女經紀熱風筒吹傷男友下體　指原審錯以其性虐角色定罪　上訴被拒

女保險經紀與較她年輕7年的高材生IT男發展姊弟戀，惟女經紀疑不滿男友床上「好快完事」和買樓問題，多番虐打對方，包括用風筒吹男友的下體至出水泡。經紀早前被裁定相關控罪罪成，被判囚41個月。她不服定罪提出上訴，其代表大律師今(1日)指原審法官裁決錯誤，不應因女經紀在性虐上屬支配的一方，而認為她會使用暴力，從而裁定她傷人等罪成，惟控方指原審官根據事實作裁斷，認為裁決並無不當。上訴庭法官薛偉早上聽取陳詞後，下午即下書面裁決，認為女經紀沒有合理可爭辯之處，拒批上訴許可。



上訴人麥凱晴，早前被裁定4項有意圖傷人罪成。控罪指她於2018年5月至8月間，在跑馬地某大廈屢次襲擊及傷害男子X。

支配一方不代表使用暴力

代表麥的大律師陳詞指，麥和事主X拍拖時進行性虐待（SM），麥屬施虐者，事主為取悅她而同意進行。律師認為原審法官錯誤使用該些證據，推論麥在和事主的感情關係中，屬支配的一方，從而裁定她罪成。律師強調，控罪的虐打行為並非在進行性虐待時發生，麥屬支配一方，不代表她使用暴力。

控方指原審官以事實作基礎

控方回應指，本案案情簡單，亦屬「一對一」的案件。原審法官以事實基礎作裁定，其事實方面的裁定亦沒有出錯。

案件編號：CACC190/2020

案發經過。(詳看下圖)