最新｜考生檢疫期間可考DSE？　教育局：今年措施較難安排

本港疫情持續嚴峻，昨（27日）新增32,359宗確診，第五波疫情爆發至今，累計逾16萬人染疫，總確診宗數累計達17.1萬宗，較內地累計確診總多高出57%。衞生防護中心指染疫人數仍處於上升趨勢，預料個案短期內仍會持續增加，相信疫情仍未見頂。



快速測試結果呈陽性的市民，可視作確診個案處理。衞生防護中心正設立網上平台，予市民提供個人資料及文件作登記，料最快本周後期推出，中心表明不排除進行抽查，要求呈報人進行核酸檢測，促市民勿濫用機制。



下月推行的全民檢測安排正如火如荼，當局計劃徵用400間學校作採樣中心；而8個興建社區隔離及治療設施的地盤正在趕工，當中青衣方艙醫院有望日內交付。



昨日疫情報道總覽：疫情．2.27｜確診患者增至17萬 死者遺體放醫院露天帳幕等運走

▼2月27日 沙田禾輋邨欣和樓及民和樓圍封檢測▼



+ 4

▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



+ 4

【14:37】葵涌石籬邨石秀樓完成圍封強檢，截至昨晚8時30分，約1 320名身處「受限區域」內的人士接受檢測，其中發現247宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。初步陽性的比率達18.7%。

【14:34】 政府宣布，自下午2時30分起，會將青衣青康路2-2B號青俊苑俊豪閣圍封強制檢測，指由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。目標是在明日（3月1日）上午約11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:10】對於文憑試安排，教育局指，已準備應變方案，繼續訂4月22日為開考目標。惟會將考期由一個月壓縮至三星期內完成。如果疫情屆時仍然未能穩定下來，將設兩個後備開考日期，分別為五月及六月，確定時間會於4月初作最終決定。

【14:03】教育局局長楊潤雄公布，全港學校將由3月7日開始放假，有7周暑假，直至復活假期完成為止。他又指，知道學校家長要準備，不遲於3月17日開始放假，最早於8月2可停學年。

【13:03】沙田禾輋邨欣和樓及觀塘秀茂坪邨秀富樓被圍封強檢近一日後解封。其間約560名身處欣和樓內的人士接受檢測，當中發現58宗初步陽性和5宗檢測結果為不確定的個案，即約一成受檢居民染疫。



此外，秀富樓約1,050人接受了檢測，當中共發現182宗初步陽性和5宗檢測結果不確定個案，即約17%受檢居民中招。

【12:19】消息：DSE考生須快速測試呈陰性才可應考。

【11:35】政府將由星期五（3月4日）起於荃灣體育館增設兒童社區疫苗接種中心，特別為五至十一歲兒童提供復必泰疫苗接種服務。網上預約服務由明日（3月1日）上午九時開始。

荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心位於荃灣永順街53號荃灣體育館二樓多用途主場館。現時位於荃灣體育館地下的荃灣體育館社區疫苗接種中心則會繼續為十二歲或以上人士接種復必泰疫苗。

另外，位於香港兒童醫院和圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心亦會由3月7日起延長服務時間，星期一至日均由上午8時至下午8時開放。

【10:57】第五波確診人數昨（27日）累積至近16萬宗，食物及衛生局局長陳肇始今早（28日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，這周内將會推出網上登記平台，以助經自行快速測試發現確診的市民。她稱目前的「每一步都同時間競賽。」目前全民檢測細節仍在計劃中，是否3月中進行等細節仍待敲定；被問及會否與禁足令一同實施，陳回應則指不排除有關安排。她補充，考慮到有行動不便人士，有機會安排上門進行核酸檢測。

另外，近日短期出現大量患者逝世，陳肇始指目前安排增加醫院内及衛生署公共殮房位置。

【07:00】「疫苗通行證」已在2月24日推出，市民進入商場、超市及街市等須持有「疫苗通行證」及使用「安心出行」作記錄。不過，措施推出後，仍有市民混淆「疫苗通行證」或「安心出行」在什麼情況下會獲豁免。

翻查政府公告，2月24日起，市民進入商場、超市及街市等表列處所時，其實必須使用「安心出行」掃描二維碼作紀錄，除了以下3類指定人士，可以填妥指定表格的方式替代， 包括65歲或以上和15歲或以下的人士（15歲或以下人士需由已履行適用的「安心出行」規定陪同下進入表列處所）、 殘疾人士和其他獲政府或政府授權機構認可的人士，至於「疫苗通行證」則有九類情況可獲豁免，意味兩項措施的豁免其實不相等。換言之，即使去商場內的食肆買外賣毋須打針，亦毋須在餐廳掃「安心出行」，但市民已進入表列處所，故仍要在進入商場時掃「安心出行」二維碼作紀錄。

▼2月26日 元朗潭尾社區隔離及治療設施興建情況▼



▼2月26日 洪水橋近雞伯嶺路政府土地社區隔離及治療設施興建情況▼



+ 7

▼檢測及確診求醫指引▼

