最新疫情｜保安局局長鄧炳強今完家居檢疫　快測陰性返辦公室工作

撰文：陳淑霞 林穎嫺 鍾妍 黃偉倫 歐陽德浩 勞敏儀 孔繁栩 梁思行 馬煒傑 黃煦緻 江麗盈
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本港疫情持續嚴峻，昨(1日)新增32,597宗確診，第五波疫情以來至今累計22.57萬人中招，過去24小時再增117人死亡，兩年以來已累計逾千人不治。
港府即將推行全民強制檢測，《香港01》獲得消息指，初步擬訂3月26日至4月3日實施，九日內檢測三次的機會較大。

▼商舖、食肆、交通受影響懶人包▼

【08:26】保安局發言人今日（2日）表示，保安局局長鄧炳強今日已完成密切接觸者家居檢疫，返回辦公室工作。鄧炳強由2月23日起按「居安抗疫」計劃，在家居進行檢疫。根據政府關於密切接觸者的家居檢疫最新指引，已接種至少兩劑新冠疫苗的密切接觸者可在接受家居檢疫的第六天及第七天，進行快速抗原測試。若他們在這連續兩天的快速測試均取得陰性測試結果，將可以於第七天提早離開社區隔離設施或家居，如常生活。

鄧炳強昨日及今日的快速抗原測試均取得陰性結果，故今日結束家居檢疫並已返回辦公室工作。

【07:00】港府不斷呼籲市民打疫苗，又實施疫苗通行證，要求符合條件的市民要在6月前打滿三針。不過當局對於康復者打針的指引，只列明出院者在90或180日後打復必泰或科興，個別需要者隔90日後可打第二針，未有因應疫苗通行證的情況更新，更未有提及第三針。

第五波疫情超過20萬人感染，快速測試陽性後自行康復的人更無統計，呼吸系統科專科醫生梁子超提醒康復者，不要為疫苗通行證而打針，呼籲當局改指引。

01獨家｜全民檢測　港府初步擬3.26至4.3實施　北京或會修正Omicron｜康復者打針指引未更新　醫生籲勿為疫苗通行證而急打針

▼3月1日，市民超市搶購食物▼

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疫苗｜601萬市民已打針　接種率將達九成　20萬高齡長者仍未接種

【00:00】新冠疫苗接種計劃剛逾一年，港府最新數據顯示，已接種疫苗的12歲或以上市民，截至3月1日晚上8時首度突破600萬關口，累計有601萬人已打至少一劑疫苗，佔12歲或以上市民89.3%。

3至11歲已打首針則累計18.1萬人，佔該年齡群組人口34.4%，其首針接種率於眾年齡群組中敬陪末席；至於年逾80歲長者，則有約19.8萬人已接種第一針，佔整體49.34%，即有約20萬人無接種疫苗。

至於最踴躍接種的年齡群組則是40至49歲群組，合計有113萬已打首針，佔整體人口99.01%。

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▼3月1日　青衣隔離設施啟用▼

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▼3月1日　九龍城德朗邨德瑞樓圍封強檢▼

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不治患者破千　第五波佔八成　中年男延誤醫治十日入院翌日亡元朗、沙田、深水埗佔2月最多確診三甲　北大嶼山醫院只收確診者政府五招增殮房設施　富山殮房設冷藏庫　檢疫者允外出認領遺體

▼3月1日　沙田博康邨博文樓圍封檢測▼

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封區｜博康邨、安泰邨、德朗邨等6座大廈污水呈陽性　圍封強檢

▼3月1日，市民超市搶購食物▼

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確診大廈｜新上榜數回落至56幢　天后栢景臺、紅磡海逸豪園上榜

▼2月28日　青衣方艙醫院內部現況▼

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▼2月28日　秀茂坪邨秀賢樓圍封檢測▼

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▼2月28日，沙田禾輋邨順和樓封區檢測

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