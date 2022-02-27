最新．疫情｜禾輋邨民和樓欣和樓污水陽性　今午圍封揪隱形患者

冠病毒疫情未見頂，昨日新增17,063宗確診，66名病人離逝。當局將推行快速測試，取代強制檢測，又縮短患者或密切接觸者解除隔離或出院限制，最快七日「放監」。

急症室爆滿情況未有改善，當局再三呼籲輕症市民切勿前往急症室。



昨日疫情報道總覽：疫情・2.26｜增17063確診66人亡 推快速測試 放寬解除隔離準則

【16:25】沙田禾輋邨欣和樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，下午四時起需圍封，政府目標是在明日（28日）下午約二時完成行動。

【16:00】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午四時起限制在沙田禾輋邨民和樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（28日）下午約二時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。政府發言人表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【15:45】沙田新田圍邨富圍樓下午完成圍封強檢行動，有約1,200人接受了檢測，當中共發現202宗初步陽性檢測個案和7宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【15:40】觀塘秀茂坪邨秀明樓下午完成圍封強檢行動，有約1,800人接受了檢測，當中共發現285宗初步陽性檢測個案和33宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【14:22】沙田禾輋邨富和樓下午完成圍封強檢行動，期間約1,580人接受檢測，當中發現309宗陽性檢測個案和26宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼2月26日 沙田禾輋邨富和樓圍封檢測▼



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【13:30】衞生署2月26日確診大廈名單共有5122幢大廈，當中新增359幢，疫情在山頂豪宅區蔓延，分別有「超級豪宅」倚雲山莊洋房、豪宅地利根德閣、重新上榜的The Mayfair、不少名人居住的單幢樓蔚然、位處名校區的高士台等。其餘高尚住宅尚有貝沙灣南灣、西貢白沙灣御濤、何文田畢架山一號、又一村畢架山花園等。

【13:00】天星小輪繼日前宣布削減班次，最新再宣布明日（28日）起提早收船，「中環—尖沙咀」航線尾班船提前至晚9時開出；「灣仔—尖沙咀」航線由尖沙咀開出的尾班船為晚上8時50分，灣仔開尾班船則為9時，而且部份時段減至最長22分鐘一班船。

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【11:53】市面出現快速抗原測試包搶購潮，政府宣布自行以快速抗原測試驗出陽性者，將不用再做核酸檢測確認，並將設系統申報快測結果，市民可以此方式獲得病假證明等，意味需求將進一步上升。



參考政府免費派發的快速抗原測試包資料，共涉及7大品牌，採樣方法均屬鼻腔拭子，結果讀取時間介乎15至20分鐘不等，指定高風險及特定群組，以及「居安抗疫」人士均可免費獲派。

▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



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【11:41】大家樂集團有限公司宣布，由3月1日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知，旗下休閒餐飲品牌部分分店營業時間及模式亦會有所調整，而機構飲食則會因應客戶要求而維持服務。

▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



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【11:00】市建局決定將轄下四幢安置大廈和重建項目中已收購物業單位，暫時調撥至少56個大廈設施和家居衞生環境較佳的應急單位，免費提供予市建局住宅租戶，一旦確診而需居家隔離，其沒有染疫、但屬於確診人的密切接觸者和同住家人，可提出並安排入住應急單位。

同時，市建局表示將繼續支援租戶，減輕疫情下經濟困境之外，亦考慮租戶在疫後復甦期狀況，新一輪的租金寬減將為期六個月至今年九月底。

【09:25】勞工及福利局局長羅致光今日在網誌宣布，因應院舍人手壓力已在崩潰邊緣，因此採取兩項特別措施，包括由社署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，為期三個月。港府已向中央尋求協助，協調內地相關部門提供便利，加快審批申請，料第一批救兵應可以短期內抵港，他們會先接受基本訓練。

同時，政府決定有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，包括容許津助院舍申請輸入護理員，免四星期本地招聘程序，並暫緩就每宗申請諮詢勞工顧問委員。

勞福局亦已要求社署檢討院舍在危機管理的規條是否仍適合，包括在不影響院舍運作前提下，容許已完成接種疫苗及持有當日快速抗原測試陰性結果家人，到院舍協助照顧院友。

▼深水埗溫暖護老院早前爆疫▼



▼檢測及確診求醫指引▼



【07:00】多間爆疫的老人及殘疾人士院舍需原址隔離，儼如困獸鬥。《香港01》聯絡到多名大埔匡智松嶺第三校的職員，他們指學校近40人快速測驗呈陽性，宿舍爆疫不受控，職員患病仍要幫忙，教師亦要回校照顧宿生，但防疫裝備。有職員感到崩潰。有職員指控學校早前未按教育局要求停止面授，匡智會否認學校有違規，指學生未能參與網課，教師需回校協助學習活動及當值，但未交代校內染疫人數。

▼2月26日 明愛醫院急症室外續有病人露天等候▼



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【01:35】因應觀塘、西貢、東區、北區、九龍城及沙田的污水檢測結果呈陽性，民政事務總署（包括觀塘、西貢、東區、北區、九龍城及沙田民政事務處）今日起陸續向以下7個地區的住戶、以及工作的每位清潔員工和物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

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【00:55】食物環境衞生署昨日表示，署方知悉荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後，擬於今日（27日）重開，並提供有限度屠宰服務。從業員進入屠房前，須持有認可的新冠肺炎陰性檢測結果。

【00:10】政府周五宣布，為加快流程，市民自行經快速測試檢測陽性，經網上登記即被視為陽性個案跟進。相達生物科技向港府供應1,500萬套快測套裝，亦有供貨予零售市場。董事長招彥燾直言，無了期等待核酸檢測結果是「不切實際」，同時呼籲市民勿跟炒風，供貨量足夠。

▼2月26日 幸俊苑俊禮閣及俊賢閣封區▼



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▼2月26日 沙田禾輋邨富和樓圍封檢測▼



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▼2月26日 粉嶺馬適路旁社區隔離及治療設施興建情況▼



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▼2月26日 前新田購物城社區隔離及治療設施興建情況▼



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▼2月26日 元朗潭尾社區隔離及治療設施



▼2月26日 元朗潭尾社區隔離及治療設施興建情況▼



▼2月26日 洪水橋近雞伯嶺路政府土地社區隔離及治療設施興建情況▼

