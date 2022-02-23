最新｜頌安邨頌群樓圍封檢測解封　發現95宗初步陽性個案

第五波新冠病毒疫情持續擴散，本港昨（22日）新增6,211宗確診個案，累計增至66,574宗，而衞生署昨日共收呈報8,013宗，連同今日（23日）新增確診宗數，勢必超過湖北省累計的68,325宗，成為全中國最多患者的行政區域。



財政司司長陳茂波今日公布疫下第三份財政預算案，料會預留巨款，應付全民檢測及設置逾4萬個隔離單位及興建臨時醫院。「疫苗通行證」明日（24日）實施，由於疫情嚴峻，今晚到期的晚市禁堂食等社交區離措施，將延長兩個月至4月20日，食肆堂食一律收緊至2人一枱，而理髮店能否開業要待政府公布。



一文總覽昨日疫情：疫情．2.22｜林鄭月娥公布全民檢測 晚市禁堂食等延至4月20日

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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▼2月22日強制檢測名單▼



【13:57】沙田頌安邨頌群樓污水呈陽性，昨日圍封強檢，今日中午解封，共有約2000人接受了檢測，當中共發現95宗初步陽性檢測個案，政府曾派員到訪約730戶，當中64戶在過程中沒人應門。

【13:48】創新及科技局兩名司機新冠病毒測試結果為初步陽性後，創新及科技局局長辦公室人員昨日（22日）接受拭子採樣作化驗，當中創科局副局長鍾偉强檢測結果為初步陽性。他在添馬政府總部西翼二十樓上班，最近一次上班日期為2月18日。他工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近沒有外遊紀錄。局方已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。

局長薛永恒則快速測試及核酸檢測結果均為陰性。經諮詢衞生署意見後，為審慎起見，局長會留家工作七天，由最後接觸陽性個案的日期起計，直至2月16日。

【12:17】為了提升接種量，由本周六（26日）起，政府會擴大13間位於公立醫院的新冠疫苗接種站的服務至一周六天，即星期六會照常開放，為市民接種復必泰疫苗，無須預約。此外，香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心將由明日（24日）起投入服務，專為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。

▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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【11:54】消息指，政府將公佈進一步收緊社交距離措施，包括食肆堂食限2人一枱，做運動及身處郊野公園等亦不再獲豁免，需要戴口罩，髮型屋等處所關閉至4月。

【11:09】特首林鄭月娥宣布，將於3月推行「全民強制檢測」，認為配合禁足令要付出很大代價，暫時落實的機率不大，亦料月內新增逾5.3萬個隔離單位。實政圓桌立法會議員田北辰認為「長痛不如短痛」，提出全民9天兩檢並配合封城，期間每戶只可派員每日外出一小時購買物資，否則認為措施只會事倍功半。

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【10:17】第五波疫情未受控，政府宣布提早至3、4月放「暑假」，讓政府充分利用校舍配合全民強制檢測，亦可用作隔離、接種疫苗的中心。



身兼中學校長的立法會議員鄧飛認為，安排影響學校升班試及中、小一派位。他又指，如政府決定文憑試（DSE）延期，教育局應盡快公布，否則考生士氣將大受影響，但他相信文憑試取消機會不高。

【09:40】政府將於3月推行「全民強制檢測」，疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，政府必須做好配套，包括把較高風險群組優先送入隔離設施，並向市民清楚解說全民檢測的好處和目的。

【08:00】第五波疫情持續爆發，醫療系統臨近崩潰，數以千計患者未能安排住院。劏房住戶Jason上周六（19日）自行做快速檢測呈陽性後，業主更改劏房大門密碼，拒絕他返回住所。



他曾到伊院求診及說明苦況，但院方都未有安排他入院，衞生署也沒有協助。他最終焗租酒店兩晚，已花費800元，但他不願再花費不足5,000元的畢生積蓄，今開始露宿街頭。

Jason因被確診被房東逼走，故暫時自行租酒店入住兩晚，已花費800元。（讀者提供）

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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【00:50】政府表示，為跟進在深水埗、沙田、大埔和元朗的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署（包括深水埗、沙田、大埔、元朗民政事務處）今日（23日）起陸續向下列7個地區的住戶、工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

牽涉的屋苑包括大埔富亨邨、天水圍天瑞（二）邨和元朗尚城等。

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▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼



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▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼



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▼7張圖片解釋疫苗通行證▼



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▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

