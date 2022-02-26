多區污水陽性　民政派快測套裝稱不能代替強檢　陳肇始新政未落實

因應深水埗、觀塘、西貢、葵青及屯門採集到對新冠病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署向長沙灣麗翠苑麗柏閣、石硤尾邨第十九座、美亮樓、美山樓、美虹樓、美如樓及美菖樓、觀塘安泰邨明泰樓、將軍澳天晉II皇鑽天、將軍澳怡明邨怡悅樓、怡情樓及怡茵樓和善明邨善禮樓、葵青荔欣苑及華荔邨、屯門安定邨住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝。

民政總署強調，快測不能代替強制檢測要求。昨晚政府公告及今日（26日）食衞局局長陳肇始，均指將推行快速檢測代替強檢，以減少市民排隊情況。政府不同部門說法不一，新政策仍未落實。



因應深水埗、觀塘、西貢、葵青及屯門採集到對2019冠狀病毒病病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署週六（26日）向區內住戶、清潔及物管員工派發共約49 900套2019冠狀病毒病快速測試套裝。

▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



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各區民政事務處透過物業管理公司，向受影響大廈的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝。受影響大廈包括：

長沙灣麗翠苑麗柏閣

石硤尾邨第十九座、美亮樓、美山樓、美虹樓、美如樓及美菖樓

觀塘安泰邨明泰樓

將軍澳天晉II皇鑽天

將軍澳怡明邨怡悅樓、怡情樓及怡茵樓和善明邨善禮樓

葵青荔欣苑及華荔邨

屯門安定邨

民政事務總署作出上述安排以儘及早識別感染者，保障患者和他們的家人，強調以快速測試套裝進行的檢測並不能替代政府強制檢測的要求。唯今日疫情記者會上，食物及衞生局局長陳肇始指，強制檢測改為快速測試，以減少市民排隊情況，兩者說法不一。

▼2月26日 疫情記者會▼

