持續更新｜12間百佳3點閂門　7間惠康分店5點落閘

第五波疫情持續嚴峻，確診數字屢創新高。繼個人護理連鎖店萬寧3月1日起，有53間分店暫停營業，並調整多間分店的營業時間下，同屬牛奶公司的惠康超級市場大部分分店亦會在晚上人流較少的時間提早4小時關門，更有7間分店提早在下午5時落閘，惠康強調受影響的分店僅屬少數。

百佳超級市場亦宣布，部分店舖營業時間將略為調整，當中有12間分店，提早至下午3時關門，受影響店舖同樣遍布全港各區；屈臣氏亦表示，旗下分店會繼續提供服務，惟店舖營業時間會根據疫情而不定時或有更改。



萬寧昨夜在Facebook發文指，為保障同事、顧客，以及工作伙伴的健康，有53間分店今日起需要暫停營業，直至另行通知，受影響分店遍布港、九、新界各區，包括銅鑼灣時代廣場、皇室堡、上環信德中心、新港鐵紅磡站、九龍塘港鐵站、尖沙咀K11 Musea等。另有38間分店暫停提供提供網購店取服務，直至另行通知。

▼3月1日 萬寧53間暫停營業分店名單▼



萬寧解釋稱，受影響的分店主要是同區亦有其區顧客流量較多的分店，冀透過暫停部分人流量較少分店的營業，以靈活調動人手，強調萬寧全線仍有逾250間分店會如常營業，公司會繼續評估情況，現階段暫停營業的小部分店舖，將會在另行通知後恢復營業。

▼3月1日 萬寧38間暫停提供網購店取服務分店名單▼



同屬牛奶公司集團的惠康超級市場表示，全線逾320間分店會維持服務，但為確保所有同事、顧客和工作伙伴的安全和健康，以及人手資源調動下，會適當地調整分店營業時間，當中有7間分店會提早至下午5時落閘。(稍後有詳細分店名單)

其餘大部份分店則大致上因應夜間人流減少而提早4小時關門，直至另行通知。發言人強調，提早在傍晚前關門的7間惠康均屬人流少，同區亦有其他惠康營業，以盡量減低對市民的影響，形容只佔整體分店極少數。

惠康強調，以上安排已盡力確保對顧客構成最少的影響，將會密切注意並評估情況，適時恢復正常營業時間。

百佳超市調整營業時間 12分店今午3時關門

百佳超級市場今日下午1時許亦在facebook宣布，考慮到現時疫情嚴峻，為平衡員工及顧客安全和繼續為顧客提供服務，百佳的店舖營業時間將略為調整，當中有12間分店，每日營業時間會提早至下午3時關門，受影響店舖同樣遍布全港各區，包括跑地成和道Fusion、油麻地渡船街PARKnSHOP、將軍澳維景灣畔2Fusion、青衣城2期Fusion等。

▼3月1日 百佳各分店營業時間如下▼



對於近日全港各區超市的物資均被搶購一空，百佳表示，由於近日顧客對各類貨品的需求急增，百佳已經加強採購和增加訂單，現時食品如鮮蛋、麵食類、米、食油、罐頭食品、急凍海產類和日用品如廁紙、清潔用品等供應仍然穩定。百佳又指，希望市民理性選購，讓更多市民能夠購得所需的食品及日用品。

疫情｜屈臣氏︰分店或改營業時間 今日至月中送貨上門服務會延遲

屈臣氏亦在facebook表示，旗下分店會繼續提供服務，惟店舖營業時間會根據疫情而不定時或有更改，但未有列明受影響分店的名單，以及新的營業時間，僅表示顧客可透過官方Whatsapp直接向分店店長查詢，亦可透過該電話向分店的註冊藥劑師查詢健康問題。

屈臣氏又指，其網店的物流情況嚴峻，人手亦非常緊絀，今日至本月16日原定送貨上門服務會有所延遲，將會在出貨前經手機短訊更新送貨時間。

至於連鎖食肆方面，連鎖快餐店大快活表示，暫時亦未有計劃暫停堂食服務， 大部份分店均會照常營業，又指集團將繼續密切留意疫情發展，靈活調整營運策略；亦會積極配合政府施行的措施，盡最大努力確保員工及顧客的安全。

根據大快活官方網頁的分店營業時間，當中港鐵九龍站提早至下午4時關門，沙田富安花園則提早至4時半；屯門華都花園則在下午5時收工，金鐘美國銀行中心亦提早至下午5時半，石硤尾邨和沙田駿景廣場分店則提早至傍晚6時關門。大快活表示，部分店舖清潔消毒後會重開，因此名單上的分店的營業時間每日都可能有異。

疫情｜大家樂、一粥麵3月起停堂食 只提供外賣服務

另一連鎖快餐店大家樂早在周日（2月27日）表示，今日起，大家樂快餐及一粥麵分店將暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。另外，該集團旗下的休閒餐飲品牌，部分分店的營業時間及模式，亦會有所調整；而機構飲食則會因應客戶要求而維持服務。

叙福樓旗下所有分店28日起停業 黃傑龍：營商環境惡化至無法經營

另外，叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍上周六（2月26日）表示，疫情持續惡化，由一月初開始社交距離措施放寬無期，呈報確診個案屢創新高，形容營商環境惡化至實在無法經營，因此集團所有分店已於周一（2月28日）暫停營業，直至另行通知，包括牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常。