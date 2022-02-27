疫情｜社署緊急向內地聘1000名院舍護理員　羅致光：救兵短期抵港

第五波疫情下數以百間護老院及殘疾人士院舍爆疫，大批員工及院友染疫。勞工及福利局局長羅致光今日（27日）在網誌宣布，因應院舍人手壓力已在崩潰邊緣，因此採取兩項特別措施，包括由社署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，為期三個月。港府已向中央尋求協助，協調內地相關部門提供便利，加快審批申請，料第一批救兵應可以短期內抵港，他們會先接受基本訓練。

同時，政府決定有時限地放寬「補充勞工計劃」（輸入外勞）規定，包括容許津助院舍申請輸入護理員，免四星期本地招聘程序，並暫緩就每宗申請諮詢勞工顧問委員。

勞福局亦已要求社署檢討院舍在危機管理的規條是否仍適合，包括在不影響院舍運作前提下，容許已完成接種疫苗及持有當日快速抗原測試陰性結果家人，到院舍協助照顧院友。



羅致光表示，社署緊急向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，為期三個月。（資料圖片/余俊亮攝）

面對第五波，羅致光稱在設施上會繼續增加為宿舍長者而設的檢疫、隔離或暫託中心，但現時最「致命」的是人手不足，大部分營運院舍的非政府機構及私人機構，都面對人手嚴重不足。

他指，在疫情前，基本上所有院舍都不停在招聘員工，但院舍護理員的空缺仍達兩成。在這波疫情中，不論是確診及被檢疫或隔離，甚或離職，人手的壓力已在崩潰的邊緣。所以政府採取了兩項特別的措施，一是由社署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，為期三個月。

向中央尋求協助加快審批申請 院舍護理員抵港後會先接受基本訓練

羅致光稱，港府已聯絡內地多個勞務單位，尋求協助，亦向中央尋求協助協調內地相關部門提供便利，加快審批申請，以解燃眉之急。第一批救兵應可以短期內抵港，先接受基本的訓練。

放寬「輸入外勞」規定 容許津助院舍省卻四星期本地招聘

同時，政府決定有時限地放寬「補充勞工計劃」的一些規定，包括容許津助院舍申請輸入護理員、省卻在計劃下進行四星期的本地招聘、因應院舍的需要彈性批准輸入護理員的數目，及暫緩就每宗申請諮詢勞顧會等。羅強調，上述安排只在未來三個月內適用，勞工處已安排明天（28日）向勞顧會闡述有關措施，並聽取委員的意見。

由於不少院舍員工都擔心會將病毒帶回家中，所以在政策上政府會支持機構用自己的現有設施，包括原本不是用作住宿的設施，作為院舍員工的臨時宿舍。

政府亦探討如何多方面加強協助院舍照顧滯留院友，羅致光感謝信和集團所捐500套遙距健康監測系統，以助院舍跟進輕症院友，又指香港社會服務聯會亦正在努力發揮其統籌及聯絡的功能。

研容許已打針及快測陰性家人到院舍協助照顧院友

他透露已要求社署檢討現時一些院舍在危機管理的規條是否仍然適合，當中包括了在恩恤探訪的安排，在不影響院舍運作的前提下，容許已完成接種疫苗及持有到院舍當日的快速抗原測試陰性結果的家人，到院舍協助照顧院友。由於部分院舍設於獨立地段，在院舍範圍內可設立臨時設施照顧確診院友，我們亦獲得建造業議會「拔刀相助」，協助有意設立所需臨時設施的機構。

為保護生命 能夠做到的建議都會盡力採納 羅致光：這是一場許勝不許敗的戰役

羅致光形容，由於事態緊急，任何的建議，政府可以及能夠做到的都會盡力採納，盡力而為，為保護生命，這是一場許勝不許敗的戰役。