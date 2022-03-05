疫情．最新｜德朗邨德琦樓、德珊樓解封　共揪458宗初步陽性

本港疫情持續嚴峻，今日(5日)「驚蟄」不能打小人。昨（4日）新增52,523宗確診，是連續第3天錄得逾50,000宗個案，當局料疫情尚未見頂，累計確診人數達40萬，佔全港人口5.4%，即平均每20人，就有一個人中招。



第五波疫情至今，已累計72%安老院舍出現爆發，衞生署指會縮短院友打疫苗間隔；公務員事務局長聶德權則指，已安排9隊私家醫生團隊，未來兩周前往全港安老院舍提供接種服務，如有需要，會請求內地派醫護到港，為本港院舍長者打針。



至於快速測試陽性呈報平台方面，衞生署指仍在籌備階段，推出無期，但表明自上月26日起快速檢測呈陽性市民可用平台呈報。



昨日疫情報道總覽：疫情．3.4｜連續三日新增5萬人確診 政府縮減打疫苗間距谷第三針

▼3月4日 鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼



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▼3月4日 沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼



【12:23】疫情嚴峻，提高長者及小童的疫苗接種率為政府首要目標。教育局局長楊潤雄出席電台節目表示，3至11歲兒童是其中一個提升疫苗接種率的重點目標，呼籲校方安排學生接種疫苗，視乎人數，當局可以安排交通到接種中心接種疫苗，或安排外展服務，由醫護到學校為學生接種。

另外，楊又提到政府推出一系列防疫措施，有信心有助控制疫情，可在復活節假期後恢復面授。文憑試方面，楊潤雄指仍以4月22日為開考日期，如因疫情而延期或會影響學生升學，或會以評估機制代替文憑試成績，以往成績最高會去到第四級，今年會去到第五級。

楊潤雄表示，現時3至11歲群組是疫苗接種的重點目標，計劃開放更多途徑為他們接種疫苗。（資料圖片）

【12:16】港府昨日於啟德德朗邨德琦樓、德珊樓圍封強檢，行動今日中午完成，合共於兩座大廈發現458宗初步陽性。其中德琦樓有1,540人接受檢測，當中發現233宗初步陽性和19宗檢測結果不確定，初步陽性比率約15.1%；至於德珊樓有1,860人接受檢測，當中發現225宗初步陽性和34宗檢測結果不確定，初步陽性比率約12.1%。

▼3月4日 城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼



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【12:11】政府早前預告推行全民強檢，到時應會配合禁足。運輸及房屋局局長陳帆今早(5日)於電台節目中被問到全民檢測時，會否維持公共交通服務，他指：「呢個係必然」，會確保市民可求醫及維持社會操作，但呼籲現時不要猜測，政府會在全盤規劃落實細節後盡快公告。他又指，暫時未有打算在公共交通工具執行疫苗通行證。



至於因應疫情，港鐵及專營巴士服務都大受影響，問到未來會否繼續擴大收車甚至大幅停擺，陳帆表示，暫時見到的情形仍然可控，會就替代路線及營辦商人手考慮服務調配。

▼3月4日 九巴即日起暫停88條路線▼



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【12:04】本港第五波疫情未見頂，政府昨日（4日）於將軍澳嘉悅第1座及第2座圍封強檢，並於今早約11時解封，其間約840名居民接受檢測，當中發現20宗初步陽性檢測個案，受檢居民初陽比率約2.4%。

【11:25】第五波疫情仍未見頂，醫院和隔離設施供不應求，多間地產商先後借地興建社區隔離設施。恒基兆業今日（5日）宣布，再無償借出兩幅分別位於元朗錦壆路和新田惇裕路的土地，用作興建臨時貨物接駁場，支援港府在香港設立非鮮活食品和其他貨物集中接駁點。

▼前新田購物城地盤▼



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【11:14】香港郵政表示，由於有郵務人員確診，大埔郵政局今日關閉。香港仔郵政局、雲咸街郵政局、告士打道郵政局，協調道郵政局、觀塘郵政局、將軍澳郵政局、西貢郵政局、馬鞍山郵政局、火炭郵政局和葵芳郵政局則需關閉至三月七日。

【10:58】疫情持續嚴峻，全民強制檢測、禁足令等傳言四起，引起市民搶購潮，多間AEON超級市場在周三（2日）的特價日大排長龍，情景猶如戰場，有門市貨架翌日仍被「清零」。



AEON今早（5日）宣布，因疫情嚴峻，將暫停「周三特價日」，直至另行通知，並會加強各項清潔消毒措施。

3月5日，AEON宣布，因應疫情嚴重，將暫停「周三特價日」推廣活動。（AEON FB圖片）

▼3月2日 AEON藍田分店出現搶購潮▼



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【10:40】本港第五波疫情嚴峻，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，近期屋邨圍封強檢，有約10％至20％人確診，估計全港或有約15％人已感染，確診數字一定繼續上升。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，促長者盡快打針。他認為，港府要訂立目標，在兩周內要到全港1,000間院舍為院友接種疫苗。至於小童接種疫苗方面，劉指，3至5歲小童打復必泰未有期，即使美國亦未開打。

許樹昌指，身邊有不少同事及朋友快速測試呈陽性，而屋邨圍封檢測確診率亦為10％至20％，料全港約15％人士感染。（資料圖片）

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



【00:01】政府周五公布六個範圍的採集污水樣本對冠狀病毒檢測呈陽性，，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明日（5日）起陸續向範圍內17萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共超過17萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

• 中西區 — 石塘咀一帶住宅（包括整個寶翠園）

• 屯門區 — 新圍苑、建生邨、珀御、盈豐園、海麗花園、豐連、寶怡花園、海翠花園、慧豐園及邁亞美海灣

• 北區 — 祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯及榮輝中心

• 沙田區 — 嘉順苑、嘉徑苑、顯耀邨、景田苑、聚龍居及顯徑邨

• 西貢區 — 翠林邨及寶林邨

• 南區 — 悅海華庭、漁安苑及利東邨

石塘咀一帶住宅範圍包括整個寶翠園。

▼3月4日 市面部分食肆情況▼



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▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



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▼3月4日 順豐3月5日起暫停上門收派服務▼



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▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



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▼3月4日 九巴即日起暫停88條路線▼

