最新疫情｜昨呈報近2.2萬陽性個案　兩屠房關閉港人無新鮮肉食

新冠病毒疫情未見頂，昨日（25日）公布新增10,010確診，呈報21,979個案，過去24小時多47人離世，其中27人住院舍。

上水和荃灣兩個屠場四分一人染疫，不夠人開工，今日（26日）關閉消毒，港人無新鮮肉食，港府與內地商議調派屠夫來港。

自行快速測試陽性的市民可網上確認，毋須排隊檢測或「攞樽仔」做深喉唾液測試，但當局未公布詳情。



▼檢測及確診求醫指引▼



【07:00】土木工程招展署數十名職員，1月6日租船開派對慶祝方學誠升任土拓署長。當時任命未正式公布，土拓署表示方學誠事前不知同事為其慶祝。《香港01》接獲消息指，方學誠已「墮馬」，署長將由北拓展處處長黎卓豪署任。署方確認事件，但無交代原因。

▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼



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【00:00】深水埗、觀塘、西貢、葵青及屯門的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將會由周六（26日）起陸續向長沙灣麗翠苑麗柏閣、觀塘安泰邨明泰樓、將軍澳天晉II皇鑽天、將軍澳怡明邨怡悅樓、怡情樓及怡茵樓、雍明苑潤明閣及善明邨善禮樓、石硤尾邨第十九座、美亮樓、美山樓、美虹樓、美如樓及美菖樓、荔欣苑及華荔邨以及安定邨的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以助識別感染者。

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▼2月25日 觀塘秀茂坪邨秀華樓封區檢測▼



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▼2月25日 將軍澳安寧花園5座封區檢測▼

