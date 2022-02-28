提早暑假｜最早3.7放暑假　升中派位延7.26放榜　小五呈分試8月考

政府上周宣布學校提早至3、4月放「暑假」，一方面充分利用校舍配合全民強制檢測，冀復活節假後可恢復面授課堂。教育局局長楊潤雄今日（28日）宣布，全港學校可提早於3月7日放假至復活節假期完結，之後一直上課至8月12日，學校須不遲於3月17日開始放此「特別暑假」。

此外，中一派位時序亦會更改，「放榜日」延至7月26日公布，而小五下學期的呈分試成績資料遞交日期亦會順延到8月。



教育局表示，待中學文憑試主科考試結束後，才恢復中學面授課堂。（資料圖片／梁鵬威攝)

彈性容許學校不遲於3.17開始放「特別暑假」

楊潤雄宣布，將提早暑假至3、4月，即學生下周一（3月7日）起開始放假至復活節假期後，換言之7、8月將為上課日，8月12日為最後上課日，目標以面授課堂取代原本在3、4月的在家學習或網課，提高學習成效，並彈性容許學校不遲於3月17日開始放特別假，最早可於8月2日完成今學年。

准安排學生短暫回校應考必要考試 冀幼園小學復活節後復面授

如有需要，教育局容許學校安排學生短暫回校應考必要的考試。倘疫情受控，他期望幼稚園及小學可在復活節假期後恢復面授課堂，中學則待文憑試主科考試結束後才恢復面授。

調動中一派位時序 遞交《選擇學校表格》延至5月4日

楊潤雄表示，會調動中一派位時序，延至5月4日遞交《中一派位選擇學校表格》，以及7月26日公布結果、7月28日及29日註冊。至於小五下學期呈分試，將順延至8月，讓學校可更適切安排校內評核，學生有更充裕時間作準備。

楊指，曾與私立學校（包括國際學校）就調動假期安排交換意見，知悉非本地公開試與本地課程安排有所不同，學年一般由8月至翌年6月結束，教師普遍6、7月完成合約離港，部分非本地生可能隨父母返回原居地，如調動假期，則不可能在7、8月安排課堂，令學生補回上課日數，造成嚴重影響。他又指，校方已承諾在復活節前只安排網課，教職員亦不須回校，全民強檢期間會調動課堂方便師生檢測，亦普遍願意借出校舍，基於學生利益，故讓他們維持原有假期安排。

為全港正規學校提供一筆過防疫津貼

他補充指，決定為全港開辦全面正規學校提供一筆過防疫津貼，合共超過6200萬元，按學校類別及學生人數，每校可獲1.5萬至3.75萬元，特殊學校宿舍部可獲4.5萬元至7.5萬元，以添置防疫物資、或接種疫苗相關開支。

政府宣布提早至3、4月放「暑假」，讓政府充分利用校舍配合全民強制檢測，亦可用作隔離、接種疫苗的中心。（資料圖片）

楊潤雄：提早暑假可配合全民檢測及騰出校舍抗疫

楊潤雄表示，香港正面臨兩年以來最嚴峻的新冠疫情，提早暑假期間可配合全民強檢及騰出合適校舍作為抗疫用途，包括檢測中心。在進行全民強檢期間，校舍只容許必要職員回校。

特首林鄭月娥在2月22日表示，中學文憑試DSE爭取在原定4月22日開考。（資料圖片 / 李澤彤攝)

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