疫情．最新｜累計升至40萬人確診　每20港人就有一人中招

本港疫情持續嚴峻，今日(5日)「驚蟄」不能打小人。昨（4日）新增52,523宗確診，是連續第3天錄得逾50,000宗個案，當局料疫情尚未見頂，累計確診人數達40萬，佔全港人口5.4%，即平均每20人，就有一個人中招。



第五波疫情至今，已累計72%安老院舍出現爆發，衞生署指會縮短院友打疫苗間隔；公務員事務局長聶德權則指，已安排9隊私家醫生團隊，未來兩周前往全港安老院舍提供接種服務，如有需要，會請求內地派醫護到港，為本港院舍長者打針。



至於快速測試陽性呈報平台方面，衞生署指仍在籌備階段，推出無期，但表明自上月26日起快速檢測呈陽性市民可用平台呈報。



昨日疫情報道總覽：疫情．3.4｜連續三日新增5萬人確診 政府縮減打疫苗間距谷第三針

▼3月4日 鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼



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▼3月4日 沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼



▼3月4日 城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼



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▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



【00:01】政府周五公布六個範圍的採集污水樣本對冠狀病毒檢測呈陽性，，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明日（5日）起陸續向範圍內17萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共超過17萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

• 中西區 — 石塘咀一帶住宅（包括整個寶翠園）

• 屯門區 — 新圍苑、建生邨、珀御、盈豐園、海麗花園、豐連、寶怡花園、海翠花園、慧豐園及邁亞美海灣

• 北區 — 祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯及榮輝中心

• 沙田區 — 嘉順苑、嘉徑苑、顯耀邨、景田苑、聚龍居及顯徑邨

• 西貢區 — 翠林邨及寶林邨

• 南區 — 悅海華庭、漁安苑及利東邨

石塘咀一帶住宅範圍包括整個寶翠園。

▼3月4日 市面部分食肆情況▼



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▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



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▼3月4日 順豐3月5日起暫停上門收派服務▼



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▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



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▼3月4日 九巴即日起暫停88條路線▼

