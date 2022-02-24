最新疫情｜啟用一日　逾1.5萬名患者網上登記等安排入院或隔離

撰文：歐陽德浩 林穎嫺 黃偉倫 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 江麗盈 鍾妍
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今日（24日）增8798宗確診，呈報個案激增至17269宗，截至今日0時多50人死亡，21及22日山亦增17人離世。一名有長期病患9歲男童染疫今晨在家中昏迷，送聯合醫院急救後死亡，亦有一名4男童快速測試陽性今早在家發燒昏迷，送仁濟醫院救治，情況穩定。
天水圍醫院由2月26日本周六起，全院300病床改作接收確診病人，以集人手及資源照顧病人，急症室維持運作。

2月24日安泰邨明泰樓封區檢測

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【22:00】據衞生防護中心公布資料，現時患者分布全港各區，過去14日共有近5,200幢大廈出現確診個案。
按地區層面分布，元朗區有583幢大廈有人中招成18區之冠，上新榜大廈包括錦上豪庭、Yoho Town 1座；其次為油尖旺區，有533幢大廈上榜，包括Grand Austin 2 座、Skypark。另外，半山地利根德里的譽皇居、跑馬地金山花園A座，以及何文田One Homantin 3座等豪宅亦上榜。

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確診大廈｜近5200幢大廈有患者　半山譽皇居、跑馬地金山花園上榜

【21:55】衞生署已於昨日正式啓用網上病人資訊呈報平台「傳染病公眾平台」，讓收到化驗所通知檢測呈陽性或初步陽性結果的市民，可透過電子表格形式提供相關流行病學資料及同住家人成員資料等，使政府可以盡快安排患者入住隔離設施及作接觸者追蹤之用。至今，已有超過一萬五千人使用該平台呈報資料。

「傳染病公眾平台」推出一日　逾1.5萬人填表登記患病等入院/隔離

▼內地調配「金花清感顆粒」援港▼

內地援港中藥「金花清感顆粒」、「連花清瘟膠囊」先派竹篙灣

【21:00】食衞局早前已接收首批由國家捐贈的抗疫中藥，以支援香港應對疫情。食衞局今日公布，該批中藥將陸續派發予正在接受隔離的人士使用，首階段將惠及正在竹篙灣社區隔離設施的人士。醫管局特別開設中醫諮詢熱線，免費為市民解答中醫藥的查詢。

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【19:55】環境局表示，一名司機初步確診。 該名司機負責為環境局常任秘書長／環境保護署署長謝小華擔任駕駛工作，毋須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。他最近一次上班日期為昨日。 謝小華已進行新冠病毒快速測試，結果為陰性，並已交回深喉唾液樣本作化驗。為審慎起見，謝小華會居家工作直至樣本有化驗結果。 環境局會為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並已安排相關職員接受檢測。

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【18:25】公務員事務局發言人表示，局長聶德權的妻子確診。聶德權今早曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性，其後他的深喉唾液樣本化驗結果同為陰性。其他家人的新冠病毒抗原快速測試結果為陰性。聶太今日早上進行新冠病毒抗原快速測試，初步結果為陽性。她的深喉唾液樣本化驗結果確認為陽性。她正按衞生署衞生防護中心指引在家等候送院或往隔離設施。

疫情｜第四個司局長家庭確診　聶德權妻子確診　聶及家人檢測陰性

衞生署衞生防護中心經評估後將聶德權及其餘家人列為密切接觸者。聶及其餘家人將按「居安抗疫」計劃，在家進行14天家居檢疫，期間須按該計劃的要求進行醫學監測，包括在指定日子進行檢測。檢疫期間，聶德權會在家工作。

公務員事務局已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。公務員事務局會繼續嚴格執行各項防疫措施，並已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫及通知局方。

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【17:30】觀塘安泰邨明泰樓大廈排放的污水樣本呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局下午5時圍封強檢，預計行動明午完成。另外，長沙灣麗翠苑麗柏閣污水樣本呈陽性，當局下午5時半圍封強檢。

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【17:20】確診或緊密接觸醫管局醫護及員工在第7日快測陰性可復工，劉家獻表示整個安排有好多專家分析，考慮到超過98%員工已打針，傳染病、感染控制專家，參考一系列海外及本地感染控制數據，絕大部份感染人第7日已無活病毒，快測呈陰性代表已無毒，相信復工是安全。安排已同衛生防護中心溝通，已同意解除隔離，會首先同員工有溝通。

【17:16】一名4歲男童，昨晚在家發燒、抽筋、昏迷，家人叫救護車，凌晨1時左右，4歲男童送仁濟醫院急症室。家人稱曾做快測是陽性，會再取樣本做核酸測試，暫時結果不在手。病童入院後情況穩定，無打針記錄。3歲至12歲及老人家這兩個群組接種率低，盡快盡快打疫苗。

【16:59】伊利沙伯醫院及廣華醫院今日有大量病人求診，病情穩定要等非常長時間，消防處表示過往幾日逾30%救護車召喚為無症狀或輕症人士，令消防延誤處理達358宗。呼籲抗原快測呈陽性，應先安排做深喉唾液樣本覆檢，輕微或無徵狀病人希望在家中耐心等候，呼籲不要召喚救護車及避免入急症室。醫管局已啟動指定診所，９間指定診所提供服務，確診病人有其他醫療問題，可致電支援熱線1836115查詢。

【16:53】醫管局有1668名員工染疫，天水圍醫院由2月26日本周六起，全院300病床改作接收確診病人，希望集人手及資源照顧病人，急症室維持運作，救護車只會將緊急患者送急症室，其他病人會送屯門醫院，自行求診不受影響。留醫病人會陸續轉去其他醫院，專科門診維持，專職醫療、放射科會改到其他院或視像診症，天水圍醫院已規劃新冠病人進出醫院的路線，免重疊，加強通風，會為員工提供防護裝備及訓練。

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【16:51】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今早有一名9歲男童家中昏迷，家人叫白車送到聯合醫院急症室，入院情況差，入院已無心跳及呼吸，要做心外壓搶救，男童有長期病患，屬遺傳性的肌肉疾病，醫院已召喚兒科醫生協助急救，病人今早約7時離世。個案交死因庭跟進。男童無打疫苗，由於死得突然，入院時有做測試，確診是新冠病人，個案會包括在明日公布的死亡數字上。

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【16:46】今增8798宗確診，呈報個案大增至17269宗，50人死亡，並呈報21及22日再多17人離世。

【16:41】食物及衞生局副局長徐德義表示，截自昨日，第五波陽性至升至6萬宗，根據h香港大學統計，個案繁殖率係 3.3個新個案，疫情仍嚴重，趨勢未停，社距措施延長14日，舊進一步收緊，1)任何食肆只可2人一枱，2)郊野公園須戴罩，3)室外做運作須戴罩，4)公共交通、包括港鐵已付費不可除口罩飲食。

【16:11】「疫苗通行證」今日（24日）正式實施，市民進入商場等地力須先掃安心出行及隨身帶有針卡證明。繼昨晚（23日）流傳青衣城出現大型安心出行二維碼（QR Code）後，今日亦有網傳圖片顯示，銅鑼灣時代廣場有大型QR Code如廣告般懸掛半空。

青衣城的QR Code網上瘋傳後已經拆下，至於時代廣場的其實只是改圖，來自Instagram帳戶「SurrealHK」，帖文的標籤寫上「made with photoshop（意即改圖）」。該帳戶不時以香港作背景，配以超現實、 誇張的改圖概念，創作不同作品。

疫苗通行證｜網傳時代廣場出現巨大安心出行QR Code　實為P圖創作

【15:16】本港新冠疫情嚴峻。醫管局日前向員工更新指引，表示確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工，不過新指引與衞生防護中心指，確診者14日後陰性才可免除隔離的說法有別。

有博愛醫院確診護士不滿新指引減少員工原可享的有薪病假，形容做法是剝削，並擔心未完全康復就復工，有機會傳染體弱病人，直指「覺得好嬲、唔合理，我哋唔需要（醫管局）多謝醫護，只係希望有番普通市民權利」。

感染護士斥醫管局新復工指引剝削　何栢良：檢測陽轉陰已無傳染性

【15:10】疫苗通行證首日（24日）推行，各商場外放出多個大型「安心出行」二維碼，但市民和食肆員工都似乎未習慣。有食肆只目測看到食客有顯示針卡就放行，未有使用「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式；亦有食客因未有針卡而要改為外賣。

疫苗通行證｜首日實行「掃碼港」　茶餐廳目測針卡　有人被逼外賣

【13:48】長沙灣麗翠苑麗棠閣中午完成圍封，其間約1160人士接受檢測，發現105宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

封區｜智泰樓、麗棠閣、天喜樓解封　共揪出336宗初陽個案

▼2月24日 市民戶外做運動要戴口罩▼

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【12:45】新冠肺炎第五波疫情大爆發，政府進一步收緊社交距離措施，今日（24日）起在戶外運動必須佩戴口罩。措施生效首日，銅鑼灣維多利亞公園（維園）內仍有不少市民戴着口罩做運動，有人跑步時未有戴口罩但現場沒職員警告。有市民對措施表示「可以嘅，短暫性囉。長期嚟講唔接受。」

戶外運動今起要戴口罩　維園無人執法　晨運市民：長期嚟講唔接受

▼2月24日 疫苗通行證首日青衣城商場及超市貼了大量安心出行供市民掃碼▼

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▼2月24日 伊院急症室迫爆求診病人▼

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【11:38】醫管局稱，現時伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室有大量病人求診，當中大部份病人是年紀較大或身體狀況較差的長者，求診病人需要等候較長時間。由於急症室現時已嚴重擠迫，呼籲病情較穩定的病人，暫時避免到伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室，盡量轉往普通科門診或私家家庭醫生求診，避免加重兩間急症室的負荷，但兩間急症室的緊急服務不受影響。

公院逼爆｜伊利沙伯及廣華急症室嚴重擠迫　醫管局：病情穩定勿往

【01:30】醫管局周三（23日）公布，過千員工確診。醫管局同日向員工發出「疫情快訊」，表示確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工。但此做法，與衞生防護中心指，確診者14日後陰性可免除隔離的說法有別。

▼2月24日 進入商場要疫苗通行證▼

荃灣4歲男童發燒暈倒　家人快速測試呈陽性天水圍天晴邨15歲女童冒寒候檢暈倒　母親報案送院搶救醫管局新指引　確診或密切接觸員工　採樣後第七日快測陰性可復工

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼

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確診大廈｜元朗550大廈有人染疫　港島區The Icon等多幢豪宅上榜強制檢測｜增長沙灣凱德苑等21幢　九龍東多屋邨上榜　沙田有三幢

【00:00】過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。過去14日有超過4700幢大廈出現確診個案。按地區層面分怖，元朗區有550幢大廈有人中招成18區之冠，當中元朗嘉湖山莊有28幢大廈有人確診。其次油尖旺則有491幢大廈上榜。

患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，全為公共屋邨或居屋大廈。當中沙田區以3幢佔最多，包括頌安邨頌群樓、恆安邨恆峰樓、博康邨博華樓。此外，不少上榜大廈集中於九龍東一帶，遍布觀塘線沿途各站，包括彩虹、慈雲山、觀塘、藍田、油塘。

一文總覽昨日疫情：疫情．2.23｜多8674宗確診　鄧炳強太太確診　社交距離進一步收緊

疫情｜提早放暑假　多間國際學校冀按原有日程　教育局將特別處理疫苗通行證周四生效　口罩令擴至郊野公園　港鐵月台禁除罩飲食疫苗｜3名長者離世前曾打針　15歲少年打疫苗後疑心肌炎或心包炎
疫情｜鄧炳強太太及家傭確診　鄧炳強快測陰性　須家居檢疫14日患者遍18區　深水埗、沙田、元朗重災佔36%　逾300間院舍有人染疫封區｜長沙灣麗翠苑及上水天平邨兩廈污水陽性　須圍封至周四疫苗 | 多24名患者離世　第五波累計188死　無打針死亡率高17倍疫情 | 今增8674宗確診　患者收短訊通知後需回覆電子表格
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▼2月22日　市民在寒風冷雨下排隊檢測▼

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▼2月22日　頌安邨頌群樓圍封檢測▼

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▼2月22日　恆安邨恆峰樓圍封檢測▼

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▼7張圖片解釋疫苗通行證▼

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疫情 | 今增8674宗確診　患者收短訊通知後需回覆電子表格首名問責官員染疫　創科局副局鍾偉强初確　上周五曾返政總辦公公院疫苗接種站延長服務至一周六天　港怡兒童接種服務明啟動收緊社交距離措施食肆限2人一枱　跑步要戴口罩　髮型屋等續關閉

▼2.21　觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

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全民檢測｜田北辰倡9日兩檢配合封城　批沒禁足只會事倍功半學生提早暑假　鄧飛指影響升班試及中小一派位　取消DSE機會不大全民檢測｜劉宇隆指隱形患者或數以萬計　需做好配套、解說好處疫情｜劏房戶確診被房東逼走　不甘耗盡積蓄租酒店　寧露宿街頭
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