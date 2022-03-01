方艙醫院｜青衣社區治療設施今啟用　首批輕症患者料晚上遷進

第五波疫情嚴峻，政府委託中國建築國際興建的8個社區隔離及治療設施中，青衣方艙醫院今日（1日）正式交付予港府，更預計即日開始接收隔離人士。在青衣方艙醫院現場，有工作人員表示港府及內地援港專家組成員傍晚會到現場視察，首批患者預料晚上才送抵，而現場所見，青衣方艙醫院仍不斷有貨櫃車進出，亦有電訊公司人員在場等「裝機」。



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現場仍見貨櫃車進出 電訊公司人員等「裝機」

《香港01》記者今午前往青衣方艙醫院現場視察，發現仍不斷有貨櫃車進出，同時亦有電訊公司人員在場等候「裝機」，似乎部分裝修工程仍在進行中。有現場工作人員表示 ，專家預計會在下午5時抵達，首批患者預計晚上才能抵達。

只收確診病人 歐家榮稱共用洗手間不會增加交叉感染風險

青衣社區隔離設施提供3900個隔離床位，主要用作接收無病徵或輕症患者，部分設施包括洗手間和浴室需要共用。對於共用洗手間會否增加風險，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在疫情記者會稱，專家有就方艙醫院的設計給予意見，由於有關社區隔離設只接收確診病人，沒有密切接觸者，因此共用洗手間不會增加病人感染風險。

▼2月28日 林鄭月娥等到青衣方艙醫院巡視▼



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▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼

