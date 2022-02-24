最新疫情｜社交距離今收緊　入商場、食肆需「疫苗護照」

第五波新冠病毒疫情持續擴散，政府昨日（23日）公布多8674宗確診，再多24人離世。保安局局長鄧炳強的太太及家傭昨日亦確診，鄧炳強測試陰性，將家居檢疫及在家工作。
「疫苗護照」要求今日（24日）生效，要打疫苗才可進入食肆、商場；社交距離亦收緊，戶外、郊野公園需戴口罩，食肆堂食統一限最多二人一枱。
【01:30】醫管局周三（23日）公布，過千員工確診。醫管局同日向員工發出「疫情快訊」，表示確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工。但此做法，與衞生防護中心指，確診者14日後陰性可免除隔離的說法有別。
▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼
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【00:00】過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。過去14日有超過4700幢大廈出現確診個案。按地區層面分怖，元朗區有550幢大廈有人中招成18區之冠，當中元朗嘉湖山莊有28幢大廈有人確診。其次油尖旺則有491幢大廈上榜。
患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，全為公共屋邨或居屋大廈。當中沙田區以3幢佔最多，包括頌安邨頌群樓、恆安邨恆峰樓、博康邨博華樓。此外，不少上榜大廈集中於九龍東一帶，遍布觀塘線沿途各站，包括彩虹、慈雲山、觀塘、藍田、油塘。
一文總覽昨日疫情：疫情．2.23｜多8674宗確診 鄧炳強太太確診 社交距離進一步收緊
疫情｜鄧炳強太太及家傭確診 鄧炳強快測陰性 須家居檢疫14日患者遍18區 深水埗、沙田、元朗重災佔36% 逾300間院舍有人染疫封區｜長沙灣麗翠苑及上水天平邨兩廈污水陽性 須圍封至周四疫苗 | 多24名患者離世 第五波累計188死 無打針死亡率高17倍疫情 | 今增8674宗確診 患者收短訊通知後需回覆電子表格
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▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼
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▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼
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▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼
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▼7張圖片解釋疫苗通行證▼
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▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼
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全民檢測｜田北辰倡9日兩檢配合封城 批沒禁足只會事倍功半學生提早暑假 鄧飛指影響升班試及中小一派位 取消DSE機會不大全民檢測｜劉宇隆指隱形患者或數以萬計 需做好配套、解說好處疫情｜劏房戶確診被房東逼走 不甘耗盡積蓄租酒店 寧露宿街頭