並已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫及通知局方。

【20:10】截至今日凌晨零時零分，共有4 234名懷疑及對新型冠狀病毒）測呈陽性的病人，分別於北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局（醫管局）傳染病中心、亞洲國際博覽館社區治療設施及公立醫院接受治療。有275名病人出院。共有24名病人離世，連同早前未公布的19宗個案，至今共有393名病人於公立醫院離世。

【20:05】當局進一步收緊社交距離措施，戶外運動、到郊野公園要戴口罩，食肆統一減至每枱兩人。

【19:50】截至2月20日晚上11時59分的過去一星期，衞生署共接獲三宗曾經於離世前14日內接種新冠疫苗的死亡報告，個案涉及一名86歲女子及兩名分別91歲及72歲男子，沒有臨床證據顯示個案由疫苗引起。

過去一星期，衞生署接獲一宗涉及三至15歲青少年在接種新冠疫苗後出現懷疑心肌炎或心包炎的報告，這宗個案涉及一名15歲男子，他在接種復必泰疫苗後兩日內出現胸痛，情況穩定。

於2022年1月1日至1月31日期間，衞生署共接獲273宗有關接種科興及復必泰疫苗的異常事件報告，包括93宗報告涉及住院治療及11宗於接種疫苗後14天內的死亡報告。該11宗死亡報告並沒有臨床證據顯示事件因疫苗引起。

【19:45】醫管局公布病人入院篩查或檢測呈陽性及院內感染個案：

【18:30】水天平邨天喜樓封強制檢測，預計明日下午3點完成。

【18:00】長沙灣麗翠苑麗棠閣圍封強制檢測，預計明日下午1點完成。

【17:16】戶外運動戴口罩，有效減低Omicron的傳播。超過1200名醫管局員工確診。

CNN記者關注家長與年幼患者分開隔離或治療的情況，但當局無回答實際數字

【17:13】張竹君認為公布呈報個案，更能準備反映疫情趨勢。呈報個案，包括確診與初步陽性。初步陽性累積數字為8566，其中2000多宗為昨日呈報，不想再公布初步陽性，並非隱瞞，而是未能反映趨勢。

【17:04】醫管局職員每日返工前要先做快速測試。

超過300間院舍有人確診，超過30間有10人以上爆發。

1月份葵青佔52%個案；到目前個案已經散落18區，最多三區：深水埗、沙田、元朗，分別為10至12%。

【17:01】家中逗留的確診者，家庭成員檢疫日期，以陰性結果為準，與確診者一樣為14日。從核酸測試時間開始計算，快速測試不算。

【16:53】亞博館將派資深老人科醫生駐場，彩榮路體育館可暫托老人家，截至昨晚有100位。

老人院舍長者接種率偏低，但遇到很多家人不願意老人家接種，呼籲市民支持接受疫苗注射。目前院舍接種率有所提升，但仍要繼續追上。

【16:44】醫院管理局總行政經理（質素及標準） 劉家獻：過去24小時增24人離世，52至97歲，21人60歲以上，其中6人打兩針、1人打一針，15人來自院舍。

醫管局明日加開兩間指定診所：油麻地賽馬會普通科門診診所、長沙灣賽馬會普通科門診診所，總數加至九間。求診必須預約。至今共6300名病人到七間指定診所求診。

2022年2月23日疫情記者會。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（中）、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君（左）、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（右）見記者。（龔嘉盛攝）

【16:36】張竹君：8674宗測試陽性。7990個呈報個案。初步陽性累積數字為8566。

分析153宗死亡個案，其中90人為院友，大部份是長者、殘疾院舍。

102個當中，有7人打齊兩針，其他打不齊或無打針。

第五波病發個案死亡率為0.3%，前四波是2.2%。無打針死亡率是0.54，打針的是0.03，相差18倍。

前四波無小朋友死亡，這次有小朋友死亡，呼籲家長盡快打針。

填寫流行病學調查的網址：https://www.chp.gov.hk/cdpi/。要警惕其他假網址。

【16:32】衞生署衞生防護中心總監徐樂堅：加快流行病學調查。今早9點開始，收到確診或初步確診陽性，附帶電子表格鏈接，希望市民盡快填寫。市民亦可在衞生防護中心網站「傳染病公眾平台」上填資料。今朝9點至中午12點，已收到1000多個回覆。

在家等候的市民，正安排物流公司派電子手環。

家中休養、等候入院的人士，14日後快速測試陰性，毋須繼續隔離，可離開家中如常生活。

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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【16:30】觀塘安泰邨智泰樓圍封強檢，預計明日中午12點完成。

▼2月22日強制檢測名單▼



【15:36】沙田恆安邨恆峰樓今午完成圍封檢測，約2100人接受檢測，其中發現約160宗初步陽性檢測個案和約15宗檢測結果為不確定的個案，政府曾派員到訪約810戶，當中約50戶在過程中沒人應門。

【13:57】沙田頌安邨頌群樓污水呈陽性，昨日圍封強檢，今日中午解封，共有約2000人接受了檢測，當中共發現95宗初步陽性檢測個案，政府曾派員到訪約730戶，當中64戶在過程中沒人應門。

【13:48】創新及科技局兩名司機新冠病毒測試結果為初步陽性後，創新及科技局局長辦公室人員昨日（22日）接受拭子採樣作化驗，當中創科局副局長鍾偉强檢測結果為初步陽性。他在添馬政府總部西翼二十樓上班，最近一次上班日期為2月18日。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。

局長薛永恒則快速測試及核酸檢測結果均為陰性。經諮詢衞生署意見後，為審慎起見，局長會留家工作七天，由最後接觸陽性個案的日期起計，直至2月16日。

【12:17】為了提升接種量，由本周六（26日）起，政府會擴大13間位於公立醫院的新冠疫苗接種站的服務至一周六天，即星期六會照常開放，為市民接種復必泰疫苗，無須預約。此外，香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心將由明日（24日）起投入服務，專為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。

▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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【11:54】消息指，政府將公佈進一步收緊社交距離措施，包括食肆堂食限2人一枱，做運動及身處郊野公園等亦不再獲豁免，需要戴口罩，髮型屋等處所關閉至4月。

【11:09】特首林鄭月娥宣布，將於3月推行「全民強制檢測」，認為配合禁足令要付出很大代價，暫時落實的機率不大，亦料月內新增逾5.3萬個隔離單位。實政圓桌立法會議員田北辰認為「長痛不如短痛」，提出全民9天兩檢並配合封城，期間每戶只可派員每日外出一小時購買物資，否則認為措施只會事倍功半。

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【10:17】第五波疫情未受控，政府宣布提早至3、4月放「暑假」，讓政府充分利用校舍配合全民強制檢測，亦可用作隔離、接種疫苗的中心。



身兼中學校長的立法會議員鄧飛認為，安排影響學校升班試及中、小一派位。他又指，如政府決定文憑試（DSE）延期，教育局應盡快公布，否則考生士氣將大受影響，但他相信文憑試取消機會不高。

【09:40】政府將於3月推行「全民強制檢測」，疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，政府必須做好配套，包括把較高風險群組優先送入隔離設施，並向市民清楚解說全民檢測的好處和目的。

【08:00】第五波疫情持續爆發，醫療系統臨近崩潰，數以千計患者未能安排住院。劏房住戶Jason上周六（19日）自行做快速檢測呈陽性後，業主更改劏房大門密碼，拒絕他返回住所。



他曾到伊院求診及說明苦況，但院方都未有安排他入院，衞生署也沒有協助。他最終焗租酒店兩晚，已花費800元，但他不願再花費不足5,000元的畢生積蓄，今開始露宿街頭。

Jason因被確診被房東逼走，故暫時自行租酒店入住兩晚，已花費800元。（讀者提供）

一文總覽昨日疫情：疫情．2.22｜林鄭月娥公布全民檢測 晚市禁堂食等延至4月20日

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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【00:50】政府表示，為跟進在深水埗、沙田、大埔和元朗的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括深水埗、沙田、大埔、元朗民政事務處）今日（23日）起陸續向下列7個地區的住戶、工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

牽涉的屋苑包括大埔富亨邨、天水圍天瑞（二）邨和元朗尚城等。

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▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼



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▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼



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▼7張圖片解釋疫苗通行證▼



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▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

