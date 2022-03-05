疫情．最新｜德朗邨德瑜樓、德珮樓污水樣本陽性圍封　料明日完成

撰文：林穎嫺 鍾妍 梁思行 馬煒傑 江麗盈 黃金棋
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本港疫情持續嚴峻，今日(5日)「驚蟄」不能打小人。昨（4日）新增52,523宗確診，是連續第3天錄得逾50,000宗個案，當局料疫情尚未見頂，累計確診人數達40萬，佔全港人口5.4%，即平均每20人，就有一個人中招。

第五波疫情至今，已累計72%安老院舍出現爆發，衞生署指會縮短院友打疫苗間隔；公務員事務局長聶德權則指，已安排9隊私家醫生團隊，未來兩周前往全港安老院舍提供接種服務，如有需要，會請求內地派醫護到港，為本港院舍長者打針。

至於快速測試陽性呈報平台方面，衞生署指仍在籌備階段，推出無期，但表明自上月26日起快速檢測呈陽性市民可用平台呈報。

昨日疫情報道總覽：疫情．3.4｜連續三日新增5萬人確診　政府縮減打疫苗間距谷第三針

▼3月4日　鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼

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▼3月4日　沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼

楊潤雄籲校方安排接種疫苗　視乎接種率有信心4月可恢復面授

【12:23】疫情嚴峻，提高長者及小童的疫苗接種率為政府首要目標。教育局局長楊潤雄出席電台節目表示，3至11歲兒童是其中一個提升疫苗接種率的重點目標，呼籲校方安排學生接種疫苗，視乎人數，當局可以安排交通到接種中心接種疫苗，或安排外展服務，由醫護到學校為學生接種。

另外，楊又提到政府推出一系列防疫措施，有信心有助控制疫情，可在復活節假期後恢復面授。文憑試方面，楊潤雄指仍以4月22日為開考日期，如因疫情而延期或會影響學生升學，或會以評估機制代替文憑試成績，以往成績最高會去到第四級，今年會去到第五級。

楊潤雄表示，現時3至11歲群組是疫苗接種的重點目標，計劃開放更多途徑為他們接種疫苗。（資料圖片）
封區｜將軍澳嘉悅、德朗邨德琦樓及德珊樓解封　共揪478宗初陽

【13:27】九龍城德朗邨德瑜樓及德珮樓污水檢測樣本呈陽性，政府中午圍封強檢，預計行動明日完成。

【12:16】港府昨日於啟德德朗邨德琦樓、德珊樓圍封強檢，行動今日中午完成，合共於兩座大廈發現458宗初步陽性。其中德琦樓有1,540人接受檢測，當中發現233宗初步陽性和19宗檢測結果不確定，初步陽性比率約15.1%；至於德珊樓有1,860人接受檢測，當中發現225宗初步陽性和34宗檢測結果不確定，初步陽性比率約12.1%。

▼3月4日　城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼

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【12:11】政府早前預告推行全民強檢，到時應會配合禁足。運輸及房屋局局長陳帆今早(5日)於電台節目中被問到全民檢測時，會否維持公共交通服務，他指：「呢個係必然」，會確保市民可求醫及維持社會操作，但呼籲現時不要猜測，政府會在全盤規劃落實細節後盡快公告。他又指，暫時未有打算在公共交通工具執行疫苗通行證。

至於因應疫情，港鐵及專營巴士服務都大受影響，問到未來會否繼續擴大收車甚至大幅停擺，陳帆表示，暫時見到的情形仍然可控，會就替代路線及營辦商人手考慮服務調配。

▼3月4日　九巴即日起暫停88條路線▼

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封區｜將軍澳嘉悅、德朗邨德琦樓及德珊樓解封　共揪478宗初陽

【12:04】本港第五波疫情未見頂，政府昨日（4日）於將軍澳嘉悅第1座及第2座圍封強檢，並於今早約11時解封，其間約840名居民接受檢測，當中發現20宗初步陽性檢測個案，受檢居民初陽比率約2.4%。

疫情｜恒基再借元朗兩地建臨時貨物接駁場　助維持跨境物資供應

【11:25】第五波疫情仍未見頂，醫院和隔離設施供不應求，多間地產商先後借地興建社區隔離設施。恒基兆業今日（5日）宣布，再無償借出兩幅分別位於元朗錦壆路和新田惇裕路的土地，用作興建臨時貨物接駁場，支援港府在香港設立非鮮活食品和其他貨物集中接駁點。

▼前新田購物城地盤▼

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【11:14】香港郵政表示，由於有郵務人員確診，大埔郵政局今日關閉。香港仔郵政局、雲咸街郵政局、告士打道郵政局，協調道郵政局、觀塘郵政局、將軍澳郵政局、西貢郵政局、馬鞍山郵政局、火炭郵政局和葵芳郵政局則需關閉至三月七日。

疫情｜許樹昌料全港15％人染疫必繼續上升　倡受感染長者盡快隔離
搶購潮｜AEON宣布暫停周三特價日　多間分店一度人流逼爆貨架清零

【10:58】疫情持續嚴峻，全民強制檢測、禁足令等傳言四起，引起市民搶購潮，多間AEON超級市場在周三（2日）的特價日大排長龍，情景猶如戰場，有門市貨架翌日仍被「清零」。

AEON今早（5日）宣布，因疫情嚴峻，將暫停「周三特價日」，直至另行通知，並會加強各項清潔消毒措施。

3月5日，AEON宣布，因應疫情嚴重，將暫停「周三特價日」推廣活動。（AEON FB圖片）

▼3月2日　AEON藍田分店出現搶購潮▼

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【10:40】本港第五波疫情嚴峻，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，近期屋邨圍封強檢，有約10％至20％人確診，估計全港或有約15％人已感染，確診數字一定繼續上升。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，促長者盡快打針。他認為，港府要訂立目標，在兩周內要到全港1,000間院舍為院友接種疫苗。至於小童接種疫苗方面，劉指，3至5歲小童打復必泰未有期，即使美國亦未開打。

許樹昌指，身邊有不少同事及朋友快速測試呈陽性，而屋邨圍封檢測確診率亦為10％至20％，料全港約15％人士感染。（資料圖片）

▼3月4日　伊利沙伯醫院急症室情況▼

寶翠園、屯門碼頭一帶共27個屋苑污水呈陽性　17萬人要自我檢測

【00:01】政府周五公布六個範圍的採集污水樣本對冠狀病毒檢測呈陽性，，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明日（5日）起陸續向範圍內17萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共超過17萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

• 中西區 — 石塘咀一帶住宅（包括整個寶翠園）
• 屯門區 — 新圍苑、建生邨、珀御、盈豐園、海麗花園、豐連、寶怡花園、海翠花園、慧豐園及邁亞美海灣
• 北區 — 祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯及榮輝中心
• 沙田區 — 嘉順苑、嘉徑苑、顯耀邨、景田苑、聚龍居及顯徑邨
• 西貢區 — 翠林邨及寶林邨
• 南區 — 悅海華庭、漁安苑及利東邨

石塘咀一帶住宅範圍包括整個寶翠園。

▼3月4日　市面部分食肆情況▼

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▼3月4日　第五波疫情下的市況▼

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援港專家梁萬年：借鑑武漢模式減重症死亡　港府負抗疫主體責任退燒藥｜港府指777款註冊藥含撲熱息痛籲勿囤積　考慮從內地採購林鄭月娥與內地專家會晤　同意加外展隊助院友打針目標兩周完成青少年下周六起可預約打第三劑疫苗　院舍長者康復四周後可打針食環署所有街巿即日起提早晚上7時關閉作消毒　熟食中心維持不變

▼3月4日　順豐3月5日起暫停上門收派服務▼

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安心出行｜歐家榮：再發風險通知不切實際　但有助追蹤不尋常爆發Pizza Hut暫停營業達28間　譚仔三哥27間分店休息清潔增52523確診累計破40萬　72%安老院有感染　增188人亡最小29歲啟德郵輪碼頭暫託中心完工　羅致光料救兵本周抵港　上3日雞精班自我檢測呈報平台推出無期　衞生署預告可追溯2月26日起檢測陽性疫情｜醫院殮房爆滿逝者遺體無處安放　機構捐贈環保棺木供存放確診大廈｜增141幢　日出康城首都、領都及緻藍天　各有一幢上榜美國停用Flowflex快測包　政府有派　代理稱針對包裝不涉產品安全

▼3月4日　市民大手買入檢測劑▼

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退燒藥｜港府指777款註冊藥含撲熱息痛籲勿囤積　考慮從內地採購疫苗通行證｜12至17歲青少年滿6個月未打第二針　通行證4月底失效錦田江夏圍、元朗東頭隔離設施料3月中完工　提供2500多個單位九龍樂善堂油尖旺民政處支援確診少數族裔　派發清真食物及抗疫包青少年下周六起可預約打第三劑疫苗　院舍長者康復四周後可打針

▼3月4日　九巴即日起暫停88條路線▼

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