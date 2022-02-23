財政預算案｜消息：部分新居屋或調低售價　料年中正式公布

疫情持續嚴峻，財政司司長陳茂波今日（23日）發表任內最後一份《財政預算案》，當中未有提到向公屋租戶推出租金寬減，政府消息人士透露，房屋委員會將按機制今年進行每兩年一次的租金檢討，屆時或會有調整，強調「減幅並無下限」。

另外，新一期居屋將於周五（25日）接受申請，當中涵蓋7個新屋苑，惟售樓資料顯示，售價仍屬「臨時參考」，消息人士表示，有1至2個屋苑的開則仍未完成審批，最後或有機會進一步下調售價，最終售價預料會在今年中公布。



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新一期居屋推售7個新屋苑，包括「海景盤」北角驥華苑、啟德啟欣苑、馬頭角冠山苑、觀塘安秀苑、將軍澳昭明苑、沙田愉德苑及東涌裕雅苑，合共提供8,926個單位，臨時參考售價為124萬至531萬元。

消息人士指，7個新盤中，有一、兩個屋苑因為技術性原因，開則仍未進入最終落實審批的程序，「有個可能性係會再改」，因此單位面積可能會與現時估算有出入，令最終售價有所調整，從而影響到折扣。消息指，房委會資助房屋小組委員會早前已商討有關問題，並決定若最終折扣高於現時51折的臨時售價，將會以價格較低者為盡，若換算後折扣較少，最終售價將維持不變，形容此舉是希望向公眾增添信心，希望今年中可落實最終售價。

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網上睇樓繼續 加設傢俱擺設、裝修供市民參考

疫情下，房委會不設睇樓安排，早前綠置居出售的租置單位鬧出「曱甴屋」風波，消息人士表示，房委會已因應疫情，將居屋2022的申請期由以往兩周，延長至4個星期，亦不會再在辦事處放置大量屋苑模型，改為在網上放置不同單位的模擬錄影，並加設擺設、裝修等，供市民參考。而租置計劃回收單位亦會有單位內部的照片，稍後亦會在上載影片，但睇樓安排的檢討，將會在今期居屋出售後，連同上期綠置居一併檢討。

消息指，新一期居屋希望能如期在2個月後，亦即今年第二季可抽籤，第四季開始揀樓，但坦言仍要視乎疫情發展才能落實有關時間表，但強調今期居屋大部分為樓花，若推遲一、兩個月揀樓對入伙並不會有太大影響。

公屋租金檢討會考慮經濟狀況 減租不設下限

至於新一份財政預算案未有提及租金寬減的安排，是否等同將取消有關措施，消息指，房委會會按機制每年檢討租金，新一次檢討將於今年7至9月期間，強調是否向公屋租金提供租金寬免，將於租金檢討是一併處理，考慮因素包括本港現時和未來的經濟狀況。至於租金調整方面，則是按住戶全年平均收入調整而定，加租會設上限，而減租則無下限。

被問到最新數據顯示，公屋輪候時間增至6年，刷新23年來新高，政府徵用皇后山邨第1座和第7座及荔景邨恒景樓，共3千個單位作為社區隔離設施，會否進一步阻礙公屋編配，消息人士表示，難以估算有關單位會被徵用多久，但強調被徵用單位的租客，可選擇調遷至其他座數，或繼續等待被徵用的單位完成檢疫後歸還。

部份租置計劃貨尾單位內櫳



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另外，財政預算案提到，已覓得足夠土地提供逾1.7萬個過渡性房屋單位，當中已有約2,300個單位正在營運，另有約4,200個個單位正動工興建，預計在今年落成啓用。消息人士指，逾1.1萬個單位正在諮詢和設計，期望在2023年可投入運作，當局亦正研究在元朗、屯門、古洞、上水等地，研究興建多3,000個過渡性房屋單位，以達到施政報告加碼至2萬伙的目標，消息表示，有關土地需要不同階段的研究，將會適時公布最新進展。