直播｜9歲長期病患男童染疫今早家中昏迷　送聯合醫院急救後死亡

第五波新冠病毒疫情持續擴散，政府昨日（23日）公布多8674宗確診，再多24人離世。保安局局長鄧炳強的太太及家傭昨日亦確診，鄧炳強測試陰性，將家居檢疫及在家工作。

「疫苗護照」要求今日（24日）生效，要打疫苗才可進入食肆、商場；社交距離亦收緊，戶外、郊野公園需戴口罩，食肆堂食統一限最多二人一枱。



【16:51】今早有一名9歲男童家中昏迷，家人叫白車送到聯合醫院急症室，入院情況差，入院已無心跳及呼吸，要做心外壓搶救，男童有長期病患，醫院已召喚兒科醫生協助急救，病人今早約7時離世。個案交死因庭跟進。男童無打疫苗，由於死得突然，入院時有做測試，確診是新冠病人，個案會包括在明日公布的死亡數字上。

【16:46】今增8798宗確診，呈報個案大增至17269宗，50人死亡，並呈報21及22日再多17人離世。

【16:41】食物及衞生局副局長徐德義表示，截自昨日，第五波陽性至升至6萬宗，根據h香港大學統計，個案繁殖率係 3.3個新個案，疫情仍嚴重，趨勢未停，社距措施延長14日，舊進一步收緊，1)任何食肆只可2人一枱，2)郊野公園須戴罩，3)室外做運作須戴罩，4)公共交通、包括港鐵已付費不可除口罩飲食。

【16:11】「疫苗通行證」今日（24日）正式實施，市民進入商場等地力須先掃安心出行及隨身帶有針卡證明。繼昨晚（23日）流傳青衣城出現大型安心出行二維碼（QR Code）後，今日亦有網傳圖片顯示，銅鑼灣時代廣場有大型QR Code如廣告般懸掛半空。

青衣城的QR Code網上瘋傳後已經拆下，至於時代廣場的其實只是改圖，來自Instagram帳戶「SurrealHK」，帖文的標籤寫上「made with photoshop（意即改圖）」。該帳戶不時以香港作背景，配以超現實、 誇張的改圖概念，創作不同作品。

【15:16】本港新冠疫情嚴峻。醫管局日前向員工更新指引，表示確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工，不過新指引與衞生防護中心指，確診者14日後陰性才可免除隔離的說法有別。



有博愛醫院確診護士不滿新指引減少員工原可享的有薪病假，形容做法是剝削，並擔心未完全康復就復工，有機會傳染體弱病人，直指「覺得好嬲、唔合理，我哋唔需要（醫管局）多謝醫護，只係希望有番普通市民權利」。

【15:10】疫苗通行證首日（24日）推行，各商場外放出多個大型「安心出行」二維碼，但市民和食肆員工都似乎未習慣。有食肆只目測看到食客有顯示針卡就放行，未有使用「驗證二維碼掃瞄器」流動應用程式；亦有食客因未有針卡而要改為外賣。

【13:48】長沙灣麗翠苑麗棠閣中午完成圍封，其間約1160人士接受檢測，發現105宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月24日 市民戶外做運動要戴口罩▼



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【12:45】新冠肺炎第五波疫情大爆發，政府進一步收緊社交距離措施，今日（24日）起在戶外運動必須佩戴口罩。措施生效首日，銅鑼灣維多利亞公園（維園）內仍有不少市民戴着口罩做運動，有人跑步時未有戴口罩但現場沒職員警告。有市民對措施表示「可以嘅，短暫性囉。長期嚟講唔接受。」

▼2月24日 疫苗通行證首日青衣城商場及超市貼了大量安心出行供市民掃碼▼



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▼2月24日 伊院急症室迫爆求診病人▼



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【11:38】醫管局稱，現時伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室有大量病人求診，當中大部份病人是年紀較大或身體狀況較差的長者，求診病人需要等候較長時間。由於急症室現時已嚴重擠迫，呼籲病情較穩定的病人，暫時避免到伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室，盡量轉往普通科門診或私家家庭醫生求診，避免加重兩間急症室的負荷，但兩間急症室的緊急服務不受影響。

【01:30】醫管局周三（23日）公布，過千員工確診。醫管局同日向員工發出「疫情快訊」，表示確診員工或被列為密切接觸者的員工，在採樣呈陽性當日開始計算，第七日進行快速抗原測試為陰性，通知上司後可復工。但此做法，與衞生防護中心指，確診者14日後陰性可免除隔離的說法有別。

▼2月24日 進入商場要疫苗通行證▼



▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼



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【00:00】過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。過去14日有超過4700幢大廈出現確診個案。按地區層面分怖，元朗區有550幢大廈有人中招成18區之冠，當中元朗嘉湖山莊有28幢大廈有人確診。其次油尖旺則有491幢大廈上榜。

患者曾到訪的21地點被納入強制檢測公告，全為公共屋邨或居屋大廈。當中沙田區以3幢佔最多，包括頌安邨頌群樓、恆安邨恆峰樓、博康邨博華樓。此外，不少上榜大廈集中於九龍東一帶，遍布觀塘線沿途各站，包括彩虹、慈雲山、觀塘、藍田、油塘。

一文總覽昨日疫情：疫情．2.23｜多8674宗確診 鄧炳強太太確診 社交距離進一步收緊

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▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



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▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼



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▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼



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▼7張圖片解釋疫苗通行證▼



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▼2.21 觀塘彩榮路體育館暫託中心接收等候入院長者▼

