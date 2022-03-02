直播．疫情｜今增55353宗確診　多117名病人死亡

本港疫情持續嚴峻，今日(2日)新增55353宗確診個案，第五波疫情以來至今累計281099萬人中招，過去24小時再增117人死亡，兩年以來已累計1172名病人死亡。



▼商舖、食肆、交通受影響懶人包▼



【17:12】快測平台本周內推出，市民如早前已快測陽性都要登記，會指定日子曾發現陽性要登記,，掌握幾多人快速測試陽性，無做核酸檢測，以判斷走勢更準確，如有人陽轉陰, 都可呈報, 只要指定日子內快測陽性，會補發相關文件及發短訊，收到後會用電子方式發隔離/檢疫令向家人，由陽性當日計如到時登記過了七日，又轉陰只需登記不用隔離。

【17:00】近日已加快轉送遺體到公眾殮房，冷凍貨櫃亦已由供應商加裝，可臨時放500具遺體，不論空間溫度及存入領取，會按機制小心，並以尊重先人為大原則。

【16:57】歐家榮表示逾5萬宗是預期之內，過去一段時間，每隔二三天確診數字會倍增,，前兩日每日3萬幾宗，今日5萬多宗，是預期內趨勢繼續向上，知道多市民用快測診斷是否感染,，普遍後收集經快測確診數字，相信有更加準確數字知宜家情況，預計當平台面世後，市民呈報上來，預期確診數字再進一步上升。

【16:45】截至9時，過去24小時呈報，危殆個案64宗，其中55名無打針，嚴重個案88宗，64人無打針。截至今日凌晨零時，過去24小時共有117人離世，年齡介乎58至100歲，當中78人來自院舍，95人無打針資。

四個較年輕死亡病人情況：

1)59歲女性，有腎病，天水圍醫院接受洗血治療，2月28日入院，3月1日死亡

2)61歲男性，有腎病，家中抽筋及暈倒送大埔那打素急症室，3月1日死亡

3)60歲 男性，本身有癌症，2月15日經瑪嘉烈急症室入院，3月1日死亡

4)58歲女性，九龍醫院長期住院者，感染後惡化轉送伊院，延至昨午離世

由於數據滯後，2月26日至28日有多43人離世未公佈，31男12女58至99歲，覆核後發現昨是116人死亡才正確，今天是117宗。第五波至今967人在公院死，長者為主，兩年疫情 累計1172人死亡。

【16:33】衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日增55353宗確診確診，多117名病人死亡。國泰印尼抵港航班爆疫禁飛兩周，有23人乘坐CX796由印尼雅加達於3月1日抵港後發現染疫，相信是大部分是外傭，因好多個案，根據法例已禁國泰印尼雅加達航班於3月3日至16日不能來港。 昨增55間院舍或爆發， 40間安老院，15間殘疾院舍，共716宗個案,，488涉院友、228涉員工。第五波累計28萬1099確診個案。

【16:00】公務員事務局證實，政府已修訂政府僱員進入政府大樓和辦公處所的「疫苗通行證」安排，最新安排下，除持有豁免證明書，所有因工作目的進入政府大樓及辦公處所的政府僱員，均須於5月16日前，或接種第二針後8個月內接種第三劑疫苗。

公務員事務局指，未能跟從「疫苗通行證」規定的政府僱員將不會獲准進入有關政府場所，若有僱員因而無法返回辦公地點工作，按情況可能會被視為無故缺勤，並將按現行紀律機制處理。

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【15:00】商務及經濟發展局今日表示，一名負責為商務及經濟發展局副局長陳百里擔任駕駛工作的司機，新冠病毒快速測試結果為陽性，而他工作時無須與公眾人士接觸，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，最近一次上班日期為昨日。至於陳百里，他每日上班前均有進行新冠病毒快速測試，全部結果為陰性。

3月2日，多家AEON超市大排長龍



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【14:30】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），自下午2時30分起限制青衣美景花園第11座內的人士須留在其處所並接受強制檢測，目標是在明日（3日）中午約12時完成此行動，而視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:15】政府昨日圍封德朗邨德瑞樓，有約1,880人接受了檢測，當中共發現228宗初步陽性檢測個案和10宗檢測結果不確定個案。

【13:55】消息指，本港今日新增逾5萬宗個案，再創歷史新高。美國國務院則發出第四級旅遊警示，呼籲國民不要前往香港。

▼3月1日，市民超市搶購食物▼



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【13:15】政府昨日圍封觀塘安泰邨盛泰樓，約1,820名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現180宗初步陽性個案和12宗檢測結果為不確定的個案。

【13:00】政府公告，因應天耀(一)邨耀盛樓排放的污水樣本呈陽性，中午一時起圍封強檢。

▼3月1日 青衣隔離設施啟用▼



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【13:00】沙田博康邨博文樓昨日圍封，約1,740名居民接受檢測，當中發現211宗陽性檢測個案和17宗檢測結果為不確定的個案，比率約為12.1%。

【12:50】政府昨日圍封青衣青俊苑俊軒閣，有520名居民接受強制檢測，發現64人染疫，佔受檢人士12.3%。

【12:45】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅今（2日）表示，基於Omicron潛伏期考量，全民檢測可跟「3x3」方案，即3日一檢連續做3次，這既可密集地找出潛在患者，且或不需禁足，相信對市民影響較少。

孔繁毅補充大部分專家不建議於現階段疫情高峰期進行全民檢測，若在4月初至中疫情回落時推行，對隔離設施需求較少，效果會更好。他解釋，本港首劑疫苗接種率近9成，連同已受感染人士將形成免疫屏障，屆時推行全民檢測，將有效可加快疫情回落速度。

新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

【12:14】馬會宣佈由2022年3月8日起，六合彩將增至逢星期二及星期五每週攪珠兩次。馬會指，六合彩攪珠是獎券基金的主要收入來源，攪珠由現時每星期一次增加至每星期兩次將會為獎券基金增加收入，向社區內的有需要人士提供支援，應對香港當前疫情所帶來前所未見的嚴峻挑戰。

【11:22】東涌逸東（二）邨傑逸樓完成圍封強檢，共有約1080人接受了檢測，當中共發現145宗初步陽性檢測個案。

【11:19】創新及科技局今日（2日）表示，一名秘書新冠病毒快速測試呈陽性。 該名秘書負責為創新及科技局局長薛永恒擔任秘書工作，無須與公眾人士接觸和沒有外遊紀錄，工作時均有佩戴口罩及遵守有關防疫措施。她最近一次上班日期為2月24日，最後與局長見面日期為2月22日。薛永恒每日均有進行新冠病毒快速測試，所有結果均為陰性。

【11:16】香港大學醫學院藥理及藥劑學系助理教授（研究）黎子駿，今早（2日）於港台節目表示，研究顯示不同高風險群組接種新冠病毒疫苗均屬安全，認為相比疫苗副作用，長期病患者更應擔心感染新冠肺炎後，出現的併發症。他又稱，有嚴重藥物過敏、疫苗過敏人士，如曾出現休克，就應先諮詢醫生意見，再決定是否接種。

【10:26】政府擬推行全民強制檢測，禁足令消息一出，市民旋即到超市搶購，多區超市貨架空空如也。香港食品委員會主席吳永恩今早（2日）於港台節目表示，整體上貨品供應都充足，強調現時情況與供應無關，只是市民一窩鋒搶購、「惡性消費」，認為一個負責任的政府，如有相關措施會有詳情報告，市民毋須囤積搶購。他亦稱，由於超市有倉務、物流職員確診，故貨品未及上架。

【09:15】第五波疫情確診人數日增，《香港01》昨（1日）報道，港府初步計劃於3月26日至4月3日實施全民強制檢測，為期9日，合共檢測三次，有限度禁足期4日。感染及傳染病醫學會副會長林緯遜今早（2日）於港台節目表示，全民檢測的目的是早發現患者，但需要配合早隔離，否則難以清零，「一定會死灰復燃」。

【08:26】保安局發言人今日（2日）表示，保安局局長鄧炳強今日已完成密切接觸者家居檢疫，返回辦公室工作。鄧炳強由2月23日起按「居安抗疫」計劃，在家居進行檢疫。根據政府關於密切接觸者的家居檢疫最新指引，已接種至少兩劑新冠疫苗的密切接觸者可在接受家居檢疫的第六天及第七天，進行快速抗原測試。若他們在這連續兩天的快速測試均取得陰性測試結果，將可以於第七天提早離開社區隔離設施或家居，如常生活。

鄧炳強昨日及今日的快速抗原測試均取得陰性結果，故今日結束家居檢疫並已返回辦公室工作。

【07:00】港府不斷呼籲市民打疫苗，又實施疫苗通行證，要求符合條件的市民要在6月前打滿三針。不過當局對於康復者打針的指引，只列明出院者在90或180日後打復必泰或科興，個別需要者隔90日後可打第二針，未有因應疫苗通行證的情況更新，更未有提及第三針。

第五波疫情超過20萬人感染，快速測試陽性後自行康復的人更無統計，呼吸系統科專科醫生梁子超提醒康復者，不要為疫苗通行證而打針，呼籲當局改指引。

▼3月1日，市民超市搶購食物▼



+ 1

【00:00】新冠疫苗接種計劃剛逾一年，港府最新數據顯示，已接種疫苗的12歲或以上市民，截至3月1日晚上8時首度突破600萬關口，累計有601萬人已打至少一劑疫苗，佔12歲或以上市民89.3%。

3至11歲已打首針則累計18.1萬人，佔該年齡群組人口34.4%，其首針接種率於眾年齡群組中敬陪末席；至於年逾80歲長者，則有約19.8萬人已接種第一針，佔整體49.34%，即有約20萬人無接種疫苗。

至於最踴躍接種的年齡群組則是40至49歲群組，合計有113萬已打首針，佔整體人口99.01%。

▼3月1日 九龍城德朗邨德瑞樓圍封強檢▼



+ 5

▼3月1日 沙田博康邨博文樓圍封檢測▼



+ 20

▼3月1日，市民超市搶購食物▼



+ 2

▼2月28日 青衣方艙醫院內部現況▼



+ 10

▼2月28日 秀茂坪邨秀賢樓圍封檢測▼



+ 3

▼2月28日，沙田禾輋邨順和樓封區檢測

