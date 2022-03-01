秀茂坪邨秀賢樓、青俊苑俊豪閣解封　揪427初陽　秀賢樓兩成染疫

本港新冠肺炎疫情嚴峻，各區亦出現確診個案。港府昨日（2月28日）於觀塘秀茂坪邨秀賢樓作出限制與檢測宣告，行動今早（1日）約11時15分完成。在行動期間約1,870名身處秀賢樓的人士接受檢測，當中發現382宗初步陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，確診比例達20.42％，創圍封行動以來新高。

當局指，行動中有50戶沒人應門。而秀賢樓內已進行檢測的人士如能出示陰性檢測結果電話短訊或佩戴手環以證明接受強制檢測，可在向訂明人員提供個人資料後，經由指定出口離開。

另外，青衣青俊苑俊豪閣昨午2時30分亦圍封強檢，今早11時解封，政府表示，約530人接受檢測，當中發現45宗初步陽性檢測個案，陽性比例接近8.5%。



▼2月28日 秀茂坪邨秀賢樓圍封檢測▼



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秀賢樓兩成受檢者初步陽性 比率創圍封強檢新高

當局於自昨日下午6時起限制在秀茂坪邨秀賢樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，並設立臨時採樣站，並要求受檢人士在昨日晚上11時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集。其間約1,870名身處秀賢樓內的人士接受檢測，當中發現382宗初步陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，當局稱衞生防護中心會安排跟進。

就行動發現的初步陽性檢測個案，當局表示，已向這些初步陽性檢測個案人士和同住家人提供額外的食物包、尚待入院或隔離設施時的健康建議、消毒用品和口罩，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。

▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼



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另外，當局指在秀賢樓內派員到訪約640戶，當中50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。當局又強調會嚴肅執法，如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元；並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。

當局昨日亦發出強制檢測公告，任何指定時間內曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，即使在圍封行動開始時不在大廈內，亦須於3月2日或之前接受強制檢測。

▼2月28日，市民超市搶購食物▼



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俊豪閣發現45宗初陽個案

青衣青俊苑俊豪閣昨午2時30分亦圍封強檢，今早11時解封，政府表示，約530人接受檢測，當中發現45宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪約230戶，當中四戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。