預算案｜「牛肉乾」罰款破10億　新財年目標368萬張　需日抄1萬張

【財政預算案2022/派錢/派糖/派牛肉乾】財政司司長陳茂波今（23日）發表最新一份財政預算案，當中披露在2021/22年度的「罰款、沒收及罰金」為庫房進賬23.5億元，較預期增加3成，當中俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」亦成功「達標」，首破10億元大關，若以「最低消費」320元定額罰款計算，意味過去一年發出超過337萬張「牛肉乾」，政府預期2022/23年升幅未止，預算金額11.7億元，即368萬張告票，平均每日1萬張。



2021/22年度，俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」首破10億元大關。（政府文件）

政府2021/22年度「罰款、沒收及罰金」為23.5億元，佔總收入0.5%，2022/23年度預算為20億元。來自「定額罰款制度（交通違例事項）」的收入近10.8億元，佔整體四成五，亦是首次突破十億元關口，以320元定額罰款計，發出超過337萬張告票。

新財年目標收入11.79億 每日至少抄1萬張始能「達標」

政府22/23年度「目標」收入11.79億元，涉及368萬張告票，即每日至少發出1萬張才「跑夠數」。翻查資料，2017/18至2021/22年，相關罰款界乎6億元至9.8億元。

2021/22年度，俗稱「牛肉乾」的「定額罰款制度（交通違例事項）」首破10億元大關。（資料圖片）

法庭罰款7.8億元 主要來自違反限聚令、口罩令罰款

另外，「法院裁定的罰款及法定罰金」修訂預算為7.8億元，較預算增加3.3億元，主要來自「限聚令」、「口罩令」、「強檢令」等預防及控制疾病的定額罰款 ，以及證券監會和金管局收取的罰款。

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