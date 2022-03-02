最新疫情｜青俊苑俊軒閣圍封強檢　揭64人染疫佔受檢人口12.3%

本港疫情持續嚴峻，昨(1日)新增32,597宗確診，第五波疫情以來至今累計22.57萬人中招，過去24小時再增117人死亡，兩年以來已累計逾千人不治。

港府即將推行全民強制檢測，《香港01》獲得消息指，初步擬訂3月26日至4月3日實施，九日內檢測三次的機會較大。



▼商舖、食肆、交通受影響懶人包▼



【12:50】政府昨日圍封青衣青俊苑俊軒閣，有520名居民接受強制檢測，發現64人染疫，佔受檢人士12.3%。

【12:14】馬會宣佈由2022年3月8日起，六合彩將增至逢星期二及星期五每週攪珠兩次。馬會指，六合彩攪珠是獎券基金的主要收入來源，攪珠由現時每星期一次增加至每星期兩次將會為獎券基金增加收入，向社區內的有需要人士提供支援，應對香港當前疫情所帶來前所未見的嚴峻挑戰。

【11:22】東涌逸東（二）邨傑逸樓完成圍封強檢，共有約1080人接受了檢測，當中共發現145宗初步陽性檢測個案。

【11:19】創新及科技局今日（2日）表示，一名秘書新冠病毒快速測試呈陽性。 該名秘書負責為創新及科技局局長薛永恒擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為2月24日，最後與局長見面日期為2月22日。薛永恒每日均有進行新冠病毒快速測試，所有結果均為陰性。

【11:16】香港大學醫學院藥理及藥劑學系助理教授（研究）黎子駿，今早（2日）於港台節目表示，研究顯示不同高風險群組接種新冠病毒疫苗均屬安全，認為相比疫苗副作用，長期病患者更應擔心感染新冠肺炎後，出現的併發症。他又稱，有嚴重藥物過敏、疫苗過敏人士，如曾出現休克，就應先諮詢醫生意見，再決定是否接種。

【10:26】政府擬推行全民強制檢測，禁足令消息一出，市民旋即到超市搶購，多區超市貨架空空如也。香港食品委員會主席吳永恩今早（2日）於港台節目表示，整體上貨品供應都充足，強調現時情況與供應無關，只是市民一窩鋒搶購、「惡性消費」，認為一個負責任的政府，如有相關措施會有詳情報告，市民毋須囤積搶購。他亦稱，由於超市有倉務、物流職員確診，故貨品未及上架。

【09:15】第五波疫情確診人數日增，《香港01》昨（1日）報道，港府初步計劃於3月26日至4月3日實施全民強制檢測，為期9日，合共檢測三次，有限度禁足期4日。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（2日）於港台節目表示，全民檢測的目的是早發現患者，但需要配合早隔離，否則難以清零，「一定會死灰復燃」。

【08:26】保安局發言人今日（2日）表示，保安局局長鄧炳強今日已完成密切接觸者家居檢疫，返回辦公室工作。鄧炳強由2月23日起按「居安抗疫」計劃，在家居進行檢疫。根據政府關於密切接觸者的家居檢疫最新指引，已接種至少兩劑新冠疫苗的密切接觸者可在接受家居檢疫的第六天及第七天，進行快速抗原測試。若他們在這連續兩天的快速測試均取得陰性測試結果，將可以於第七天提早離開社區隔離設施或家居，如常生活。

鄧炳強昨日及今日的快速抗原測試均取得陰性結果，故今日結束家居檢疫並已返回辦公室工作。

【07:00】港府不斷呼籲市民打疫苗，又實施疫苗通行證，要求符合條件的市民要在6月前打滿三針。不過當局對於康復者打針的指引，只列明出院者在90或180日後打復必泰或科興，個別需要者隔90日後可打第二針，未有因應疫苗通行證的情況更新，更未有提及第三針。

第五波疫情超過20萬人感染，快速測試陽性後自行康復的人更無統計，呼吸系統科專科醫生梁子超提醒康復者，不要為疫苗通行證而打針，呼籲當局改指引。

▼3月1日，市民超市搶購食物▼



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【00:00】新冠疫苗接種計劃剛逾一年，港府最新數據顯示，已接種疫苗的12歲或以上市民，截至3月1日晚上8時首度突破600萬關口，累計有601萬人已打至少一劑疫苗，佔12歲或以上市民89.3%。

3至11歲已打首針則累計18.1萬人，佔該年齡群組人口34.4%，其首針接種率於眾年齡群組中敬陪末席；至於年逾80歲長者，則有約19.8萬人已接種第一針，佔整體49.34%，即有約20萬人無接種疫苗。

至於最踴躍接種的年齡群組則是40至49歲群組，合計有113萬已打首針，佔整體人口99.01%。

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼



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▼3月1日 九龍城德朗邨德瑞樓圍封強檢▼



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▼3月1日 沙田博康邨博文樓圍封檢測▼



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▼3月1日，市民超市搶購食物▼



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▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼



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▼2月28日 秀茂坪邨秀賢樓圍封檢測▼



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▼2月28日，沙田禾輋邨順和樓封區檢測

