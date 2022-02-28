疫情．最新｜稻香集團全線分店停業　直至疫情緩和

本港疫情持續嚴峻，周一（28日）新增34,466宗確診，第五波疫情爆發至今，累計逾19萬人染疫，總確診宗數累計逾20萬宗。衞生防護中心指染疫人數仍處於上升趨勢，預料個案短期內仍會持續增加，相信疫情仍未見頂。



食物及衞生局局長陳肇始提到，全民強制檢測或要配合一定程度禁足，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮亦指，禁足在特別情況下，會容許市民可以離開，以維持社會運作。



昨日疫情報道總覽：疫情．2.27｜確診患者增至17萬 死者遺體放醫院露天帳幕等運走

【20:22】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，科興及復必泰疫苗均無大副作用，適合各年齡層接種。現時80歲以上長者的死亡率非常高，因此建議長者能强制打針，更希望該措施在一個月内實行。另外，關於第四針疫苗是否需開打，他指市民可能要3個月到半年後才需打第四針，到時候二代疫苗（即Omicron吻合疫苗）相信能供應給市民接種。

【19:35】政府公布已增購約100萬劑克爾來福疫苗(科興疫苗)，以應付近日市民對接種新冠疫苗的需求。連同早前的批次，政府至今合共採購約850萬劑克爾來福疫苗。新一批（第八批）五十萬劑克爾來福疫苗今日由北京運抵香港。

這批疫苗以新冠疫苗全球獲取機制（COVAX）的規定包裝，說明書與香港版本略有不同。然而，疫苗與一直以來在港使用的批次一樣，均由相同製造商及廠房以相同規格和配方在內地製造及封裝。

【19:25】入境處宣布，一名於馬頭角羈留中心的羈留人士初步確診。中心的公務探訪及親友探訪服務明日（三月一日）起暫停直至另行通知，以便徹底消毒及安排中心的被羈留人士和職員進行病毒測試。入境處於三月一日至三月十四日期間，每名被羈留人士可獲准接收由親友交到中心的可收取之物品一次。如有緊急情況，相關人士可致電中心探訪室職員聯絡跟進。

【18:55】食環署宣布，因應與確診個案有關連，為審慎起見，食環署轄下沙田街市、牛頭角街市、灣仔街市、士美非路街市及西營盤街市今日將提早於晚上七時關閉，並於明日（三月一日）全日關閉，其間進行深層清潔消毒工作。

食環署會要求檔販盡快前往社區檢測中心接受免費檢測或使用快速抗原測試包進行檢測，並於取得陰性結果後才重回街市工作。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在三月二日（星期三）重開有關街市。

大橋街市、洪祥熟食市場、黃泥涌街市、石塘咀街市、正街街市、坪洲街市、油麻地街市及官涌街市亦與個案有關連，該街市及熟食市場今日亦會提早於晚上七時關閉，為有關人士工作的範圍、街市及熟食市場公用地方及設施等進行深層清潔消毒工作。食環署亦要求街市及熟食市場檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍，並會在街市及熟食市場外圍及附近街道進行清洗消毒。如一切順利，食環署會在完成深層清潔消毒工作後在明日重開該街市及熟食市場。

【18:40】稻香集團公布，因應疫情最新情況，為保障顧客和員工健康及安全，全線分店3月1日起暫時停業，直至疫情緩和。

2月28日，大批港人搶購快速測試劑



+ 6

【18:25】政府宣布，將徵用新建過渡性房屋單位，作為社區隔離設施之用。即將完工的元朗東頭「同心村」及元朗錦田江夏圍第一期兩個過渡性房屋項目，都會被徵用合共提供2,500多個隔離單位，預計可供超過5,000名受隔離人士入住。至於已獲安排入住這兩個過渡性房屋項目的家庭，政府會動用「防疫抗疫基金」向他們發放特惠津貼。

2月28日，本港多家超市出現搶購潮



+ 3

+ 1

【17:40】政府今日圍封多幢大廈強制檢測，分別是沙田禾輋邨順和樓、東涌逸東（一）邨福逸樓、天水圍天恒邨恒富樓、恒智樓及觀塘秀茂坪邨秀賢樓，該些大廈都因污水樣本驗出呈陽性，懷疑有隱形傳播鏈。

2月28日，沙田禾輋邨順和樓封區檢測



+ 2

【17:34】歐家榮續稱，因有積壓個案，傳染病平台希望用公眾自己提供資料，收到後會做對比、同診名單用身份證對比，再看看有沒有編號，會安排相關同事盡快送檢測包，但個案太多，一定有滯後，有市民等幾日都未收到，向向市民致歉，會加快同政府部門盡快畀相關資訊及文件予陽性市民。

至於為何有呈報市民尚未收唔到包，歐醫生建議，如好耐都收不到，可對下自己有沒有輸入錯誤資料。快效抗原測試同樣有平台，希望今個星期推到，將會向呈報市民發證明、檢測包，有追溯力的。即使最近數年在新政策推出後但平台尚未準備好的時間，抗原測試陽性的市民，在平台推出後可後補資料，隔離期day 0 由採樣日開始計算。

麵包店貨架清空。(李澤彤攝)

【17:23】歐家榮：全民檢測期三周完成太長，參考內地相信幾日內完成。禁足在特別情況下，有市民可以離開，以維持社會運作，例如警察及醫護等等。

【17:15】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生表示，社會上好多不同隱形傳播、好多個案，呈報系統都發現好多場所，住址、工作地點都有個案。建議餐飲員工不應返工，陰性才返工，現階段用安心出行去收通知、檢測，作用已不大，因為好多個案每日去好多場所個案，如果裝咗每日都收到好多通知，差不多每日都有，無可能每日檢測。但大家習慣左，遲啲做深入流行病學調查，搵返確診去過嘅地方，有助追蹤。

【16:57】衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮醫生表示：全民檢測期間，相信政府會有措施規定市民留家，惟卻沒有說清楚是否全體香港市民都需要同一時間留家禁足。

【16:43】今增34,466宗確診，另外增87人離世，年齡介乎51歲至100歲，分別59男，28女，多為長期病患者。

【16:21】考評局公布文憑試後備方案，若疫情惡化，四月初會公布延期至5月13日至6月4日考試，或於四月下旬公布延期至6月2日至6月25日考試，最壞安排是五月中公布取消各科考試。

文憑試考生每個考試日須量體溫及進行病毒快速測試，以填報健康申報表。若結果呈陽性，或有發燒等病徵，又或正接受家居隔離等，均不能應試。

【16:07】消息：今增34,466宗確診再創單日新高，總確診人數升破20萬。

【14:37】葵涌石籬邨石秀樓完成圍封強檢，截至昨晚8時30分，約1 320名身處「受限區域」內的人士接受檢測，其中發現247宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。初步陽性的比率達18.7%。

【14:34】 政府宣布，自下午2時30分起，會將青衣青康路2-2B號青俊苑俊豪閣圍封強制檢測，指由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。目標是在明日（3月1日）上午約11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

2月28日，教育局交代全港學校提早放暑假安排



+ 10

【14:10】對於文憑試安排，教育局指，已準備應變方案，繼續訂4月22日為開考目標。惟會將考期由一個月壓縮至三星期內完成。如果疫情屆時仍然未能穩定下來，將設兩個後備開考日期，分別為五月及六月，確定時間會於4月初作最終決定。

【14:03】教育局局長楊潤雄公布，全港學校將由3月7日開始放假，有7周暑假，直至復活假期完成為止。他又指，知道學校家長要準備，不遲於3月17日開始放假，最早於8月2可停學年。

▼2月27日 沙田禾輋邨欣和樓及民和樓圍封檢測▼



+ 4

▼2月26日 市民搶購快速檢測劑▼



+ 4

【13:03】沙田禾輋邨欣和樓及觀塘秀茂坪邨秀富樓被圍封強檢近一日後解封。其間約560名身處欣和樓內的人士接受檢測，當中發現58宗初步陽性和5宗檢測結果為不確定的個案，即約一成受檢居民染疫。



此外，秀富樓約1,050人接受了檢測，當中共發現182宗初步陽性和5宗檢測結果不確定個案，即約17%受檢居民中招。

【12:19】消息：DSE考生須快速測試呈陰性才可應考。

【11:35】政府將由星期五（3月4日）起於荃灣體育館增設兒童社區疫苗接種中心，特別為五至十一歲兒童提供復必泰疫苗接種服務。網上預約服務由明日（3月1日）上午九時開始。

荃灣體育館兒童社區疫苗接種中心位於荃灣永順街53號荃灣體育館二樓多用途主場館。現時位於荃灣體育館地下的荃灣體育館社區疫苗接種中心則會繼續為十二歲或以上人士接種復必泰疫苗。

另外，位於香港兒童醫院和圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心亦會由3月7日起延長服務時間，星期一至日均由上午8時至下午8時開放。

【10:57】第五波確診人數昨（27日）累積至近16萬宗，食物及衛生局局長陳肇始今早（28日）於商台節目《在晴朗的一天出發》表示，這周内將會推出網上登記平台，以助經自行快速測試發現確診的市民。她稱目前的「每一步都同時間競賽。」目前全民檢測細節仍在計劃中，是否3月中進行等細節仍待敲定；被問及會否與禁足令一同實施，陳回應則指不排除有關安排。她補充，考慮到有行動不便人士，有機會安排上門進行核酸檢測。

另外，近日短期出現大量患者逝世，陳肇始指目前安排增加醫院内及衛生署公共殮房位置。

【07:00】「疫苗通行證」已在2月24日推出，市民進入商場、超市及街市等須持有「疫苗通行證」及使用「安心出行」作記錄。不過，措施推出後，仍有市民混淆「疫苗通行證」或「安心出行」在什麼情況下會獲豁免。

翻查政府公告，2月24日起，市民進入商場、超市及街市等表列處所時，其實必須使用「安心出行」掃描二維碼作紀錄，除了以下3類指定人士，可以填妥指定表格的方式替代， 包括65歲或以上和15歲或以下的人士（15歲或以下人士需由已履行適用的「安心出行」規定陪同下進入表列處所）、 殘疾人士和其他獲政府或政府授權機構認可的人士，至於「疫苗通行證」則有九類情況可獲豁免，意味兩項措施的豁免其實不相等。換言之，即使去商場內的食肆買外賣毋須打針，亦毋須在餐廳掃「安心出行」，但市民已進入表列處所，故仍要在進入商場時掃「安心出行」二維碼作紀錄。

▼2月26日 元朗潭尾社區隔離及治療設施興建情況▼



▼2月26日 洪水橋近雞伯嶺路政府土地社區隔離及治療設施興建情況▼



+ 7

▼檢測及確診求醫指引▼

