疫情．最新｜累計升至40萬人確診　每20港人就有一人中招

撰文：林穎嫺 鍾妍 梁思行 馬煒傑 江麗盈 黃金棋
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本港疫情持續嚴峻，今日(5日)「驚蟄」不能打小人。昨（4日）新增52,523宗確診，是連續第3天錄得逾50,000宗個案，當局料疫情尚未見頂，累計確診人數達40萬，佔全港人口5.4%，即平均每20人，就有一個人中招。

第五波疫情至今，已累計72%安老院舍出現爆發，衞生署指會縮短院友打疫苗間隔；公務員事務局長聶德權則指，已安排9隊私家醫生團隊，未來兩周前往全港安老院舍提供接種服務，如有需要，會請求內地派醫護到港，為本港院舍長者打針。

至於快速測試陽性呈報平台方面，衞生署指仍在籌備階段，推出無期，但表明自上月26日起快速檢測呈陽性市民可用平台呈報。

昨日疫情報道總覽：疫情．3.4｜連續三日新增5萬人確診　政府縮減打疫苗間距谷第三針

▼3月4日　鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼

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▼3月4日　沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼

▼3月4日　城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼

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▼3月4日　伊利沙伯醫院急症室情況▼

寶翠園、屯門碼頭一帶共27個屋苑污水呈陽性　17萬人要自我檢測

【00:01】政府周五公布六個範圍的採集污水樣本對冠狀病毒檢測呈陽性，，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明日（5日）起陸續向範圍內17萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共超過17萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

• 中西區 — 石塘咀一帶住宅（包括整個寶翠園）
• 屯門區 — 新圍苑、建生邨、珀御、盈豐園、海麗花園、豐連、寶怡花園、海翠花園、慧豐園及邁亞美海灣
• 北區 — 祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯及榮輝中心
• 沙田區 — 嘉順苑、嘉徑苑、顯耀邨、景田苑、聚龍居及顯徑邨
• 西貢區 — 翠林邨及寶林邨
• 南區 — 悅海華庭、漁安苑及利東邨

石塘咀一帶住宅範圍包括整個寶翠園。

▼3月4日　市面部分食肆情況▼

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▼3月4日　第五波疫情下的市況▼

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援港專家梁萬年：借鑑武漢模式減重症死亡　港府負抗疫主體責任退燒藥｜港府指777款註冊藥含撲熱息痛籲勿囤積　考慮從內地採購林鄭月娥與內地專家會晤　同意加外展隊助院友打針目標兩周完成青少年下周六起可預約打第三劑疫苗　院舍長者康復四周後可打針食環署所有街巿即日起提早晚上7時關閉作消毒　熟食中心維持不變

▼3月4日　順豐3月5日起暫停上門收派服務▼

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安心出行｜歐家榮：再發風險通知不切實際　但有助追蹤不尋常爆發Pizza Hut暫停營業達28間　譚仔三哥27間分店休息清潔增52523確診累計破40萬　72%安老院有感染　增188人亡最小29歲啟德郵輪碼頭暫託中心完工　羅致光料救兵本周抵港　上3日雞精班自我檢測呈報平台推出無期　衞生署預告可追溯2月26日起檢測陽性疫情｜醫院殮房爆滿逝者遺體無處安放　機構捐贈環保棺木供存放確診大廈｜增141幢　日出康城首都、領都及緻藍天　各有一幢上榜美國停用Flowflex快測包　本港衞生署有派　代理商稱不涉產品安全

▼3月4日　市民大手買入檢測劑▼

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退燒藥｜港府指777款註冊藥含撲熱息痛籲勿囤積　考慮從內地採購疫苗通行證｜12至17歲青少年滿6個月未打第二針　通行證4月底失效錦田江夏圍、元朗東頭隔離設施料3月中完工　提供2500多個單位九龍樂善堂油尖旺民政處支援確診少數族裔　派發清真食物及抗疫包青少年下周六起可預約打第三劑疫苗　院舍長者康復四周後可打針

▼3月4日　九巴即日起暫停88條路線▼

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