醫護心繫市民　確診待家支援

戰火冷酷，病毒無情，猶幸，人間尚有一點愛。近日確診個案數字讓人心慌，但我和同事們依舊沉著應戰，甚至有身體抱恙的同事，執意提出在家幫忙，這種為社區付出的堅持，令人動容。

撰文：醫院管理局總護理行政經理 潘恩榮



香港人向來善心爆棚，每逢世界某角落發生天災人禍，都會積極響應募捐籌款，實行左一句「有錢出錢」，右一句「有力出力」。

今次，面對嚴峻的疫情，我們要「有心出心，有力出力。」「心」，指的是「上下一心」，而「力」就是「身體力行」。我們整個團隊上週因應疫情推出多項應變措施，務求在跟病毒交手時「有心有力」。這些應變措施包括調整新冠病人的出院準則、將部分醫院改為集中接收新冠病人的安排、加強公私營協作計劃、積極與私家醫院商討接收病人的可行性等等。

醫管局新增的熱線服務，解答等候入住隔離設施確診人士的醫療查詢及提供感染控制建議，有確診同事在家主動提出幫忙支援團隊。

有鑑於社區近日湧現大量只有輕微或沒有病徵的確診患者，我們亦增設特別熱線服務和啟用了指定診所，為患者提供適切協助。而為了緩解患者的憂慮，我與團隊籌建了特別熱線服務，解答等候入住隔離設施的確診者之查詢，及提供感染控制建議。我希望借此機會，向參與支援熱線團隊的人員表示感激，團隊中除了護士，亦有不少專職醫療的同事，醫院及總部不同部門以及退休或非全職的人員。熱線每日朝八晚十運作，每週七天都會接聽電話。截至2月28日，不足兩周熱線已處理近 7000宗確診者查詢。

猶記得熱線在運作初期，發生了一段小插曲。熱線啟用首兩天，兩名負責接聽熱線的同事不幸「中招」確診。令人手本已緊張的團隊雪上加霜，我在顧慮同事健康狀況之餘，也擔憂其他人工作量吃不消。擔憂之際，我收到該兩名同事的來電，表示身體無大礙，並希望繼續在家支援我們，甚至還笑言感同身受最真實，以過來人的切身體驗可以幫忙擬定一份最常見問題的問與答 ，讓前線接聽電話的同事幫忙去解答確診者的疑難。小小的心意，令我甚是動容，人在家卻心繫市民。

在新冠病毒面前，醫護從來都不退縮。仗，一定要打，這一場硬仗，要團結大家的心去打。我盼望各位醫護在這場疫戰中，謹記守護市民健康的初心！

《香港01》「01醫務所」與醫院管理局合作，逢星期三刊登由醫護人員撰寫的專欄《園遊。杏林》。



「杏林」出自三國時代名醫董奉的故事，後世以「杏林」稱頌醫護，四位來自醫管局的杏林中人帶領看倌園遊杏林大觀園，透過文字細數杏林人、杏林事，分享箇中點滴緣由。

