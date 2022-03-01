疫情｜港鐵逾千員工染疫　近3日紅磡站、西九龍站及青衣站重災

第五波疫情持續，港鐵至昨日已累計逾1,100名員工染疫，對服務造成影響。若情況進一步惡化有更多港鐵職員染疫或隔離，港鐵或需進一步調整列車班次、甚至短暫關閉個別車站。近三日最多員工染疫的車站為紅磡站、西九龍站及青衣站。



有港鐵工會承認近來車廠有不少確診個案，但相信關閉個別車站的機會很微。



港鐵指今日屯馬綫已因為多名車長因染疫或被列作密切接觸者而需隔離，繁忙時段的列車班次需要輕微調整。（羅君豪攝）

港鐵文件：屯馬綫七成車站有職員染疫

根據港鐵的內部文件，由上月26日至28日，已有383名港鐵與客運服務相關的員工染疫，當中包括車長、站務職員、維修部職員等；非香港客運服務亦有56位員工確診。

港鐵各間車廠均有不少員工確診，在與客運服務相關的383人中，有117人都是於車廠或巴士廠工作，九龍灣車廠涉及26宗個案，其次是荃灣車廠涉及16宗個案、何東樓車廠涉及15宗個案。

而過去3日涉及最多個案的車站，則是涉24宗個案的紅磡站、其次是涉13宗個案的香港西九龍站、涉及10宗個案的青衣站。火炭鐵路大樓及港鐵總部大樓亦分別涉及18及13宗個案。

綜觀整份文件，港鐵各綫均有車站有員工染疫，當中現有27個站的屯馬綫，有19個站已有職員染疫，比率達七成。

港鐵表示已安排徹底清潔和消毒有關工作地點。(資料圖片)

車廠員工分組工作易染疫 工會：會共用更衣室

香港鐵路工會聯合會主席林偉強表示，近日車廠確實有很多員工染疫，特別是維修部。他解釋，因為維修部員工大多是幾個人分成一組，平日會共用更衣室，一旦有人染疫，全組染疫的機率很高。

林指現時人手緊絀，車廠工作以確保行車安全為首要，一些不算太緊急的檢查、更換零件，或會延後進行。他表示，現時不少同工很擔心，怕上班染疫、會傳染家人，「但係唔返唔得。」

林續指，港鐵暫未有關站安排，並稱關站的可能性很微。他估計，若情況再轉差、人手再減少，港鐵可再調整班次或減少站內工作，譬如一個有多個客戶服務中心的車站，只開一個客服中心。他相信現時港鐵的行車與售票均為自動化，應仍可維持基本服務，但若有乘客求助，而車站人手不足，有可能要由鄰站職員跨站來幫忙。

（資料圖片）

員工今起要快測陰性才可上班

港鐵新動力主席陳凱暉則指，而現時較多港鐵員工染疫的車站，大多是人流較多的車站，如灣仔站、太子站、深水埗站等。至於有指港鐵未來或會關站，陳坦言現時人手確實緊絀，但據他所知，安排關站暫時仍屬方案，未有落實。

他亦提到，港鐵為員工據供快測套裝，要求所有前線員工由今日（1日）起在上班前，均要先在家進行快測測試，持陰性結果方可上班。