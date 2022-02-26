最新疫情｜秀茂坪邨秀華樓完成圍封　發現259宗初陽　比率升至12%

新冠病毒疫情未見頂，昨日（25日）公布新增10,010確診，呈報21,979個案，過去24小時多47人離世，其中27人住院舍。

上水和荃灣兩個屠場四分一人染疫，不夠人開工，今日（26日）關閉消毒，港人無新鮮肉食，港府與內地商議調派屠夫來港。

自行快速測試陽性的市民可網上確認，毋須排隊檢測或「攞樽仔」做深喉唾液測試，但當局未公布詳情。



▼檢測及確診求醫指引▼



【15:24】疫情肆虐，確診數字屢破高峰，公立醫院不勝負荷，網上流傳影片顯示，有醫院迫爆，病人要席地而睡，更有醫護透露，有病人上病房不夠呼吸不暢順，「我都好驚，但我叫見佢成個氧氣罩，都係血痰，唔理佢真係會死」，並在絕望中呼救：「我哋連N95都唔夠，想求吓輕症病人，唔好再去急症室啦。」



護士協會主席源志敏表示，醫院各處已騰空安置病人，包括餐廳和醫生休息室等，形容已是「戰時醫院」，「瞓喺地下度唔係最嚴重喇，我收到最嚴重嘅情況，個病人死，搶救都喺地下做」，憂慮入院病人急速飊升，惟染疫和須檢疫的醫護不斷增升，憂心日後連危急病人也無法救治，只能為瀕死病人搶救。

【14:54】觀塘秀茂坪邨秀華樓今日（26日）下午約一時完成強制檢測行動，共有約2 070人期間接受了檢測，當中共發現259宗初步陽性檢測個案和36宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進，初陽比率升至12.5%。

【12:51】政府發言人表示，昨日（25日）由內地進口本港的鮮活食品供應大致穩定。根據最新資料，截至午夜，昨日內地供港蔬菜供應量約為2,200公噸，為去年平均每日內地蔬菜供應量約九成。其中經由漁農自然護理署（漁護署）及蔬菜統營處各批發市場推出的內地供港蔬菜約為800公噸，整體蔬菜批發價維持穩定。

受疫情影響，上水屠房及荃灣屠房今日起暫時關閉，直至另行通知。政府會採取適當行動，以維持本地肉類供應穩定。至於昨日內地進口本港的冰鮮家禽和冰鮮豬肉整體貨量，分別維持在平日全港供應量九成及八成半左右。

【11:10】中大公共衛生及基層醫療學院助理教授郭健安今日（26日）表示，變種病毒Omicron傳播力高，估計確診人數將會持續上升，呼籲長者和兒童盡快接種疫苗，以增加保護力。



郭又指，現時醫療體系已爆煲，憂慮日後連有需要治療的確診者亦無法入院，因此不能排除家居隔離和家居治療的可能性。他續說，若默沙東及輝瑞的新冠口服藥能分別在3月和5月抵港，建議政府積極考慮以居家治療及隔離，作為應對抗情的最後手段。

中大公共衞生及基層醫療學院助理教授郭健安（左）。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

【10:20】香港郵政今日（26日）表示，由於有郵務人員初步確診，長沙灣郵政局、愉景灣郵政局及黃大仙郵政局，今日起至3月1日關閉。

【10:13】疫情持續嚴峻，政府病毒檢測工作不勝負苛，並在昨夜（25日）更改指引，直接承認快速測試和私營化驗所的檢測結果。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今早（26日）在電台節目表示，此舉是好做法，形容實驗室已「爆燈」，新方法可更快有檢測結果，但亦會有更多個案浮現，呼籲有長期病患的長者盡快求醫。



他又預料疫情將於3月中見頂，屆時每日至少有2、3萬人確診，但實際數字或再多數倍，死亡人數亦會進一步上升。他強調對抗第五波疫情關鍵在第三針疫苗，打齊三針才能減低重症和死亡風險，並建議政府強制市民打針，特別是長者。

孔繁毅料第五波疫情有機會於3月中見頂，屆時每日或有2、3萬人確診，而實際數字或再多數倍。（資料圖片）

【09:14】因應特區現時的風險評估及檢測資源，政府由昨日起更新檢測服務的優次和方式，包括按地區風險增派快速測試套裝以取代強制檢測公告。流動採樣站數目會因應已更新的檢測優次適度下調，位於以下19個流動採樣站今日起會停止運作︰

．堅彌地城遊樂場

．修頓遊樂場

．鰂魚涌社區會堂停車場

．慈雲山社區會堂

．啟德車站廣場露天廣場

．油塘道遊樂場

．長沙灣體育館

．九龍公園小型足球場

．荃景圍體育館

．長發社區中心

．葵涌運動場

．大圍美林體育館

．車公廟體育館

．大埔體育館

．粉嶺聯和墟遊樂場

．天水圍天瑞體育館

．天水圍天柏路公園

．建生社區會堂

．東涌道足球場



【07:00】土木工程招展署數十名職員，1月6日租船開派對慶祝方學誠升任土拓署長。當時任命未正式公布，土拓署表示方學誠事前不知同事為其慶祝。《香港01》接獲消息指，方學誠已「墮馬」，署長將由北拓展處處長黎卓豪署任。署方確認事件，但無交代原因。

▼2月25日 伊利沙伯醫院及廣華醫院急症室爆滿▼



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【00:00】深水埗、觀塘、西貢、葵青及屯門的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署將會由周六（26日）起陸續向長沙灣麗翠苑麗柏閣、觀塘安泰邨明泰樓、將軍澳天晉II皇鑽天、將軍澳怡明邨怡悅樓、怡情樓及怡茵樓、雍明苑潤明閣及善明邨善禮樓、石硤尾邨第十九座、美亮樓、美山樓、美虹樓、美如樓及美菖樓、荔欣苑及華荔邨以及安定邨的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以助識別感染者。

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▼2月25日 觀塘秀茂坪邨秀華樓封區檢測▼



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▼2月25日 將軍澳安寧花園5座封區檢測▼

