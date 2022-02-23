強制檢測｜增長沙灣凱德苑等22幢　九龍東多屋邨上榜　沙田有三幢

第五波疫情嚴峻，周三（23日）錄得8,674宗確診個案。食物及衞生局晚上公布，患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，全為公共屋邨或居屋大廈。當中沙田區以3幢佔最多，包括頌安邨頌群樓、恆安邨恆峰樓、博康邨博華樓。此外，不少上榜大廈集中於九龍東一帶，遍布觀塘線沿途各站，包括彩虹、慈雲山、觀塘、藍田、油塘。



22個被納入強制檢測公告的地點，主要集中於九龍及新界，當中全為公共屋邨或居屋大廈。各區中以沙田佔3幢最多，為頌安邨頌群樓、恆安邨恆峰樓、博康邨博華樓。上述3個屋邨亦有其他大廈，於最近3日內被政府圍封進行強制檢測。

至於將軍澳、荃灣及長沙灣亦分別有2幢上榜，包括將軍澳厚德邨德安樓、尚德邨尚仁樓；荃灣象山邨秀山樓、石圍角邨石菊樓；長沙灣元州邨元智樓、凱德苑。

不過須注意的是，不少上榜大廈集中於九龍東一帶，遍布觀塘線沿途各站，包括彩虹、慈雲山、觀塘、藍田、油塘。至於港島區亦佔1幢，為柴灣漁灣邨漁順樓；離島區則無十大廈上榜。

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▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼

