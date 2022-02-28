香港空運貨站本月有144人染疫　前線員工批評無公布患者曾到範圍

第五波疫情持續擴散，多個工作場所疫情蔓延。有香港空運貨站員工向《香港01》投訴指，公司近期持續有員工確診，單日最高有69人染疫，但沒有公布其工作及曾到訪範圍，以致仍要如常工作的員工人心惶惶，擔心「看誰更命硬才不中招」。



香港空運貨站公司回覆指，本月截至昨日共接獲144宗員工確診報告 (包括核酸檢測和快速測試方法) ，公司會立刻就該員工工作及曾到訪區域進行清潔及消毒。



香港空運貨站公司表示，本月截至昨日共接獲144宗員工確診報告 (包括核酸檢測和快速測試方法) ，佔總員工人數少於6%。（Hactl提供）

員工：寧願延長工時，減少上班日數

在香港空運貨站任職貨運文員的陳先生表示，今個月起接連收到公司有關員工確診通告，最初在月中只是每隔1、2天出現零星個案，但至本月下旬，染疫人數持續增加，近日接連出現雙位數，昨日的通告更指有69名員工透過核酸檢測或快速測試發現陽性，創近期單日新高，估計本月累計個案增至逾百宗，遍布不同職位、工種及部門，包括人力資源部、工程及設施服務部、運營部、資訊服務部、HACIS、保安事務部等。

陳先生認為，公司已隨政府指引更改至每7日一檢，並承認快速檢測，只能靠自己誠實申報，坦言面對近日多宗確診，已令公司內部人心惶惶，但也只能如常工作，也不知道確診者確實曾到訪地方，無奈說員工一日未確診，也只能「硬食」。他又指，面對高染疫風險，寧願延長工時，減少上班日數，以降低感染風險，但公司欠缺彈性安排，憂慮病毒只會如雪球般不斷滾大，更多人將陸續中招。

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香港空運貨站：已採取一系列防疫措施

香港空運貨站公司回覆指，本月截至昨日共接獲144宗員工確診報告 (包括核酸檢測和快速測試方法) ，佔總員工人數少於6%，大部份負責不同崗位。公司會立刻就該員工工作及曾到訪區域進行清潔及消毒，同時通知與有關員工有密切接觸的同事，並安排他們接受病毒檢測，他們需在家中等候檢測結果，只有結果呈陰性才可上班。

香港空運貨站又指，已採取一系列防疫措施，包括鼓勵員工定期到停泊在貨站的流動檢測站接受病毒檢測；設有兩台「CLeanTech」全身的智能消毒室，供員工在出入貨站前使用； 以及設逾120台空間消毒霧化器及12台智能消毒機械人等。

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