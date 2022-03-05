直播｜歐家榮：近日圍封強檢陽性個案　拒入住社區隔離設施屬犯法

本港疫情持續嚴峻，今日(5日)「驚蟄」不能打小人。昨（4日）新增52,523宗確診，而今日則新增37523宗確診個案，是連續第3天錄得逾50,000宗個案後首次回落，當局料疫情尚未見頂，累計確診人數達40萬，佔全港人口5.4%，即平均每20人，就有一個人中招。



第五波疫情至今，已累計72%安老院舍出現爆發，衞生署指會縮短院友打疫苗間隔；公務員事務局長聶德權則指，已安排9隊私家醫生團隊，未來兩周前往全港安老院舍提供接種服務，如有需要，會請求內地派醫護到港，為本港院舍長者打針。



至於快速測試陽性呈報平台方面，衞生署指仍在籌備階段，推出無期，但表明自上月26日起快速檢測呈陽性市民可用平台呈報。



昨日疫情報道總覽：疫情．3.4｜連續三日新增5萬人確診 政府縮減打疫苗間距谷第三針

▼3月4日 鵝頸橋打小人檔驚蟄期間停業▼



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▼3月4日 沙田瀝源邨祿泉樓圍封檢測▼



【17:01】歐家榮醫生指，近日大廈圍封後陽性個案，部分個案唔願意被安排去社區設施，其實現時599章確診陽性法例上，如政府認為有需要，患者係要去隔離設施。圍封大廈中發現多個案，表示大廈有傳播，再留大廈會有進一步傳播，希望將大廈內所有陽性市民，移離去社區隔離設施，令大廈內其他居民安全。

【16:46】醫管局公布，今增150名確診者離世，最年輕為32歲女患者，已接種三劑疫苗，分別為兩針科興一針復必泰。2月28日快測呈陽性，出現發燒，3月2日去瑪嘉烈醫院急症室，因氣促頸腫，入院後有其他心肌梗塞情況嚴重症，於3月4日下午不治。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生其後補充，指該病人在入院後被發現其血液報告有異常，估有急性癌症。

【16:38】衛生防護中心今日表示，就1341宗第五波死亡個案進行疫苗分析，發現有91.3％死亡個案未有完成疫苗接種。防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，接種疫苗與沒打針的死亡率差別大。在所有個案中，如係沒有打疫苗，死亡率達1.25%；完成兩針打咗，所有個案中，死亡率0.04%，相差31倍；至於80歲以上未接種疫苗的長者，死亡率更高達8.6%。而80歲以上長者如打了兩針，死亡率1.57%。

【16:32】今增37523宗本地確診個案。

【16:09】政府宣布，深水埗麗閣邨麗萱樓及葵涌石籬（一）邨石泰樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定在下午4時起在對該大廈進行圍封強檢，目標是分別在明日（6日）上午約10時及下午1時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【15:52】對於私家醫院如何在嚴峻疫情下協助減輕公立醫院負擔，養和醫院表示，為促成公私營的醫療協作，已成立專責小組，由副院長統籌。上月底，養和已展開與醫管局商談轉介合適的病人至本院的安排，本月初，養和已完成兩項轉介該院之癌症病人的緊急手術，稍後待醫管局進一步安排，會陸續接收更多其他類型的病人，如產科分娩、心血管病及需接受電療或其他治療的癌症病人。

【15:52】第五波疫情持續，南下到港最高級別的內地專家、國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年，以及另一內地專家楊維中教授，今(5日)繼續其訪港考察行程。梁萬年下午約3時到達土瓜灣體育館的社區檢測中心，楊維中則率領另一專家組到大嶼山感染控制中心等視察。

【15:20】本港昨日（4日）新增52,523宗確診個案，衞生防護中心更新的確診患者居住名單中，新增51幢大廈，包括駿洋邨駿湖樓，同邨駿逸樓日前因污水樣本呈陽性圍封強檢，揪出150宗初步陽性個案。另外有多個新屋苑上榜，如沙田嘉順苑、洪水橋尚城、青衣綠悠雅苑等。

【15:00】香港郵政今日（5日）宣布，由下周一(7日)起，暫停提供本地郵政速遞及本地包裹服務，直至另行通知。面對當前非常嚴峻的疫情，會致力集中資源，繼續向市民提供必須的基本郵政服務。

【14:24】第五波疫情嚴峻，持續有多幢大廈驗出污水樣本呈陽性，圍封強檢後揪出大量患者，其中九龍城德朗邨是重災區之一，九幢大廈中已有八幢需圍封，最新為政府今午公佈圍封德珮樓及德瑜樓，兩幢大廈居民需於今晚8時前接受檢測，在所有人士有檢測結果前，受檢人士要留在處所內，以減少交叉感染風險。德朗邨目前只剩下德瑤樓暫未被圍封。

【12:23】疫情嚴峻，提高長者及小童的疫苗接種率為政府首要目標。教育局局長楊潤雄出席電台節目表示，3至11歲兒童是其中一個提升疫苗接種率的重點目標，呼籲校方安排學生接種疫苗，視乎人數，當局可以安排交通到接種中心接種疫苗，或安排外展服務，由醫護到學校為學生接種。

另外，楊又提到政府推出一系列防疫措施，有信心有助控制疫情，可在復活節假期後恢復面授。文憑試方面，楊潤雄指仍以4月22日為開考日期，如因疫情而延期或會影響學生升學，或會以評估機制代替文憑試成績，以往成績最高會去到第四級，今年會去到第五級。

楊潤雄表示，現時3至11歲群組是疫苗接種的重點目標，計劃開放更多途徑為他們接種疫苗。（資料圖片）

【13:27】九龍城德朗邨德瑜樓及德珮樓污水檢測樣本呈陽性，政府中午圍封強檢，預計行動明日完成。

【12:16】港府昨日於啟德德朗邨德琦樓、德珊樓圍封強檢，行動今日中午完成，合共於兩座大廈發現458宗初步陽性。其中德琦樓有1,540人接受檢測，當中發現233宗初步陽性和19宗檢測結果不確定，初步陽性比率約15.1%；至於德珊樓有1,860人接受檢測，當中發現225宗初步陽性和34宗檢測結果不確定，初步陽性比率約12.1%。

▼3月4日 城德朗邨德璋樓、德琦樓及德珊樓圍封檢測▼



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【12:11】政府早前預告推行全民強檢，到時應會配合禁足。運輸及房屋局局長陳帆今早(5日)於電台節目中被問到全民檢測時，會否維持公共交通服務，他指：「呢個係必然」，會確保市民可求醫及維持社會操作，但呼籲現時不要猜測，政府會在全盤規劃落實細節後盡快公告。他又指，暫時未有打算在公共交通工具執行疫苗通行證。



至於因應疫情，港鐵及專營巴士服務都大受影響，問到未來會否繼續擴大收車甚至大幅停擺，陳帆表示，暫時見到的情形仍然可控，會就替代路線及營辦商人手考慮服務調配。

▼3月4日 九巴即日起暫停88條路線▼



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【12:04】本港第五波疫情未見頂，政府昨日（4日）於將軍澳嘉悅第1座及第2座圍封強檢，並於今早約11時解封，其間約840名居民接受檢測，當中發現20宗初步陽性檢測個案，受檢居民初陽比率約2.4%。

【11:25】第五波疫情仍未見頂，醫院和隔離設施供不應求，多間地產商先後借地興建社區隔離設施。恒基兆業今日（5日）宣布，再無償借出兩幅分別位於元朗錦壆路和新田惇裕路的土地，用作興建臨時貨物接駁場，支援港府在香港設立非鮮活食品和其他貨物集中接駁點。

▼前新田購物城地盤▼



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【11:14】香港郵政表示，由於有郵務人員確診，大埔郵政局今日關閉。香港仔郵政局、雲咸街郵政局、告士打道郵政局，協調道郵政局、觀塘郵政局、將軍澳郵政局、西貢郵政局、馬鞍山郵政局、火炭郵政局和葵芳郵政局則需關閉至三月七日。

【10:58】疫情持續嚴峻，全民強制檢測、禁足令等傳言四起，引起市民搶購潮，多間AEON超級市場在周三（2日）的特價日大排長龍，情景猶如戰場，有門市貨架翌日仍被「清零」。



AEON今早（5日）宣布，因疫情嚴峻，將暫停「周三特價日」，直至另行通知，並會加強各項清潔消毒措施。

3月5日，AEON宣布，因應疫情嚴重，將暫停「周三特價日」推廣活動。（AEON FB圖片）

▼3月2日 AEON藍田分店出現搶購潮▼



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【10:40】本港第五波疫情嚴峻，政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，近期屋邨圍封強檢，有約10％至20％人確診，估計全港或有約15％人已感染，確診數字一定繼續上升。



疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，促長者盡快打針。他認為，港府要訂立目標，在兩周內要到全港1,000間院舍為院友接種疫苗。至於小童接種疫苗方面，劉指，3至5歲小童打復必泰未有期，即使美國亦未開打。

許樹昌指，身邊有不少同事及朋友快速測試呈陽性，而屋邨圍封檢測確診率亦為10％至20％，料全港約15％人士感染。（資料圖片）

▼3月4日 伊利沙伯醫院急症室情況▼



【00:01】政府周五公布六個範圍的採集污水樣本對冠狀病毒檢測呈陽性，，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。當區的民政事務處將會由明日（5日）起陸續向範圍內17萬名居民、在地工作清潔員工和物業管理員工，派發合共超過17萬個快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

• 中西區 — 石塘咀一帶住宅（包括整個寶翠園）

• 屯門區 — 新圍苑、建生邨、珀御、盈豐園、海麗花園、豐連、寶怡花園、海翠花園、慧豐園及邁亞美海灣

• 北區 — 祥龍圍邨、御皇庭、御景峰、顯峯及榮輝中心

• 沙田區 — 嘉順苑、嘉徑苑、顯耀邨、景田苑、聚龍居及顯徑邨

• 西貢區 — 翠林邨及寶林邨

• 南區 — 悅海華庭、漁安苑及利東邨

石塘咀一帶住宅範圍包括整個寶翠園。

▼3月4日 市面部分食肆情況▼



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▼3月4日 第五波疫情下的市況▼



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▼3月4日 順豐3月5日起暫停上門收派服務▼



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▼3月4日 市民大手買入檢測劑▼



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▼3月4日 九巴即日起暫停88條路線▼

