封區｜觀塘秀茂坪邨秀華樓　將軍澳安寧花園5座

本港第五波新冠疫情持續蔓延，今日（25日）有破萬宗確診。港府發言人指，觀塘秀茂坪邨秀華樓污水樣本對新冠病毒呈陽性，下午4時半起圍封檢測，目標明日（26日）下午約一時完成行動，並視乎檢測結果，行動或會延長。



▼2月25日 觀塘秀茂坪邨秀華樓封區檢測▼



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▼2月25日 將軍澳安寧花園5座封區檢測▼



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政府發言人表示，觀塘秀茂坪邨秀華樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，於下午4時30分起封區檢測，但範圍不包括位於秀華樓地下的樂善堂文吳泳沂幼稚園。所有大廈內的人士須在處所等候，待所有人完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。居民預計晚上10時前接受檢測。政府目標是在明日下午約一時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

2.12至2.25曾身處秀華樓超過兩小時人士須強檢

任何於2月12日至2月25日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，亦須在2月27日或之前接受強制檢測。房屋署設立熱線電話2775 0818，由今日下午四時三十分起運作，供受檢測宣告限制下的市民查詢及求助。社會福利署亦會為受影響的居民提供協助。

任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。