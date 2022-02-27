最新．疫情｜大家樂及一粥麵3.1起全日暫停堂食　只提供外賣

新冠病毒疫情未見頂，昨日新增17,063宗確診，66名病人離逝。當局將推行快速測試，取代強制檢測，又縮短患者或密切接觸者解除隔離或出院限制，最快七日「放監」。

急症室爆滿情況未有改善，當局再三呼籲輕症市民切勿前往急症室。



昨日疫情報道總覽：疫情・2.26｜增17063確診66人亡 推快速測試 放寬解除隔離準則

【11:41】大家樂集團有限公司宣布，由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知，旗下休閒餐飲品牌部分分店營業時間及模式亦會有所調整，而機構飲食則會因應客戶要求而維持服務。

▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



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【09:25】勞工及福利局局長羅致光今日在網誌宣布，因應院舍人手壓力已在崩潰邊緣，因此採取兩項特別措施，包括由社署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，為期三個月。港府已向中央尋求協助，協調內地相關部門提供便利，加快審批申請，料第一批救兵應可以短期內抵港，他們會先接受基本訓練。

同時，政府決定有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，包括容許津助院舍申請輸入護理員，免四星期本地招聘程序，並暫緩就每宗申請諮詢勞工顧問委員。

勞福局亦已要求社署檢討院舍在危機管理的規條是否仍適合，包括在不影響院舍運作前提下，容許已完成接種疫苗及持有當日快速抗原測試陰性結果家人，到院舍協助照顧院友。

▼深水埗溫暖護老院早前爆疫▼



▼檢測及確診求醫指引▼



【07:00】多間爆疫的老人及殘疾人士院舍需原址隔離，儼如困獸鬥。《香港01》聯絡到多名大埔匡智松嶺第三校的職員，他們指學校近40人快速測驗呈陽性，宿舍爆疫不受控，職員患病仍要幫忙，教師亦要回校照顧宿生，但防疫裝備。有職員感到崩潰。有職員指控學校早前未按教育局要求停止面授，匡智會否認學校有違規，指學生未能參與網課，教師需回校協助學習活動及當值，但未交代校內染疫人數。

▼2月26日 明愛醫院急症室外續有病人露天等候▼



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【01:35】因應觀塘、西貢、東區、北區、九龍城及沙田的污水檢測結果呈陽性，民政事務總署（包括觀塘、西貢、東區、北區、九龍城及沙田民政事務處）今日起陸續向以下7個地區的住戶、以及工作的每位清潔員工和物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

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【00:55】食物環境衞生署昨日表示，署方知悉荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後，擬於今日（27日）重開，並提供有限度屠宰服務。從業員進入屠房前，須持有認可的新冠肺炎陰性檢測結果。

【00:10】政府周五宣布，為加快流程，市民自行經快速測試檢測陽性，經網上登記即被視為陽性個案跟進。相達生物科技向港府供應1,500萬套快測套裝，亦有供貨予零售市場。董事長招彥燾直言，無了期等待核酸檢測結果是「不切實際」，同時呼籲市民勿跟炒風，供貨量足夠。

▼2月26日 幸俊苑俊禮閣及俊賢閣封區▼



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▼2月26日 沙田禾輋邨富和樓圍封檢測▼



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▼2月26日 粉嶺馬適路旁社區隔離及治療設施興建情況▼



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▼2月26日 前新田購物城社區隔離及治療設施興建情況▼



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▼2月26日 元朗潭尾社區隔離及治療設施



▼2月26日 元朗潭尾社區隔離及治療設施興建情況▼



▼2月26日 洪水橋近雞伯嶺路政府土地社區隔離及治療設施興建情況▼

