TG現煽動暴動縱火破壞群組　頻道管理員未刪訊息　裁7項煽惑罪成

通訊程式Telegram在2019年出現一個帳名為「SUCKER」殷開設，名為「SUCK Channel」的公開頻道，該頻道除了多次鼓吹他人破壞及縱火等外，亦有炸彈製造及施用毒藥等資料，警方事後拘捕一名電腦技術員，指他利用該頻道發放煽惑他人犯罪，技術員否認指控，並質疑警方取證不當。案件今（20日）在西九龍法院裁決，法官裁定被告7項串謀煽惑罪成，包括煽惑刑事損壞、縱火、公眾妨擾罪、製造炸藥、傷人、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品為使他人身體受嚴重傷害，其餘18項交替控罪則毋須處理。

被告原被控25項控罪

被告伍文浩（26歲，電腦技術員）原被控25項罪名，指他串謀煽惑他人干犯多種罪行，包括刑事損壞、縱火、公眾妨擾罪、製造炸藥、傷人、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品、及為使他人身體受嚴重傷害等，現只裁定7項罪成。

涉案頻道於2019年8月成立

控方指涉案的「SUCK Channel」，於2019年8月20日由一個名為「SUCKER」的帳戶，在社交程式Telegram建立，該頻道成立後多次發布訊息，鼓勵網民干犯刑毀和縱火等刑事罪行，被告是一個可管理該頻道的人。

被告作為頻道管理員未有刪除問題訊息

控方指，多個用戶在頻道發佈大量非法煽惑他人犯罪的訊息，被告作為頻道的擁有人和管理員，不但沒有修改和刪除部份帶煽惑成份的訊息。他亦曾以「SUCKER」名義，於頻道發布至少18條非法煽惑的訊息。

涉及訊息包括燒狗宿舍

控方指頻道內至少出現42條煽惑訊息，包括煽惑他人在警察宿舍縱火，被告的帳戶又曾發出如：「為聽日11.13晨曦行動繼續罷工鋪路」，和「燒狗宿舍」等，另外亦有串謀煽惑他人在西九龍高速鐵路站公眾妨擾，及提及「封印高鐵大行動」等。另有其他用戶發出如「掟黑警氣油彈」等訊息。

亦有煽惑他人到中大帶參與暴動

控方指這訊息顯示被告串謀煽惑他人在香港中文大學一帶參與暴動。被告在2020年8月26日被捕。

辯方在審訊中指警方取證不當，控方卻指被告如兼任電台老闆和行政總裁，須24小時不停廣播煽惑訊息。

案件編號：案件編號：DCCC212/2021