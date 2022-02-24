最新疫情｜伊利沙伯及廣華急症室嚴重擠迫　醫管局籲輕症暫勿前往

第五波新冠病毒疫情持續擴散，政府昨日（23日）公布多8674宗確診，再多24人離世。保安局局長鄧炳強的太太及家傭昨日亦確診，鄧炳強測試陰性，將家居檢疫及在家工作。

「疫苗護照」要求今日（24日）生效，要打疫苗才可進入食肆、商場；社交距離亦收緊，戶外、郊野公園需戴口罩，食肆堂食統一限最多二人一枱。



【11:38】醫管局稱，現時伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室有大量病人求診，當中大部份病人是年紀較大或身體狀況較差的長者，求診病人需要等候較長時間。由於急症室現時已嚴重擠迫，呼籲病情較穩定的病人，暫時避免到伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室，盡量轉往普通科門診或私家家庭醫生求診，避免加重兩間急症室的負荷，但兩間急症室的緊急服務不受影響。

【01:30】醫管局周三（23日）公布，過千員工確診。醫管局同日向員工發出「疫情快訊」，表示確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工。但此做法，與衞生防護中心指，確診者14日後陰性可免除隔離的說法有別。

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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【00:00】過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。過去14日有超過4700幢大廈出現確診個案。按地區層面分怖，元朗區有550幢大廈有人中招成18區之冠，當中元朗嘉湖山莊有28幢大廈有人確診。其次油尖旺則有491幢大廈上榜。

患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，全為公共屋邨或居屋大廈。當中沙田區以3幢佔最多，包括頌安邨頌群樓、恆安邨恆峰樓、博康邨博華樓。此外，不少上榜大廈集中於九龍東一帶，遍布觀塘線沿途各站，包括彩虹、慈雲山、觀塘、藍田、油塘。

一文總覽昨日疫情：疫情．2.23｜多8674宗確診 鄧炳強太太確診 社交距離進一步收緊

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▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼



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▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼



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▼7張圖片解釋疫苗通行證▼



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▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

