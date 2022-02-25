最新疫情｜消息：今增逾1萬宗確診　首次破萬　呈報個案逾2萬宗

撰文：林穎嫺 鍾妍 黃偉倫 梁煥敏 黃金棋 梁思行 黃煦緻 江麗盈
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新冠病毒疫情未見頂，昨日（24日）增8,798宗確診，呈報個案激增至17,269宗，再創新高。疫苗護照已啟用，當局亦覓得八幅土地興建臨時隔離設施，包括港珠澳大橋人工島上東南面土地，全部由特區政府興建。

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懲教署：202名在囚人士確診、135人快速測試陽性　暫停探訪至3.6封區｜將軍澳天晉II皇鑽天圍封揪17宗初陽1宗不確定　11時起解封數據大滯後　何栢良：20萬人已染疫　促打針率需升3倍看齊繁殖率

【12:50】為偵測及截斷懲教院所內的感染個案及隱形傳播鏈，懲教署自二月十八日起實施「鎖倉運作模式」，全面推行病毒檢測，連日來透過深喉唾液樣本測試及快速抗原測試，在不同院所成功偵測出多條隱形傳播鏈及感染個案。截至二月二十四日，共發現202名確診在囚人士及135名快速測試呈初步陽性的在囚人士，主要集中在荔枝角收押所及赤柱監獄，相關在囚人士現正被隔離觀察。該署決定延長暫停親友探訪服務的安排至三月六日。

【12:39】將軍澳唐俊街12號天晉II皇鑽天今早11時完成強制檢測行動，行動中發現發現17宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。今次行動共有500名居民進行強檢，初步陽性比率約為3.4%。

【10:48】第五波疫情持續嚴峻，昨日（24日）增8,798宗確診，呈報個案激增至17,269宗，再創新高，總染疫人數升至84046宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早（25日）在電台節目表示，政府公布的數字無法反映現時本港疫情狀況，估計過去4周，已約有20萬宗陽性結果，僅三分一人染疫後有向衞生防護中心呈報，相信在社區內隱形病人，絕大部分屬於輕症。

他又引述，港大研究指，目前病毒繁殖率為3.3，惟接種劑數比率上升不足一倍，反而病毒繁殖率則不上升，認為疫苗打針率仍與病毒繁殖率掛鉤，亦即要升至3以上，才能有效應對疫情。

▼2月24日安泰邨明泰樓封區檢測▼

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【13:56】消息：今增逾1萬宗確診，首次破萬，呈報個案逾2萬宗。

01獨家｜政府擬引進內地2千保健員火速來港　聲援老人院舍消防處擴充「處長指揮室」　加快患者隔離　籲輕症者勿召救護車

【06:00】消防處現時啟動兩個「處長指揮室」，當中位於消防及救護學院的指揮室擴充至60人團隊，協助輕症患者進入隔離設施，每日至少紓緩社區上700宗個案，而消防處總部指揮室就擔任「後援」，分流重症患者，以及安排前線「飯鐘」。

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強制檢測｜增20幢　將軍澳3個私人屋苑上榜　涉天晉II、安寧花園8幅地建社區隔離設施涉5萬床位　珠澳大橋人工島亦上榜

【00:00】過去14日共有近5,200幢大廈出現確診個案。按地區層面分布，元朗區有583幢大廈有人中招成18區之冠，上新榜大廈包括錦上豪庭、Yoho Town 1座；其次為油尖旺區，有533幢大廈上榜，包括Grand Austin 2 座、Skypark。另外，半山地利根德里的譽皇居、跑馬地金山花園A座，以及何文田One Homantin 3座等豪宅亦上榜。

▼2月24日安泰邨明泰樓封區檢測▼

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多條渡輪航線削班　中環往長洲平日減9班　公眾假期減7班疫苗｜葵青地區康健中心月底開放接種復必泰　周五起網上預約確診大廈｜近5200幢大廈有患者　半山譽皇居、跑馬地金山花園上榜消防處擴充「處長指揮室」　加快患者隔離　籲輕症者勿召救護車8幅地建社區隔離設施涉5萬床位　珠澳大橋人工島亦上榜

▼2月24日 疫苗通行證首日　市民在荷里活廣場內掃安心出行▼

封區｜將軍澳天晉II皇鑽天兩座污水陽性　連安泰邨麗翠苑兩廈圍封全民檢測｜梁卓偉：錯過封城黃金時期　促學童打疫苗防復課後爆發疫情│未打針9歲男童染疫　昏迷入院數小時後離世　增67死再創新高禁飛令｜梁卓偉促港府再檢視　稱返港港人連環檢測　風險低過居民

▼2月24日 疫苗通行證首日青衣城商場及超市貼了大量安心出行供市民掃碼▼

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增8798宗確診創新高　呈報個案逾1.7萬宗　累計逾360間院舍爆疫現症狀逾10日後才收到檢測陽性通知　市民：屋企等到好番檢測報告等待無期　為何檢測車現場化驗仍無結果　拆解滯後原因疫情｜政府司機接連染疫　工會促提供快測套裝　免演變成傳播鏈

▼2月24日 伊院急症室迫爆求診病人▼

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戶外運動今起要戴口罩　維園無人執法　晨運市民：長期嚟講唔接受公院逼爆｜伊利沙伯及廣華急症室嚴重擠迫　醫管局：病情穩定勿往疫苗通行證｜首日實行「掃碼港」　茶餐廳目測針卡　有人被逼外賣土瓜灣、油麻地、銅鑼灣街市有初陽者到訪　晚上7時提早關閉消毒

▼2月24日 市民戶外做運動要戴口罩▼

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醫管局新指引　確診或密切接觸員工　採樣後第七日快測陰性可復工隔離設施｜皇后山邨、荔景邨被徵用　逾1200名準住戶獲8000元津貼檢測滯後　等逾10日未有陰性結果　劉國勳：市民無法復工打亂生活感染護士斥醫管局新復工指引剝削　何栢良：檢測陽轉陰已無傳染性

▼2月24日 進入商場要疫苗通行證▼

▼晚市禁堂食等延長至4月20日▼

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新冠肺炎
新冠疫苗
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