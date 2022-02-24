疫情｜政府司機快測陽性仍需上班　工會：驚變傳播鏈拖垮公共服務

第五波疫情人人自危，確診個案蔓延政圈，環境局局長黃錦星、創新及科技局局長薛永恒及副局長鍾偉强的司機先後初步確診。有政府司機工會表示，由於現時快速測試結果未受當局認可，有同業在快測陽性、等待覆檢通知期間仍然要如常上班。

工會呼籲，當局為所有公務員，包括政府司機提供快速測試套裝，確保他們每日持陰性結果才上班，避免病毒傳播，拖垮政府公共服務。《香港01》正就事件向政府物流服務署查詢。



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殷嘉聰：有司機快測陽性要邊上班邊等覆檢結果

政府司機職工總會副主席殷嘉聰接受《香港01》訪問時指，由於快速測試未受當局認可，除非政府司機被列為密切接觸者、或需要接受強制檢測，否則即使快測陽性，大多都要繼續工作，直至收到當局的初步陽性結果通知。

不同部門無統一指示 人手鬆部門讓快測陽性司機在家等候

殷續解釋，現時政府司機分屬多個部門，不同部門暫時未有統一指示，在知悉政府司機快速測試呈陽性後，處理會有不同，例如一些人手較寬鬆的部門，知悉司機快測陽性，會讓司機在家中等候覆檢結果；但一些人手較緊絀的部門，則可能需要司機一邊工作、一邊等候結果。殷坦言，不少政府司機均擔心會因而成為傳播鏈的一環。

以「AM」開首的都是政府車牌。（資料圖片）

促政府提供每日快測：如果政府部門都崩潰埋 市民更加慘

觀乎近來有不少個案均涉及政府司機，殷建議政府應主動為政府司機、以致所有公務員每日提供快速測試，確保他們每日持陰性結果才上班，杜絕病毒傳播的機會：「如果連政府部門都崩潰埋，基本嘅公共服務都無嘅話，市民更加慘。」

工會已呼籲會員間減少接觸 避免一起用膳

近來網上有言論指政府司機會一起食飯，令涉政府司機個案較多，殷則表示無留意到有這種情況，並指工會已呼籲會員間減少接觸、避免一起用膳。他又提到，政府現時有提供足夠口罩予政府司機，而近日天氣較涼，在接載不同人士時，司機都會開窗，避免開冷氣，讓空氣流通些。

▼2月23日 衞生署及醫管局記者會▼

