最新疫情｜確診人數突破20萬　多間超市減營業時間　港鐵調整班次

本港疫情持續嚴峻，昨(1日)新增32,597宗確診，第五波疫情以來至今累計22.57萬人中招，過去24小時再增117人死亡，兩年以來已累計逾千人不治。

港府即將推行全民強制檢測，《香港01》獲得消息指，初步擬訂3月26日至4月3日實施，九日內檢測三次的機會較大。



▼商舖、食肆、交通受影響懶人包▼



【07:00】港府不斷呼籲市民打疫苗，又實施疫苗通行證，要求符合條件的市民要在6月前打滿三針。不過當局對於康復者打針的指引，只列明出院者在90或180日後打復必泰或科興，個別需要者隔90日後可打第二針，未有因應疫苗通行證的情況更新，更未有提及第三針。

第五波疫情超過20萬人感染，快速測試陽性後自行康復的人更無統計，呼吸系統科專科醫生梁子超提醒康復者，不要為疫苗通行證而打針，呼籲當局改指引。

▼3月1日，市民超市搶購食物▼



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【00:00】新冠疫苗接種計劃剛逾一年，港府最新數據顯示，已接種疫苗的12歲或以上市民，截至3月1日晚上8時首度突破600萬關口，累計有601萬人已打至少一劑疫苗，佔12歲或以上市民89.3%。

3至11歲已打首針則累計18.1萬人，佔該年齡群組人口34.4%，其首針接種率於眾年齡群組中敬陪末席；至於年逾80歲長者，則有約19.8萬人已接種第一針，佔整體49.34%，即有約20萬人無接種疫苗。

至於最踴躍接種的年齡群組則是40至49歲群組，合計有113萬已打首針，佔整體人口99.01%。

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼



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▼3月1日 九龍城德朗邨德瑞樓圍封強檢▼



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▼3月1日 沙田博康邨博文樓圍封檢測▼



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▼3月1日，市民超市搶購食物▼



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▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼



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▼2月28日 秀茂坪邨秀賢樓圍封檢測▼



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▼2月28日，沙田禾輋邨順和樓封區檢測

