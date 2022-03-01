疫情．最新｜確診宗數日增逾3萬　青衣方艙醫院最快今啟用

本港疫情持續嚴峻，昨（28日）新增34,466宗確診，總確診宗數累計逾20萬宗。衞生防護中心指染疫人數仍處於上升趨勢，預料個案短期內仍會持續增加，相信疫情仍未見頂。衞生署日內推出新系統，供自行檢測呈陽性的患者報告資料。



港府正籌備於本月推行全民強制檢測，特首林鄭月娥指正研究需否禁足，執行細節亦正細化，市民或非如早前提及、按出生年份分批接受檢測，而是以一個同住家庭作為單位。內地援建的八個新社區隔離及治療設施之一的青衣方艙醫院，最快今日（1日）啟用，提供3,000多個隔離單位。



昨日疫情報道總覽：疫情．2.28｜累計確診超過20萬 全民檢測勢設「禁足令」

▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼



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▼2月28日，市民超市搶購食物▼



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▼2月28日 秀茂坪邨秀賢樓圍封檢測▼



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▼2月28日，沙田禾輋邨順和樓封區檢測



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【08:00】第五波疫情嚴峻，全港逾一半安老院舍爆疫，院舍護理員身心壓力爆煲，九龍西區有安老院10多位員工全數染疫，但部分人仍要留在院舍照顧長者，有如困獸鬥，結果院內40多名老友記亦先後中招，疾呼：「邊個可以救我哋？」



有院舍護理員工會證實，因社署牌照規定工作人數，部份私營安老院舍員工即使染疫亦要繼續上班：「中咗都要返工，真係會害死老人家，戴十個口罩都無用。」雖然其他院舍有「健康」員工當值，但員工要攤分染疫員工的工作量，更要超時工作。



安老服務協會主席陳志育同樣指現時安老院舍疫情危急，有規模較小的安老院舍全數長者及員工確診，業界整體約10%職員染疫。因應人手短缺，目前長者照顧流程亦須簡化。

為多一個人接種就係救多一條命。 安老服務協會主席陳志育

【07:45】第五波爆發，院舍重災，全港累計逾580間安老院舍或殘疾人士院舍被病毒攻陷，超過2,900名院友染疫，近日死亡個案中，大部分更是院舍長者，同時至少865名前線人員中招，致多間安老院服務陷崩潰，員工院友困獸鬥。

《香港01》綜合安老業界、防疫專家及醫學界人士倡議，顯示盡快推高安老院舍疫苗接種率為救長者、保院舍唯一方法，但正面對3大挑戰：包括外展隊未能進入爆疫院舍為長者打針、為長者評估醫生人手陷「樽頸」及沒地方把已染疫院友送往治療或隔離。

安老業界強調，自第五波大爆發，大批長者離世，院友及院友家屬接種疫苗意願已大幅提升，個別院舍願意打針比率飆至9成，因此推高長者接種率非再只得、也無必要行強制接種此條路，反而是「要人要地兼夠快」，趁「國家隊」正全力助港抗疫，加建為院舍院友而設隔離設施，召「救兵」到爆疫院舍替長者打針，更為實際。

【07:00】疫情嚴峻，市民北上深圳前，需經「健康驛站房間線上預約系統」，預約指定檢疫酒店隔離14日，但自去年底起一位難求，更曾出現「代搶」服務。



《香港01》發現預約隔離酒店系統，3月5日可預約房間總數，一度顯示只有10間，現回復至520間房間供應，但仍較2月底的房間數量少約40%。



有立法會議員認為，各地的隔離措施因應疫情收緊，加上不少人北上避疫，令酒店房間流轉速度減慢，希望深圳可增加隔離酒店供應。

現時市民經深圳灣口岸入境深圳，要在事前經深圳市政府的「健康驛站房間線上預約系統」，預約指定的檢疫酒店隔離。（資料圖片／鄭子峰攝）

【07:00】第五波疫情出現大量兒童感染，數名兒童死亡。養和兒童呼吸科專科醫生吳國強表示，若兒童不幸中招，家長要留意他們的呼吸，從而判斷是否有呼吸困難，若如獅吼聲要留意；如果出現眼紅等4種情況，代表病毒引發兒童多系統炎症，有可能導致心臟衰竭，這些情況都要馬上看醫生。

染疫兒童出現低燒，反而可以減低病毒的增生；不過當體溫升至攝39度或以上，可持續留意症狀及服用退燒藥控制病情，用溫水他們抹擦身體，有助散熱，及避免持續高燒而出現的其他併發症。

▼2.18 明愛醫院急症室等候病人▼



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【00:41】本港疫情持續嚴峻，政府今日（1日）表示，近日於多個地區檢測到污水呈陽性，顯示該地區的處所，可能有隱性患者存在。



因應葵青、元朗、觀塘、沙田、北區及大埔的污水檢測結果呈陽性，民政事務總署將會由今日起，陸續向相關地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工，派發快速測試套裝，供他們自行檢測。

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2月28日，大批港人搶購快速測試劑



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▼2月28日 第三批內地抗疫專家抵港▼



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▼2月28日 林鄭月娥等到青衣方艙醫院巡視▼

