最新疫情｜增32597宗確診　多117人死亡　整體死亡率0.29%料續升

本港疫情持續嚴峻，今日公布新增32,597宗確診，第五波累計22.57萬人染疫；過去24小時多117人死亡，其中63人來自院舍。



▼3月1日 青衣隔離設施▼



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【18:55】大成街街巿今日將提早於下午7時關閉，並於明日全日關閉。食環署天幕街市、大埔墟街市及熟食中心、青衣街市、榮芳街街市及駱克道街市及熟食中心，亦與新冠病毒個案有關連，該街市及熟食中心今日亦會提早於下午7時關閉。

【18:38】財政司官邸多一名傭工確診，陳茂波及家人檢測陰性。

▼3月1日 九龍城德朗邨德瑞樓圍封強檢▼



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【18:34】醫管局公布院內病人入院篩查或檢測呈陽性及院內感染個案：

【18:00】觀塘安泰邨盛泰樓圍封強檢，目標是在明日中午約12時完成。

【17:45】天水圍天恒邨恒健樓圍封強檢，目標是在明日下午約1時完成；東涌逸東（二）邨傑逸樓圍封強檢，目標是在明日下午約2時完成；九龍城德朗邨德瑞樓圍封強檢，目標是在明日下午約1時完成。

【17:29】對於市民到超市搶購食品，以防禁足令，歐家榮表示全民檢測的安排仍在商議及協調，呼籲市民勿信謠言。

【17:16】快測陽性登記網站，不是為拿醫生紙而設，會劃一日期，某日後定為陽性。此前未能入院的快測陽性患者，稍後會公布如何證明為確診者。

▼3月1日 沙田博康邨博文樓圍封檢測▼



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【16:54】歐家榮分析死亡率，當局就527宗死亡個案分析：

527名死者中，80歲以上的為63.5%，70至79歲為18.79%。

整體死亡率為0.29%；527人中，428人完全沒有打針，死亡率為1.3%；打齊兩針死亡率為0.04%。預料死亡率會上升。

80歲以上整體死亡率為4.5%；完全沒有打針的死亡率為7.18%；只打一針的死亡率為5.78%；打齊兩針的死亡率為0.91%。

▼3月1日，市民超市搶購食物▼



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【16:42】歐家榮相信，有自行快速檢測陽性的市民，未有做核酸檢測，因此核酸檢測的數據有所回落。但按照目前數字，本周就有多20萬人確診。

快速檢測陽性的自行報告系統，希望本周可推出。希望市民如有需要，可自行做快速檢測，或者做核酸檢測，毋須等待全民檢測。

李立業表示，醫院殮房的情況有所改善。

歐家榮表示，會借用私營遺體儲存空間，沙田富山殮房會加設遺體冷藏貨櫃。部份死者死於新冠病毒，家人是密切接觸者要接受檢疫，未能辦理認領手續，已與警方協調，衞生署可讓家人暫時外出辦理遺體認領。

【16:31】疫情記者會，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務） 李立業見記者：

今日公布新增32,597宗確診，5宗輸入個案，其餘為本地個案；第五波累計22.57萬人染疫。

新增34間院舍爆發疫症，累計共615間。

最多人感染的區分為：元朗、沙田、深水埗、觀塘、油尖旺區。

過去24小時，多117人死亡，68男49女，年齡介乎47至99歲。死亡病人中，有63人來自院舍。因數據滯後，2月23至27日有多55人離世而未公布。

北大嶼山醫院，3月2日凌晨開始改為新冠病人治療專屬醫院。急症室維持運作；留醫其他病人已陸續轉院；專科門診維持服務。

【16:07】第五波新冠疫情嚴峻，確診數字幾何級上升。港府發言人表示，因沙田博康邨博文樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今日（1日）下午3時起圍封博文樓強制檢測，預計明日（2日）下午約2時解封。

【16:01】本港新冠肺炎疫情嚴峻，單日新增個案屢創新高。衞生防護中心公布昨日（2月28日）確診大廈名單，過去14日共有4,575幢大廈上榜，比前一日減少267幢；而新增出現確診的大廈更由前一日的108幢，大幅回落至僅56幢。在18區中，疫情最嚴峻的仍為深水埗區，上榜大廈達530幢，為18區之冠；其次則為達514幢的油尖旺區。



另外，新增出現確診者的大廈中包括多幢豪宅及中產屋苑，包括位於天后的栢景臺1座、西灣河鯉景灣安澤閣、又一居26座，以及紅磡海逸豪園9座等。值得一提的是，秀茂坪紀律部隊宿舍1座亦新增確診者。

▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼



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【15:17】元朗天恒邨恒智樓完成圍封強檢，共有約1 120人接受了檢測，當中共發現133宗初步陽性檢測個案和8宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【15:08】政府今日（1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告（下稱「相關宣告」），自下午三時起限制在沙田博康邨博文樓(不包括位於地下的中華基督教會沙田堂博康幼稚園）內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府目標是在明日（2日）下午約二時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:00】香港大學醫學院團隊今（1日）公布最新的推算，截至2022年2月28日，估計第五波疫情中，累計新冠病毒感染人數為170萬，置信區間為32至286萬，到第五波疫情結束時，最多430萬人感染，即約58%人口染疫。此波疫情預計將在未來一星期左右達到頂峰，估計屆時每天新增感染人數為182738，置信區間為36794至263300。每天新增報告病例數為35121，置信區間為9985至46091。

【14:30】元朗天恒邨恒富樓完成圍封檢測，約1880人接受了檢測，當中共發現295宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案，政府亦派員到訪約640戶，當中52戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14:30】東涌逸東（一）邨福逸樓完成圍封檢測，920人接受檢測，當中發現125宗初步陽性檢測個案，政府亦派員到訪320戶，當中7戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【14:10】政府早前「改口風」，稱全民強制檢測期間或有可能要實施「禁足令」，而消息指政府亦正檢討不同禁足方案，周一(2月28日)起全港多區的超市都出現搶購食品和物資的人龍。

記者今早巡視不同地區，多間超市都大排長龍，大部份貨架都只剩下少量貨品，當中以餃子等急凍食品、雞蛋及新鮮菜肉最為搶手。有市民表示，自第五波疫情爆發初期，已有儲糧的習慣，所以未有因政府改口風而「大手買入」糧食，「香港人好醒嘅，唔會咁遲先準備」。

【14:00】土木工程拓展署發言人今日（1日）表示，土木工程拓展署署長黎卓豪的妻子初步確診，黎卓豪今日曾進行新冠病毒抗原快速測試，結果為陰性。黎太的新冠病毒抗原快速測試結果為陽性，正按衞生署衞生防護中心的指引在家等候送院或往隔離設施。署長及其餘家人正按「居安抗疫」計劃的指引，在家進行家居檢疫。檢疫期間，他會在家工作。

【13:35】沙田禾輋邨順和樓完成圍封強檢，1590人接受檢測，發現200宗初陽及20宗不確定個案。政府亦派員到訪約730戶，當中約60戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【12:50】本港疫情失控極為嚴峻，港府在國家建築隊支援下於多個地方建設社區隔離設施（或稱方艙醫院），其中在青衣的社區隔離設施，歷時一星期已完成建設。政務司司長李家超、發展局長黃偉綸，以及保安局副局長區志光等官員，今早到青衣社區隔離設施視察。

李家超表示，今早與中聯辦以及負責建造設施的中國建築國際集團開會，經商討後港府將會在下午正式接收設施及啟用，開始接收隔離人士。青衣社區隔離設施提供3900個隔離床位，主要用作接收無病徵或輕症患者，部分設施包括洗手間和浴室需要共用。

【12:25】青衣青俊苑俊豪閣完成圍封，530人士接受檢測，發現45宗初步陽性個案，政府亦曾派員到訪約230戶，當中四戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

▼3月1日，市民超市搶購食物▼



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【11:51】本港確診及死亡個案幾何級激增，公立醫院服務爆煲，全港公院雖然共有逾3000個遺體儲存空間，醫管局昨日在疫情記者會上形容使用量「接近飽和」，但其實在不少醫院已出現殮房「爆棚」情況，其中九龍東醫院聯網三間醫院更全部爆滿，重災區聯合醫院殮房的最新使用率達144%，將軍澳醫院殮房為120%，靈實醫院為103%，即需要在一個儲存隔放置多於一具遺體，才能處理目前狀況。

有醫護人員透露，部份醫院殮房有空位，但因過往無遺體「轉院」機制，令設施未能盡用。

【11:50】疫情持續嚴峻，確診數字屢創新高。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人、港大內科學系臨床教授兼傳染病科主任孔繁毅，今早（1日）在電台節目表示，現時本港或已有數十萬，甚至100萬人染疫，但仍要等到3月中才到達疫情高峰期，呼籲政府當務之急，是要為70歲以上長者接種至少一劑疫苗。

對於全民檢測，孔表示，政府已錯過推行的最佳時機，強調全民檢測關鍵在於「後着」，若無足夠隔離設施應對潛在數十萬的染疫人士，與現時派快速檢測予陽性市民居家隔離的做法無異，對緩和疫情的幫忙不大。他又指，禁足影響到商業等社會活動，若政府能在9日內完成3次全民檢測，並不需要禁足。

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【11:25】政府自昨日下午六時起限制在觀塘秀茂坪邨秀賢樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，今日上午約十一時十五分完成強制檢測行動，並正在「受限區域」內進行執法行動，確認「受限區域」內所有人士已接受強制檢測。政府會另行公布正式撤銷「相關宣告」的時間。其間約1,870名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現382宗初步陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【11:06】疫情持續嚴峻，死亡數字亦屢創新高，部分醫院，甚至公眾殮房遺體數量爆滿。殯儀業商會理事長郭凱邦今日（1日）在電台節目表示，政府已重啟九龍公眾殮房，並徵用紅磡寰宇殯儀館地下的凍櫃存放遺體，以應對殮房爆滿的問題。

【10:52】全民檢測即將推行，詳情未公布，網上謠言即四起。創新及科技局長薛永恒今日（1日）在電台節目表示，即使政府實施封城，政府亦會有序發放相關防疫抗疫資訊，市民聽到任何可能影響日常生活的消息時，應「等一等、諗一諗」，自行作出判斷，又形容有些消息是「無乜可能」，毋須緊張。

【10:35】第五波疫情嚴峻，確診數字屢創新高。教育局昨日（2月28日）表示，中學文憑試將如期在4月22日開考，考期將由1個月壓縮至3周。考評局公開考試總監麥勁生今日（1日）在電台節目表示，不希望將文憑試再拖延，惟若疫情持續嚴峻，最終要取消考試的話，將會根據機制，按考生校內成績和學校過往表現評分。惟現時最高評級僅得5級，考評專家正研究可否更精細分級。

▼2月28日 秀茂坪邨秀賢樓圍封檢測▼



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【09:56】第五波疫情嚴峻，確診數字屢創新高，教育局局長楊潤雄今日（1日）表示，學校需不遲於3月17日提早放暑假，學校不可進行大規模網課，教師亦不需回校備課，以減少校內人流，惟期間學校仍可按照暑假慣常做法，安排小組補課或課外活動，大前提是全部都要是網上進行。至於非辦本地課程的私立學校則不需強制放假，但師生均不可以回校上課，有必要時亦會徵用有關校舍，在全民檢測期間作檢測中心。

【08:54】第五波疫情下數以百間護老院及殘疾人士院舍爆疫，大批員工染疫，陷人手荒，政府日前宣布由社署緊急地向內地試行直接聘用1,000名臨時合約照顧員，為期三個月。勞工及福利局局長羅致光今日（1日）透露，招募行動進行中，希望兩至三日內有首批「救兵」抵港，但不會一批過1,000名來港，而會每批、或每次「百零二百人」到埗，之後再接受3日訓練，然後到隔離設施或暫託中心照顧長者。被問到招募情況及條件，羅致光直言沒有特定條件，唯一是「識講廣東話好重要」，而加上本港疫情趨嚴峻，因此招募有一定難度。

▼2月28日，沙田禾輋邨順和樓封區檢測



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【08:00】第五波疫情嚴峻，全港逾一半安老院舍爆疫，院舍護理員身心壓力爆煲，九龍西區有安老院10多位員工全數染疫，但部分人仍要留在院舍照顧長者，有如困獸鬥，結果院內40多名老友記亦先後中招，疾呼：「邊個可以救我哋？」



有院舍護理員工會證實，因社署牌照規定工作人數，部份私營安老院舍員工即使染疫亦要繼續上班：「中咗都要返工，真係會害死老人家，戴十個口罩都無用。」雖然其他院舍有「健康」員工當值，但員工要攤分染疫員工的工作量，更要超時工作。



安老服務協會主席陳志育同樣指現時安老院舍疫情危急，有規模較小的安老院舍全數長者及員工確診，業界整體約10%職員染疫。因應人手短缺，目前長者照顧流程亦須簡化。

為多一個人接種就係救多一條命。 安老服務協會主席陳志育

【07:45】第五波爆發，院舍重災，全港累計逾580間安老院舍或殘疾人士院舍被病毒攻陷，超過2,900名院友染疫，近日死亡個案中，大部分更是院舍長者，同時至少865名前線人員中招，致多間安老院服務陷崩潰，員工院友困獸鬥。

《香港01》綜合安老業界、防疫專家及醫學界人士倡議，顯示盡快推高安老院舍疫苗接種率為救長者、保院舍唯一方法，但正面對3大挑戰：包括外展隊未能進入爆疫院舍為長者打針、為長者評估醫生人手陷「樽頸」及沒地方把已染疫院友送往治療或隔離。

安老業界強調，自第五波大爆發，大批長者離世，院友及院友家屬接種疫苗意願已大幅提升，個別院舍願意打針比率飆至9成，因此推高長者接種率非再只得、也無必要行強制接種此條路，反而是「要人要地兼夠快」，趁「國家隊」正全力助港抗疫，加建為院舍院友而設隔離設施，召「救兵」到爆疫院舍替長者打針，更為實際。

【07:00】疫情嚴峻，市民北上深圳前，需經「健康驛站房間線上預約系統」，預約指定檢疫酒店隔離14日，但自去年底起一位難求，更曾出現「代搶」服務。



《香港01》發現預約隔離酒店系統，3月5日可預約房間總數，一度顯示只有10間，現回復至520間房間供應，但仍較2月底的房間數量少約40%。



有立法會議員認為，各地的隔離措施因應疫情收緊，加上不少人北上避疫，令酒店房間流轉速度減慢，希望深圳可增加隔離酒店供應。

現時市民經深圳灣口岸入境深圳，要在事前經深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」，預約指定的檢疫酒店隔離。（資料圖片／鄭子峰攝）

【07:00】第五波疫情出現大量兒童感染，數名兒童死亡。養和兒童呼吸科專科醫生吳國強表示，若兒童不幸中招，家長要留意他們的呼吸，從而判斷是否有呼吸困難，若如獅吼聲要留意；如果出現眼紅等4種情況，代表病毒引發兒童多系統炎症，有可能導致心臟衰竭，這些情況都要馬上看醫生。

染疫兒童出現低燒，反而可以減低病毒的增生；不過當體溫升至攝39度或以上，可持續留意症狀及服用退燒藥控制病情，用溫水他們抹擦身體，有助散熱，及避免持續高燒而出現的其他併發症。

▼2.18 明愛醫院急症室等候病人▼



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【00:41】本港疫情持續嚴峻，政府今日（1日）表示，近日於多個地區檢測到污水呈陽性，顯示該地區的處所，可能有隱性患者存在。



因應葵青、元朗、觀塘、沙田、北區及大埔的污水檢測結果呈陽性，民政事務總署將會由今日起，陸續向相關地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

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2月28日，大批港人搶購快速測試劑



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▼2月28日 第三批內地抗疫專家抵港▼



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▼2月28日 林鄭月娥等到青衣方艙醫院巡視▼

