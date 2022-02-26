01消息｜衞健委專家組長梁萬年將來港　歷來最高級　曾倡動態清零

香港新冠肺炎疫情未見頂，《香港01》獲悉，國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，將於下周一（2月28日）來港坐鎮，協助特區政府抗疫。

梁萬年是歷來來港最高層的國家級專家，曾解釋何為「動態清零」，認為並非「零容忍」，覺得香港可以做到，亦否定「共存論」，認為為時過早。



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《香港01》獲悉，梁萬年將會在下周一（28日）率領專家組來，是歷來來港專家最高級的一位。此前第五波疫情來港的專家，主要是廣東省專家。

梁萬年是國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長，去年2月世界衞生組織（WHO）到武漢追查新冠病毒源頭，中方的組長正是梁萬年。

國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，2021年初作為中國代表，與世衞專家共同到武漢追查病毒。（資料圖片 / 新華社）

梁萬年本月初接受傳媒訪問時，關注香港疫情。他表示香港人口密度大、國際交往頻繁，各種受感染、輸入風險、擴散風險都比一般城市要高。當時香港疫情未有幾何式爆發，他仍表示「動態清零」對香港仍然適用。

國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。（資料圖片 / 中新社）

港府關於常把「動態清零」掛在嘴邊，行政長官林鄭月娥更表示這個名詞她非「始作俑者」。梁萬年就解釋過何為「動態清零」：「及時主動發現傳染源；一旦發現病例，快速採取公共衞生和社會的干預措施；主要運用中西醫結合等方法，有效救治患者，防止輕轉重，減少重症和死亡病例。」

他認為「動態清零」平衡社會經濟發展、生產生活和疫情防控的關係，需考慮精準的流行病學調查，包括感染源、傳播路徑、密切接觸者等，運用大數據手段，找出密切接觸者，做精準管控，使其不造成連續性傳播。他覺得香港科技、城市管理水平，應該有此能力。

國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。（資料圖片 / 新華社）

不過梁萬年亦解釋，「動態清零」並不等於「零容忍」，「我們零容忍的是什麼呢？就是說你一旦發現有病例，你的作為慢，動作不夠快、措施不落實，那個是不容許的。」

對於「與病毒共存論」，梁萬年表示否定，因為Omicron重症率、病死率仍比一般流感高，認為今後若出現有特異性、有效的藥物，戰勝病毒後，才可與病毒共存，現在選擇「躺平」為時過早。

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