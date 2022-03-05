疫情最新｜香港仔中心海珊閣及海瑚閣污水呈陽性　傍晚圍封強檢

本港疫情持續嚴峻，今日（5日）公布新增37523宗確診個案，是連續三日破五萬宗後回落，但未能反映自我檢測陽性的實況。第五波疫情超過42萬人確診。昨日多150名患者死亡，追加呈報多70名死者。

啟德德朗邨疑有大型爆發，圍封強檢暫找到逾1400陽性個案。自我快速測試患者登記平台推出無期。



▼3月4日 鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼



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【18:35】本港今日（5日）新增37529宗確診個案，數字有所回落，但衛生署衛生防護中心指數字回落並不代表疫情緩和，要再觀察至少一星期。政府就污水樣本呈陽性且病毒濃度高的大廈圍封強檢行動繼續。

九龍城德朗邨出現爆發，全邨9幢大廈均先後被圍封強檢，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮提到邨在污水病毒含量頗高，不同大廈圍封檢測均有大量個案，有大型傳播，最急是找出個案並移離大廈。歐醫生又提到近日大廈圍封後部份陽性個案不願被安排到社區隔離設施，提醒現時599章確診陽性法例上，如政府認為有需要，患者係要去隔離設施，不服從即屬違法。

被問到現時青衣方艙醫院入住率，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業則表示未有相關資料，指拖揀選入住人士由其他部門負責，醫管局會積極配合

【18:22】政府今日（5日）公布已增購約380萬劑復必泰疫苗，以應付近日市民對接種新冠疫苗的需求。連同早前的批次，政府至今已合共採購逾1230萬劑復必泰疫苗。復星醫藥已於今早將約159萬劑由BioNTech製造並於德國Baxter廠房封裝的復必泰疫苗付運抵港。

新一批復必泰疫苗今日抵港後，工作人員隨即按既定程序，對有關疫苗進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。

政府發言人說：「在傳播力強的變異病毒株威脅下，合資格接種疫苗的市民，不論老幼，也應盡快接種疫苗保護自己。本港提供的兩種新冠疫苗均對於減低染病後重症和死亡情況高度有效，而且安全。為應付市民日益增加的需求，我們增購約380萬劑復必泰疫苗，日前政府亦已增購約100萬劑克爾來福疫苗。我們呼籲尚未接種第一、二劑疫苗的市民盡快接種疫苗，以保障自己、家庭及他人的健康。此外，稍後時間將有更多市民符合資格接種第三劑疫苗，如果要同時照顧拖延到屆時才接種第一、二劑疫苗的市民，無論在預約接種或疫苗供應方面，均不能排除會出現緊張的情況。」

▼3月4日 沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼



【17:50】第五波疫情嚴峻，為了協助紓緩公立醫院的壓力，陸續有私家醫院為輕症確診者提供服務。養和醫院今日（5日）表示，會維持24小時門診服務，可為輕症確診者提供診治。同時已加強「養和視像會診」家庭醫學門診的服務，並配合藥物送遞服務，可支援在家抗疫的確診者及其緊密接觸者。

【17:01】歐家榮醫生指，近日大廈圍封後陽性個案，部分個案唔願意被安排去社區設施，其實現時599章確診陽性法例上，如政府認為有需要，患者係要去隔離設施。圍封大廈中發現多個案，表示大廈有傳播，再留大廈會有進一步傳播，希望將大廈內所有陽性市民，移離去社區隔離設施，令大廈內其他居民安全。

【16:46】醫管局公布，過去24小時增150名確診者離世，追加呈報多70人死亡，共220人。昨日新增60間院舍有人感染，累計增至781間院舍涉確診個案。



過去24小時最年輕死者為32歲女患者，已接種三劑疫苗，分別為兩針科興一針復必泰。2月28日快測呈陽性，出現發燒，3月2日去瑪嘉烈醫院急症室，因氣促頸腫，入院後有其他心肌梗塞情況嚴重症，於3月4日下午不治。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生其後補充，指該病人在入院後被發現其血液報告有異常，估有急性癌症。

【16:38】衛生防護中心今日表示，就1341宗第五波死亡個案進行疫苗分析，發現有91.3％死亡個案未有完成疫苗接種。防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，接種疫苗與沒打針的死亡率差別大。在所有個案中，如係沒有打疫苗，死亡率達1.25%；完成兩針打咗，所有個案中，死亡率0.04%，相差31倍；至於80歲以上未接種疫苗的長者，死亡率更高達8.6%。而80歲以上長者如打了兩針，死亡率1.57%。

【16:32】第五波疫情未止，今日（5日）公布新增37,529宗陽性個案，第五波累計個案逾42萬宗。過去24小時多150名病人死亡，追加呈報多70人死亡，共220人。昨日新增60間院舍有人感染，累計增至781間院舍涉確診個案。

當局研究死亡個案，無打針比已打兩針的整體死亡率相差31倍；80歲以上無打針死亡率高達8.6% 與無打針相差5倍。

【16:09】政府宣布，深水埗麗閣邨麗萱樓及葵涌石籬（一）邨石泰樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定在下午4時起在對該大廈進行圍封強檢，目標是分別在明日（6日）上午約10時及下午1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:52】對於私家醫院如何在嚴峻疫情下協助減輕公立醫院負擔，養和醫院表示，為促成公私營的醫療協作，已成立專責小組，由副院長統籌。上月底，養和已展開與醫管局商談轉介合適的病人至本院的安排，本月初，養和已完成兩項轉介該院之癌症病人的緊急手術，稍後待醫管局進一步安排，會陸續接收更多其他類型的病人，如產科分娩、心血管病及需接受電療或其他治療的癌症病人。

【15:52】第五波疫情持續，南下到港最高級別的內地專家、國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，以及另一內地專家楊維中教授，今(5日)繼續其訪港考察行程。梁萬年下午約3時到達土瓜灣體育館的社區檢測中心，楊維中則率領另一專家組到大嶼山感染控制中心等視察。

【15:20】本港昨日（4日）新增52,523宗確診個案，衞生防護中心更新的確診患者居住名單中，新增51幢大廈，包括駿洋邨駿湖樓，同邨駿逸樓日前因污水樣本呈陽性圍封強檢，揪出150宗初步陽性個案。另外有多個新屋苑上榜，如沙田嘉順苑、洪水橋尚城、青衣綠悠雅苑等。

【15:00】香港郵政今日（5日）宣布，由下周一(7日)起，暫停提供本地郵政速遞及本地包裹服務，直至另行通知。面對當前非常嚴峻的疫情，會致力集中資源，繼續向市民提供必須的基本郵政服務。

【14:24】第五波疫情嚴峻，持續有多幢大廈驗出污水樣本呈陽性，圍封強檢後揪出大量患者，其中九龍城德朗邨是重災區之一，九幢大廈中已有八幢需圍封，最新為政府今午公佈圍封德珮樓及德瑜樓，兩幢大廈居民需於今晚8時前接受檢測，在所有人士有檢測結果前，受檢人士要留在處所內，以減少交叉感染風險。德朗邨目前只剩下德瑤樓暫未被圍封。

【12:23】疫情嚴峻，提高長者及小童的疫苗接種率為政府首要目標。教育局局長楊潤雄出席電台節目表示，3至11歲兒童是其中一個提升疫苗接種率的重點目標，呼籲校方安排學生接種疫苗，視乎人數，當局可以安排交通到接種中心接種疫苗，或安排外展服務，由醫護到學校為學生接種。

另外，楊又提到政府推出一系列防疫措施，有信心有助控制疫情，可在復活節假期後恢復面授。文憑試方面，楊潤雄指仍以4月22日為開考日期，如因疫情而延期或會影響學生升學，或會以評估機制代替文憑試成績，以往成績最高會去到第四級，今年會去到第五級。

楊潤雄表示，現時3至11歲群組是疫苗接種的重點目標，計劃開放更多途徑為他們接種疫苗。（資料圖片）

【13:27】九龍城德朗邨德瑜樓及德珮樓污水檢測樣本呈陽性，政府中午圍封強檢，預計行動明日完成。

【12:16】港府昨日於啟德德朗邨德琦樓、德珊樓圍封強檢，行動今日中午完成，合共於兩座大廈發現458宗初步陽性。其中德琦樓有1,540人接受檢測，當中發現233宗初步陽性和19宗檢測結果不確定，初步陽性比率約15.1%；至於德珊樓有1,860人接受檢測，當中發現225宗初步陽性和34宗檢測結果不確定，初步陽性比率約12.1%。

▼3月4日 城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼



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【12:11】政府早前預告推行全民強檢，到時應會配合禁足。運輸及房屋局局長陳帆今早(5日)於電台節目中被問到全民檢測時，會否維持公共交通服務，他指：「呢個係必然」，會確保市民可求醫及維持社會操作，但呼籲現時不要猜測，政府會在全盤規劃落實細節後盡快公告。他又指，暫時未有打算在公共交通工具執行疫苗通行證。



至於因應疫情，港鐵及專營巴士服務都大受影響，問到未來會否繼續擴大收車甚至大幅停擺，陳帆表示，暫時見到的情形仍然可控，會就替代路線及營辦商人手考慮服務調配。

▼3月4日 九巴即日起暫停88條路線▼



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【12:04】本港第五波疫情未見頂，政府昨日（4日）於將軍澳嘉悅第1座及第2座圍封強檢，並於今早約11時解封，其間約840名居民接受檢測，當中發現20宗初步陽性檢測個案，受檢居民初陽比率約2.4%。

【11:25】第五波疫情仍未見頂，醫院和隔離設施供不應求，多間地產商先後借地興建社區隔離設施。恒基兆業今日（5日）宣布，再無償借出兩幅分別位於元朗錦壆路和新田惇裕路的土地，用作興建臨時貨物接駁場，支援港府在香港設立非鮮活食品和其他貨物集中接駁點。

▼前新田購物城地盤▼



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【11:14】香港郵政表示，由於有郵務人員確診，大埔郵政局今日關閉。香港仔郵政局、雲咸街郵政局、告士打道郵政局，協調道郵政局、觀塘郵政局、將軍澳郵政局、西貢郵政局、馬鞍山郵政局、火炭郵政局和葵芳郵政局則需關閉至三月七日。

【10:58】疫情持續嚴峻，全民強制檢測、禁足令等傳言四起，引起市民搶購潮，多間AEON超級市場在周三（2日）的特價日大排長龍，情景猶如戰場，有門市貨架翌日仍被「清零」。



AEON今早（5日）宣布，因疫情嚴峻，將暫停「周三特價日」，直至另行通知，並會加強各項清潔消毒措施。

3月5日，AEON宣布，因應疫情嚴重，將暫停「周三特價日」推廣活動。（AEON FB圖片）

▼3月2日 AEON藍田分店出現搶購潮▼



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【10:40】本港第五波疫情嚴峻，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，近期屋邨圍封強檢，有約10％至20％人確診，估計全港或有約15％人已感染，確診數字一定繼續上升。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，促長者盡快打針。他認為，港府要訂立目標，在兩周內要到全港1,000間院舍為院友接種疫苗。至於小童接種疫苗方面，劉指，3至5歲小童打復必泰未有期，即使美國亦未開打。

許樹昌指，身邊有不少同事及朋友快速測試呈陽性，而屋邨圍封檢測確診率亦為10％至20％，料全港約15％人士感染。（資料圖片）

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



【00:01】政府周五公布六個範圍的採集污水樣本對冠狀病毒檢測呈陽性，，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明日（5日）起陸續向範圍內17萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共超過17萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

• 中西區 — 石塘咀一帶住宅（包括整個寶翠園）

• 屯門區 — 新圍苑、建生邨、珀御、盈豐園、海麗花園、豐連、寶怡花園、海翠花園、慧豐園及邁亞美海灣

• 北區 — 祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯及榮輝中心

• 沙田區 — 嘉順苑、嘉徑苑、顯耀邨、景田苑、聚龍居及顯徑邨

• 西貢區 — 翠林邨及寶林邨

• 南區 — 悅海華庭、漁安苑及利東邨

石塘咀一帶住宅範圍包括整個寶翠園。

▼3月4日 市面部分食肆情況▼



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▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



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▼3月4日 順豐3月5日起暫停上門收派服務▼



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▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



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▼3月4日 九巴即日起暫停88條路線▼

