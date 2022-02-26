封區｜秀茂坪邨秀華樓、安寧花園5座解封　共344人初陽近一成染疫

秀茂坪邨秀華樓昨日（25日）因污水陽本呈陽性結果，下午4時30分起被圍封。政府表示，行動中有2,070人接受檢測，當中有259宗初步陽性及36宗檢測結果不確定。按有關數據計算，即已檢測的大廈住客初步陽性比例達12.5％。

不過當局同時宣布，秀華樓於今日下午約一時獲解封，住客只要能出示陰性檢測結果短訊，就可由指定出口離開。



至於將軍澳安寧花園第5座昨晚7時亦圍封強檢，今午約3時35分解封。910名人士檢測樣本中，有85個呈初步陽性，7宗不確定，即亦有接近一成人初步確診。



▼2月25日 觀塘秀茂坪邨秀華樓封區檢測▼



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秀華樓住戶檢測陽性比率達12.5%

政府昨日下午4時30分起圍封秀茂坪邨秀華樓，並於今日下午約一時完成強制檢測行動，居民持陰性檢測結果短訊，並提供個人資料後，可經指定出口離開。港府指出，昨晚10時前為居民檢測，共有約2,070人接受了檢測，當中共發現259宗初步陽性和36宗不確定個案。行動中，政府亦派員到訪約790戶，當中有44戶沒有應門。

▼2月25日 將軍澳安寧花園5座封區檢測▼



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安寧花園5座檢測陽性比率為9.3%

將軍澳安寧花園第5座昨晚7時起亦圍封強檢，約910人接受檢測，當中發現約85宗初步陽性檢測個案和7宗檢測結果為不確定的個案。該幢大廈於今日下午約3時15分起逐步解封。政府派員到訪約370戶，當中24戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

2.12至2.25期間曾身處兩大廈逾2小時須強檢

即使在圍封檢測行動期間不在以上兩幢大廈，但任何人於2月12日至2月25日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，亦須於2月27日或之前接受強制檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。