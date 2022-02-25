確診大廈｜增近5200幢深水埗佔逾一成　億元豪宅半山港景別墅上榜

第五波疫情持續擴散，衞生防護中心公布昨日（24日）確診大廈名單，過去14日共有5171幢大廈上榜，與前一天的數字相若，深水埗繼續是疫情重災區，共有657幢住宅大廈出現確診者身影，成為18區之冠。當中包括蘇屋邨全邨14座，全數上榜。

其次最多住宅大廈有住客確診的則是元朗區，共有584幢大廈上榜，當中嘉湖山莊有住戶染疫的大廈數目，進一步增至29座，至於錦綉花園疫情亦擴展至9幢。

另外，在其他地區的確診大廈方面，港島區除大型屋苑海怡半島增至10座有人染疫外，中半山港景別墅、西半山The Icon、寶馬山花園2座，跑馬地豪宅比華利山G座均榜上有名。



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蘇屋邨全邨14座全上榜 麗閣邨僅餘1幢未有居民確診

第五波疫情在全港擴散，18區無一倖免，昨日（24日）更新的確診大廈名單，過去14日共有5171幢大廈曾有確診者到訪。

深水埗再次超越元朗成為重災區，共有657幢大廈上榜，多條公共屋邨疑似出現大爆發，包括長沙灣蘇屋邨全邨14座均上榜，而鄰近的麗閣邨8座大樓中，亦有7座上榜，僅麗蘭樓未見確診者蹤影。至於電子器材「聖地」的鴨寮街則共有24幢大廈上榜，基隆街的疫況更嚴峻，共有40幢上榜。

美孚新邨累計28座有住戶確診 毗鄰曼克頓山5、6座亦上榜

區內的私人屋苑方面，確診大廈數目同樣不斷增加，包括港鐵南昌站上蓋的匯璽2、3、7座；畢架山花園則有4座上榜，包括1期3座、2期15、19座和3期8座；而美孚新邨則進一步擴散至共28座，同區的曼克頓山5、6座亦有住戶染疫。值得注意的是，城市大學學生宿舍8座亦有宿生中招。

嘉湖山莊累計有29座有住戶中招

另一重災區則是元朗區，區內藍籌屋苑嘉湖山莊共有29座上榜，較前一日再多一幢，錦綉花園疫情亦擴展至9幢大廈，Yoho Town、Wetland Season Park各有5幢上榜，Park Yoho和Grand Yoho亦各有7幢上榜。

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港島藍灣半島、海怡半島多幢有住戶染疫

其他地區的確診大廈方面，榜上有名的包括中半山港景別墅、西半山The Icon、寶馬山花園2座、藍灣半島2、5、7、8、9座；南區懲教署職員宿舍亦有3座上榜，薄扶林花園則有1、6座有住戶染疫，海怡半島累計有住戶中招大廈則擴至10座。灣仔區方面，則有跑馬地豪宅比華利山G座上榜。

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