封區｜沙田博康邨博文樓、青衣青俊苑俊軒閣污水呈陽性　圍封強檢

第五波新冠疫情嚴峻，確診數字幾何級上升。港府發言人表示，因沙田博康邨博文樓污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，今日（1日）下午3時起圍封博文樓強制檢測，預計明日（2日）下午約2時解封。



另外，青衣青俊苑俊軒閣，同樣因污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，今日下午2時30分圍封強檢，預計明早11時解封。



政府下午3時起圍封博文樓強制檢測（政府新聞處圖片）

【15:39】青衣青康路2-2B號青俊苑俊軒閣同被驗出污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，港府發言人指，懷疑在大廈內有隱形患者，下午2時30分圍封強檢，受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日上午約11時完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚9時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。

青俊苑俊軒閣2時30分圍封強檢（政府新聞處圖片）

【15:00】政府發言人指沙田博康邨博文樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，決定下午3時起圍封博文樓強制檢測，在內人士須留在其處所並接受強制檢測，直至所有受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府預計明日下午約二時解封。

政府將於區內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚10時前接受檢測，受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。