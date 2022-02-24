最新疫情｜將軍澳天晉II皇鑽天5A及5B座圍封　污水樣本呈陽性

今日（24日）增8798宗確診，呈報個案激增至17269宗，截至今日0時多50人死亡，21及22日山亦增17人離世。一名有長期病患9歲男童染疫今晨在家中昏迷，送聯合醫院急救後死亡，亦有一名4男童快速測試陽性今早在家發燒昏迷，送仁濟醫院救治，情況穩定。

天水圍醫院由2月26日本周六起，全院300病床改作接收確診病人，以集人手及資源照顧病人，急症室維持運作。



2月24日安泰邨明泰樓封區檢測



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【18:25】公務員事務局發言人表示，局長聶德權的妻子確診。聶德權今早曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性，其後他的深喉唾液樣本化驗結果同為陰性。其他家人的新冠病毒抗原快速測試結果為陰性。聶太今日早上進行新冠病毒抗原快速測試，初步結果為陽性。她的深喉唾液樣本化驗結果確認為陽性。她正按衞生署衞生防護中心指引在家等候送院或往隔離設施。

衞生署衞生防護中心經評估後將聶德權及其餘家人列為密切接觸者。聶及其餘家人將按「居安抗疫」計劃，在家進行14天家居檢疫，期間須按該計劃的要求進行醫學監測，包括在指定日子進行檢測。檢疫期間，聶德權會在家工作。

公務員事務局已為相關辦公室進行徹底清潔和消毒，並安排相關職員接受檢測。公務員事務局會繼續嚴格執行各項防疫措施，並已提醒所有人員須注意個人衞生，時刻提高警覺。如發現身體不適，必須馬上求醫及通知局方。

【17:30】觀塘安泰邨明泰樓大廈排放的污水樣本呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局下午5時圍封強檢，預計行動明午完成。另外，長沙灣麗翠苑麗柏閣污水樣本呈陽性，當局下午5時半圍封強檢。

【17:20】確診或緊密接觸醫管局醫護及員工在第7日快測陰性可復工，劉家獻表示整個安排有好多專家分析，考慮到超過98%員工已打針，傳染病、感染控制專家，參考一系列海外及本地感染控制數據，絕大部份感染人第7日已無活病毒，快測呈陰性代表已無毒，相信復工是安全。安排已同衛生防護中心溝通，已同意解除隔離，會首先同員工有溝通。

【17:16】一名4歲男童，昨晚在家發燒、抽筋、昏迷，家人叫救護車，凌晨1時左右，4歲男童送仁濟醫院急症室。家人稱曾做快測是陽性，會再取樣本做核酸測試，暫時結果不在手。病童入院後情況穩定，無打針記錄。3歲至12歲及老人家這兩個群組接種率低，盡快盡快打疫苗。

【16:59】伊利沙伯醫院及廣華醫院今日有大量病人求診，病情穩定要等非常長時間，消防處表示過往幾日逾30%救護車召喚為無症狀或輕症人士，令消防延誤處理達358宗。呼籲抗原快測呈陽性，應先安排做深喉唾液樣本覆檢，輕微或無徵狀病人希望在家中耐心等候，呼籲不要召喚救護車及避免入急症室。醫管局已啟動指定診所，９間指定診所提供服務，確診病人有其他醫療問題，可致電支援熱線1836115查詢。

【16:53】醫管局有1668名員工染疫，天水圍醫院由2月26日本周六起，全院300病床改作接收確診病人，希望集人手及資源照顧病人，急症室維持運作，救護車只會將緊急患者送急症室，其他病人會送屯門醫院，自行求診不受影響。留醫病人會陸續轉去其他醫院，專科門診維持，專職醫療、放射科會改到其他院或視像診症，天水圍醫院已規劃新冠病人進出醫院的路線，免重疊，加強通風，會為員工提供防護裝備及訓練。

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【16:51】醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，今早有一名9歲男童家中昏迷，家人叫白車送到聯合醫院急症室，入院情況差，入院已無心跳及呼吸，要做心外壓搶救，男童有長期病患，屬遺傳性的肌肉疾病，醫院已召喚兒科醫生協助急救，病人今早約7時離世。個案交死因庭跟進。男童無打疫苗，由於死得突然，入院時有做測試，確診是新冠病人，個案會包括在明日公布的死亡數字上。

【16:46】今增8798宗確診，呈報個案大增至17269宗，50人死亡，並呈報21及22日再多17人離世。

【16:41】食物及衞生局副局長徐德義表示，截自昨日，第五波陽性至升至6萬宗，根據h香港大學統計，個案繁殖率係 3.3個新個案，疫情仍嚴重，趨勢未停，社距措施延長14日，舊進一步收緊，1)任何食肆只可2人一枱，2)郊野公園須戴罩，3)室外做運作須戴罩，4)公共交通、包括港鐵已付費不可除口罩飲食。

【16:11】「疫苗通行證」今日（24日）正式實施，市民進入商場等地力須先掃安心出行及隨身帶有針卡證明。繼昨晚（23日）流傳青衣城出現大型安心出行二維碼（QR Code）後，今日亦有網傳圖片顯示，銅鑼灣時代廣場有大型QR Code如廣告般懸掛半空。

青衣城的QR Code網上瘋傳後已經拆下，至於時代廣場的其實只是改圖，來自Instagram帳戶「SurrealHK」，帖文的標籤寫上「made with photoshop（意即改圖）」。該帳戶不時以香港作背景，配以超現實、 誇張的改圖概念，創作不同作品。

【15:16】本港新冠疫情嚴峻。醫管局日前向員工更新指引，表示確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工，不過新指引與衞生防護中心指，確診者14日後陰性才可免除隔離的說法有別。



有博愛醫院確診護士不滿新指引減少員工原可享的有薪病假，形容做法是剝削，並擔心未完全康復就復工，有機會傳染體弱病人，直指「覺得好嬲、唔合理，我哋唔需要（醫管局）多謝醫護，只係希望有番普通市民權利」。

【15:10】疫苗通行證首日（24日）推行，各商場外放出多個大型「安心出行」二維碼，但市民和食肆員工都似乎未習慣。有食肆只目測看到食客有顯示針卡就放行，未有使用「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式；亦有食客因未有針卡而要改為外賣。

【13:48】長沙灣麗翠苑麗棠閣中午完成圍封，其間約1160人士接受檢測，發現105宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月24日 市民戶外做運動要戴口罩▼



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【12:45】新冠肺炎第五波疫情大爆發，政府進一步收緊社交距離措施，今日（24日）起在戶外運動必須佩戴口罩。措施生效首日，銅鑼灣維多利亞公園（維園）內仍有不少市民戴着口罩做運動，有人跑步時未有戴口罩但現場沒職員警告。有市民對措施表示「可以嘅，短暫性囉。長期嚟講唔接受。」

▼2月24日 疫苗通行證首日青衣城商場及超市貼了大量安心出行供市民掃碼▼



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▼2月24日 伊院急症室迫爆求診病人▼



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【11:38】醫管局稱，現時伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室有大量病人求診，當中大部份病人是年紀較大或身體狀況較差的長者，求診病人需要等候較長時間。由於急症室現時已嚴重擠迫，呼籲病情較穩定的病人，暫時避免到伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室，盡量轉往普通科門診或私家家庭醫生求診，避免加重兩間急症室的負荷，但兩間急症室的緊急服務不受影響。

【01:30】醫管局周三（23日）公布，過千員工確診。醫管局同日向員工發出「疫情快訊」，表示確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工。但此做法，與衞生防護中心指，確診者14日後陰性可免除隔離的說法有別。

▼2月24日 進入商場要疫苗通行證▼



▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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【00:00】過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。過去14日有超過4700幢大廈出現確診個案。按地區層面分怖，元朗區有550幢大廈有人中招成18區之冠，當中元朗嘉湖山莊有28幢大廈有人確診。其次油尖旺則有491幢大廈上榜。

患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，全為公共屋邨或居屋大廈。當中沙田區以3幢佔最多，包括頌安邨頌群樓、恆安邨恆峰樓、博康邨博華樓。此外，不少上榜大廈集中於九龍東一帶，遍布觀塘線沿途各站，包括彩虹、慈雲山、觀塘、藍田、油塘。

一文總覽昨日疫情：疫情．2.23｜多8674宗確診 鄧炳強太太確診 社交距離進一步收緊

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▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼



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▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼



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▼7張圖片解釋疫苗通行證▼



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▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

