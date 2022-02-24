封區｜智泰樓及麗棠閣完成圍封　分別揪136及105宗初陽個案

長沙灣麗翠苑麗棠閣因污水樣本對病毒呈陽性，政府昨日（23日）傍晚6時突襲圍封強制檢測。政府今日（24日）表示，封區期間，約1,160名居民接受檢測，當中發現105宗初步陽性個案和1宗不確定個案，佔受檢居民約9%，衞生防護中心將會跟進，而麗棠閣亦已於下午1時半解封。



觀塘安泰邨智泰樓中午亦完成圍封強檢，共有約1990人接受了檢測，當中共發現136宗初步陽性檢測個案和6宗檢測結果不確定個案，政府亦派員到訪約760戶，當中49戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



▼2月23日 長沙灣麗翠苑麗棠閣圍封檢測▼



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政府下午表示，麗翠苑麗棠閣的居民須於昨夜11時前，到採樣站接受檢測，期間約1,160名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現105宗初步陽性個案和1宗檢測結果為不確定的個案，衞生防護中心會安排跟進。

政府已向相關初步陽性個案的人士和同住家人，提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪572戶，當中有64戶無人應門，當局將採取措施跟進。

而自今日下午1時半起，麗棠閣內已接受檢測的居民，若能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開「受限區域」。

▼2月22日 當局延長社交距離措施至4月20日▼

