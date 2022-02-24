最新疫情｜社交距離今收緊　入商場、食肆需「疫苗護照」

撰文：歐陽德浩 林穎嫺 黃偉倫 勞敏儀 黃金棋 孔繁栩 江麗盈 鍾妍
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第五波新冠病毒疫情持續擴散，政府昨日（23日）公布多8674宗確診，再多24人離世。保安局局長鄧炳強的太太及家傭昨日亦確診，鄧炳強測試陰性，將家居檢疫及在家工作。
「疫苗護照」要求今日（24日）生效，要打疫苗才可進入食肆、商場；社交距離亦收緊，戶外、郊野公園需戴口罩，食肆堂食統一限最多二人一枱。

荃灣4歲男童發燒暈倒　家人快速測試呈陽性天水圍天晴邨15歲女童冒寒候檢暈倒　母親報案送院搶救醫管局新指引　確診或密切接觸員工　採樣後第七日快測陰性可復工

【01:30】醫管局周三（23日）公布，過千員工確診。醫管局同日向員工發出「疫情快訊」，表示確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工。但此做法，與衞生防護中心指，確診者14日後陰性可免除隔離的說法有別。

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼

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確診大廈｜元朗550大廈有人染疫　港島區The Icon等多幢豪宅上榜強制檢測｜增長沙灣凱德苑等21幢　九龍東多屋邨上榜　沙田有三幢

【00:00】過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。過去14日有超過4700幢大廈出現確診個案。按地區層面分怖，元朗區有550幢大廈有人中招成18區之冠，當中元朗嘉湖山莊有28幢大廈有人確診。其次油尖旺則有491幢大廈上榜。

患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，全為公共屋邨或居屋大廈。當中沙田區以3幢佔最多，包括頌安邨頌群樓、恆安邨恆峰樓、博康邨博華樓。此外，不少上榜大廈集中於九龍東一帶，遍布觀塘線沿途各站，包括彩虹、慈雲山、觀塘、藍田、油塘。

一文總覽昨日疫情：疫情．2.23｜多8674宗確診　鄧炳強太太確診　社交距離進一步收緊

疫情｜提早放暑假　多間國際學校冀按原有日程　教育局將特別處理疫苗通行證周四生效　口罩令擴至郊野公園　港鐵月台禁除罩飲食疫苗｜3名長者離世前曾打針　15歲少年打疫苗後疑心肌炎或心包炎
疫情｜鄧炳強太太及家傭確診　鄧炳強快測陰性　須家居檢疫14日患者遍18區　深水埗、沙田、元朗重災佔36%　逾300間院舍有人染疫封區｜長沙灣麗翠苑及上水天平邨兩廈污水陽性　須圍封至周四疫苗 | 多24名患者離世　第五波累計188死　無打針死亡率高17倍疫情 | 今增8674宗確診　患者收短訊通知後需回覆電子表格
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▼2月22日　市民在寒風冷雨下排隊檢測▼

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▼2月22日　頌安邨頌群樓圍封檢測▼

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▼2月22日　恆安邨恆峰樓圍封檢測▼

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▼7張圖片解釋疫苗通行證▼

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疫情 | 今增8674宗確診　患者收短訊通知後需回覆電子表格首名問責官員染疫　創科局副局鍾偉强初確　上周五曾返政總辦公公院疫苗接種站延長服務至一周六天　港怡兒童接種服務明啟動收緊社交距離措施食肆限2人一枱　跑步要戴口罩　髮型屋等續關閉

▼2.21　觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

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全民檢測｜田北辰倡9日兩檢配合封城　批沒禁足只會事倍功半學生提早暑假　鄧飛指影響升班試及中小一派位　取消DSE機會不大全民檢測｜劉宇隆指隱形患者或數以萬計　需做好配套、解說好處疫情｜劏房戶確診被房東逼走　不甘耗盡積蓄租酒店　寧露宿街頭
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