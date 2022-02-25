疫情丨衞生署覆檢大滯後　張竹君：未能確診樣本超過1、2萬

第五波疫情個案持續上升，惟化驗所覆檢仍然滯後。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日（25日）確診個案達10,010宗，但數字比昨日約1.7萬宗的呈報個案少7,000宗。張承認很多樣本仍未送抵政府化驗所，料涉幾千個樣本，而未能確診的樣本更超過1、2萬個。



由2月20日起，每日下午的疫情記者會，衞生署改為公布呈報數字，取代公布初步陽性數字，當時張竹君解釋，由於個案太多，化驗出現滯後，認為初步陽性數字未能反映趨勢，強調呈報數字更能反映過去24小時的個案趨勢。

《香港01》推算約9000宗待覆核

《香港01》將2月20至25日有關確診數字與呈報數字比較，發現呈報個案數字一般翌日公布的確診數字為多，例如2月20日呈報約1萬宗，21日公布的確診個案為7,533宗，相差約2,500宗。

不過2月21日起，連續3天呈報數字回落四位數，由6,000多宗至約8,000宗不等，兩個數字便未有差距太大，相差在1,000宗之內，而且有確診數字較呈報個案為多，例如2月23日呈報7,990宗，2月24日的確診數為8,798宗。

假如將2月20至24日的呈報數字，減去翌日的確診數字，即2月21至25日的確診數字，前者較後者多8,938宗。

7000宗昨呈報個案未今公布數字

衞生防護中心昨日公布的呈報數字為1.7萬宗，惟今日確診數字只有1萬多宗。張竹君在記者會上表示，每日呈報個案以24小時分開計算，昨日呈報但未確診的約7,000宗個案，不會計入今日呈報的數字。言下之意，今日呈報約2.1萬宗個案，並不包括之前未及覆檢的個案。

張在會上亦承認，昨日呈報的1.7萬宗個案，仍有部分未能確診。她續指，政府化驗所陸續在覆檢樣本，只是不能確保可以在24小時內出結果。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，有很多樣本未送到政府化驗所。

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張竹君承認部分樣本積存超過一日

張竹君表示，確診個案中，有約4,700宗由醫管局報告直接確診，而衞生防護中心覆檢由私家化驗所送來的樣本，情況有滯後，有些樣本積下來，未必是前一日的樣本。

張又提到，有很多呈報個案的樣本未送到政府化驗所，所以化驗所有一堆樣本未能馬上覆檢，涉及幾千個樣本，而未能確診的樣本更超過1、2萬個。

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竹篙灣1000病人入住

被問及一些社區隔離設施使用量似乎偏低時，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻回應指，現時有約1,000 名人士在竹篙灣隔離設施，另有420 多名人士在荃灣帝盛酒店隔離，工作人員會24小時工作通知消防處，送病人去不同的隔離設施，有時因交通等因素影響速度，但目前已全速去做相關工作。