封區｜將軍澳天晉II皇鑽天圍封揪17宗初陽1宗不確定　11時起解封

將軍澳唐俊街12號天晉II皇鑽天（第5A及5B座）昨晚（24日）因污水樣本檢測陽性，懷疑有隱性患者而被圍封檢測。政府公布，行動在今早（25日）11時完成，居民可以憑陰性檢測結果短訊離開，整個行動共找出17宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案。



昨晚7時起，天晉II皇鑽天（第5A及5B座）被圍封，居民須留在其處所並接受強制檢測。政府表示，行動在今日上午約11時完成，並正進行執法行動，確認所有人士已接受強制檢測，而大廈內人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在提供個人資料後，經由指定出口離開。

圍封期間約20戶無人應門

政府指，行動中為約500名人士檢測，發現17宗初步陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。行動期間派員到訪約200戶，當中約20戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

任何於2月11日至2月24日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，亦須於2月26日或之前接受強制檢測。